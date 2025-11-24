Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giọng hát run rẩy của Giám đốc âm nhạc “suy” nhất Việt Nam

24-11-2025 - 08:36 AM | Lifestyle

Trạng thái đáng báo động của nam nghệ sĩ.

Tối 22/11, sự kiện GENfest Presents MBillion đã chính thức diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả nhờ dàn khách mời đình đám như HIEUTHUHAI, B Ray, Low G, Pháp Kiều, RHYDER, JSOL.

Trong đó, màn trình diễn của Low G gây sự chú ý đặc biệt khi JustaTee xuất hiện với vai trò khách mời trong set diễn. Cả hai cùng thể hiện In Love nằm trong album mới của Low G - bản hit từng gây sốt trên các mạng xã hội ngay khi ra mắt, khiến khán giả háo hức chờ đợi bản live tại sân khấu GENfest.

JustaTee song ca cùng Low G ca khúc In Love

Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận ra thần thái mệt mỏi rõ rệt của JustaTee trong suốt màn trình diễn. Nam ca sĩ xuất hiện với nụ cười gượng gạo, ánh mắt hốc hác và dáng vẻ tiều tuỵ. Giọng ca Đã Lỡ Yêu Em Nhiều nhiều lần hát run rẩy, thiếu lực, cột hơi không vững, dù cố gắng hòa nhịp cùng Low G và khuấy động không khí.

Giọng hát run rẩy của Giám đốc âm nhạc “suy” nhất Việt Nam- Ảnh 1.

JustaTee giọng run rẩy, thiếu lực dù chỉ hát với Low G 1 đoạn ngắn

Nguyên nhân cho màn trình diễn thiếu sức sống này có thể xuất phát từ việc thời gian gần đây, JustaTee ít xuất hiện trực tiếp trên sân khấu, thay vào đó nam ca sĩ dành phần lớn thời gian cho công việc sản xuất âm nhạc với cường độ cao. Anh đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc cho các show truyền hình đình đám như Rap Việt, Anh Trai - Em Xinh Say Hi, WeChoice Awards 2024, nơi đòi hỏi sự tập trung và sáng tạo liên tục. Chính khối lượng công việc lớn cùng áp lực phải đảm bảo chất lượng âm nhạc cho các chương trình đã tác động rõ rệt tới sức khỏe và phong độ biểu diễn trực tiếp của nam nghệ sĩ.

Giọng hát run rẩy của Giám đốc âm nhạc “suy” nhất Việt Nam- Ảnh 2.

JustaTee đứng sau nhiều chương trình hot

Bên cạnh đó, JustaTee cũng đang chuẩn bị ra mắt album đầu tay kỷ niệm 20 năm sự nghiệp, đồng thời chuẩn bị cho live concert riêng - hai dự án âm nhạc quan trọng đòi hỏi anh phải dồn nhiều tâm sức và thời gian.

Đáng nói, trước đó, khán giả và giới truyền thông nhiều lần bắt gặp hình ảnh nam nghệ sĩ xuất hiện với trạng thái mệt mỏi từ ngoài đời đến trên sân khấu, trong hậu trường hay tại các sự kiện âm nhạc. Với cường độ làm việc dày đặc, nhiều khán giả dần quen và mặc định với biệt danh JustaSuy của nam nghệ sĩ.

Giọng hát run rẩy của Giám đốc âm nhạc “suy” nhất Việt Nam- Ảnh 3.

Với cường độ làm việc dày đặc, nhiều khán giả dần quen và mặc định với biệt danh JustaSuy của nam nghệ sĩ

Nhiều khán giả không giấu được sự lo lắng khi chứng kiến những hình ảnh này, bày tỏ mong muốn nam nghệ sĩ sớm lấy lại phong độ và sức khỏe ổn định. Đặc biệt, ngoài vấn đề về thể trạng, công chúng còn nhận thấy các sản phẩm âm nhạc cá nhân gần đây của nam nghệ sĩ không tạo được tiếng vang như những dự án trước, càng khiến người hâm mộ hy vọng anh sẽ sớm tái xuất với phong độ tốt nhất. Trước lịch trình dày đặc và trách nhiệm lớn trong cả vai trò sản xuất lẫn biểu diễn, việc cân bằng giữa sức khỏe và nghệ thuật trở thành vấn đề nan giải mà JustaTee đang phải đối mặt.

Theo Anh Minh - Clip: Tuyết Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đám cưới như phim 40 triệu đô: Cô dâu Hoa hậu, chú rể đại gia và sự xa hoa khiến cả Manila choáng váng

Đám cưới như phim 40 triệu đô: Cô dâu Hoa hậu, chú rể đại gia và sự xa hoa khiến cả Manila choáng váng Nổi bật

Phim ‘Mưa đỏ’ tiếp tục lọt vào vòng trong của đề cử giải Oscar

Phim ‘Mưa đỏ’ tiếp tục lọt vào vòng trong của đề cử giải Oscar Nổi bật

Không phải bánh mì, đây mới là đặc sản Việt khiến đầu bếp Mỹ tiếc hùi hụi vì hơn 10 năm mới được nếm thử

Không phải bánh mì, đây mới là đặc sản Việt khiến đầu bếp Mỹ tiếc hùi hụi vì hơn 10 năm mới được nếm thử

08:30 , 24/11/2025
Điều ít biết về con trai tài năng của 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn

Điều ít biết về con trai tài năng của 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn

08:23 , 24/11/2025
Quyết định cuối cùng của Đàm Vĩnh Hưng

Quyết định cuối cùng của Đàm Vĩnh Hưng

08:10 , 24/11/2025
“Em gái quốc dân đầu tiên” gánh nợ 358 tỷ cho chồng: Bị đuổi ra khỏi nhà, nói với con trai 1 câu đau lòng

“Em gái quốc dân đầu tiên” gánh nợ 358 tỷ cho chồng: Bị đuổi ra khỏi nhà, nói với con trai 1 câu đau lòng

07:48 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên