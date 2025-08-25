Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Tôi nói luôn, những người lừa gạt đó hãy nhớ rằng một ngày nào đó nhân quả sẽ đến và họ sẽ bị lãnh hậu quả" – MC Việt Thảo nói.

Thời gian qua, MC Việt Thảo liên tục bị kẻ xấu giả danh để quảng cáo lừa gạt khán giả. Nam MC mới đây bức xúc lên tiếng.

Đệ nhất MC 71 tuổi: "Nhiều người vào chửi tôi lắm vì nghĩ tôi lừa gạt bán thuốc giảm cân"- Ảnh 1.

MC Việt Thảo

Ông nói: "Tôi xin thông báo, tôi không quảng cáo, không bán thuốc giảm cân hay thuốc trị đau nhức xương khớp. Tất cả là giả mạo hết.

Tôi tin đến một ngày nào đó cơ quan chức năng sẽ vào cuộc vì nếu không thì rất nhiều người vô tội sẽ bị lừa gạt mất tiền. Tôi gọi đây là trộm cướp trên mạng, lừa gạt người khác. Tội này rất nặng.

Tôi biết có những khán giả bị lừa mất từ vài trăm đến cả ngàn đô chỉ vì tin theo những quảng cáo đó.

Tôi nói luôn, những người lừa gạt đó hãy nhớ rằng một ngày nào đó nhân quả sẽ đến và họ sẽ bị lãnh hậu quả, nghiệp báo vì đi lừa người khác. Tôi tin rằng những kẻ mạo danh tôi để lừa gạt khán giả mua bán thuốc giảm cân, thuốc đau nhức xương khớp sẽ bị bắt, phải đền tội.

Lúc đó, tôi sẽ được minh oan. Chứ bây giờ nhiều người vào chửi tôi lắm vì nghĩ tôi lừa gạt bán thuốc giảm cân cho họ trong khi tôi không hề biết.

Đệ nhất MC 71 tuổi: "Nhiều người vào chửi tôi lắm vì nghĩ tôi lừa gạt bán thuốc giảm cân"- Ảnh 2.

Có người còn khuyên tôi không nên tiếp tay cho bọn đó. Tôi xác nhận lại lần nữa, tôi không bán thuốc giảm cân, thuốc đau nhức xương khớp, không lừa gạt ai hết".

MC Việt Thảo sinh năm 1954 tại Cà Mau, sau đó sang Mỹ định cư. Thời gian đầu, ông đi làm công nhân cho công ty Mỹ. Từ một cơ duyên lên dẫn chương trình tại đám cưới một người quen, ông bén duyên với nghề MC và theo nghề tới tận bây giờ.

Việt Thảo cũng là người đầu tiên đưa chữ "MC" từ tiếng Anh vào tiếng Việt, khi trước đó mọi người vẫn gọi là người dẫn chương trình. Vì thế, ông được báo giới và công chúng gọi là "Đệ nhất MC". Ông nổi tiếng nhờ lối dẫn dí dỏm, hài hước.

Nam MC còn đóng cả hài kịch, lồng tiếng cho phim Hong Kong, chuyên kể chuyện ma, chuyện tâm linh lôi cuốn khán giả nhờ giọng đọc ấm áp, truyền cảm.

Ngoài ra, ông còn kinh doanh tiệm phở khá ăn khách và nhiều năm qua nổi tiếng trong vai trò review ẩm thực.

Nhờ đó, MC Việt Thảo có cuộc sống khá giả ở tuổi 71 và không nhận quảng cáo hay bán hàng như nhiều người nổi tiếng khác.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

