Giữa căng thẳng thương mại với Washington, Trung Quốc bắt tay với nước đối tác BRICS, ‘giáng đòn’ vào thị trường tỷ USD của Mỹ

Trung Quốc vừa phê duyệt nhập khẩu cao lương từ Brazil, Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết.

Những lô hàng đầu tiên có thể được xuất ngay trong năm nay, sớm hơn dự kiến và mở ra lựa chọn thay thế cho nguồn cung từ Mỹ – quốc gia vốn đang chứng kiến xuất khẩu sang Trung Quốc sụt giảm mạnh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung leo thang căng thẳng vì các chính sách áp thuế do Tổng thống Donald Trump khởi xướng. Trong nhiều năm, Mỹ là nhà cung cấp cao lương chính cho Trung Quốc.

“Chúng tôi đã chứng kiến Brazil nổi lên như một đối thủ đáng gờm ở nhiều mặt hàng khác, và việc này thực sự đáng lo ngại”, Craig Meeker – nông dân Kansas, cựu Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Cao lương Mỹ – nhận định.

“Nông dân Mỹ đã mất 15 năm gây dựng mối quan hệ với Trung Quốc như một nhà cung cấp chất lượng và đáng tin cậy. Sự thay đổi này có thể tác động nghiêm trọng đến thị trường của chúng tôi”, Meeker nói.

Quy mô thị trường lúa miến của Mỹ đạt 4,56 tỷ USD năm 2024 và dự kiến đạt 6,11 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng bình quân 5,1%/năm trong giai đoạn 2025-2030, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Theo ông Eduardo Porto Magalhaes, điều phối viên thanh tra và chứng nhận kiểm dịch quốc tế thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã xác nhận cao lương Brazil đủ điều kiện nhập khẩu.

Đây là kết quả sau chuyến thăm của đoàn đại biểu Trung Quốc đến gặp gỡ các nhà sản xuất cao lương Brazil hồi đầu tháng 8, tiếp nối tuyên bố hợp tác trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Brasilia vào tháng 11/2024.

Bước tiếp theo, Brazil sẽ đăng ký danh sách doanh nghiệp, nhà xuất khẩu và nhà sản xuất đủ điều kiện để bán sang Trung Quốc. Một số công ty đã hoàn tất vòng đăng ký đầu tiên và đang chờ phía Trung Quốc phê duyệt. Những lô hàng đầu tiên có thể khởi hành trong vòng 60 ngày tới, ông Magalhaes cho biết.

Trước đó, đại diện Hiệp hội Ngô và Cao lương Brazil (Abramilho) dự đoán sẽ chưa kịp xuất khẩu ngay trong vụ mùa hiện tại.

Trong khi đó, xuất khẩu cao lương Mỹ sang Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm chỉ đạt 82.323 tấn, giảm 97% so với cùng kỳ 2024, theo dữ liệu của Cục Thống kê Mỹ.

Sản lượng cao lương Brazil đã tăng gấp đôi chỉ trong vài năm, đạt 4,4 triệu tấn trong vụ 2023/24, theo cơ quan Conab. Tuy vậy, xuất khẩu của Brazil hiện mới chiếm chưa đến 1% thị phần toàn cầu.

Nông dân Brazil kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc sẽ là cú hích lớn. “Tôi tin rằng xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ khuyến khích mở rộng diện tích gieo trồng cao lương ở Brazil. Chúng tôi sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ sản xuất toàn cầu”, Pedro Ottoni – giám đốc Liên minh Ngô Quốc tế kiêm nhà sản xuất cao lương, người từng tiếp đoàn Trung Quốc – chia sẻ.

Tham khảo: Reuters﻿