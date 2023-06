Giữa cuộc chiến "giá rẻ", Thế giới Di động (MWG) ước doanh thu tháng 5 giảm 10% so với cùng kỳ, tiếp tục "giấu" lợi nhuận

Thế giới Di động (MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm với tổng doanh thu 41.144 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 35% kế hoạch cả năm.

Trong đó, hai chuỗi điện thoại điện máy đem về 35.000 tỷ đồng sau 5 tháng, giảm 27% so với cùng kỳ. Chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận hơn 11.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% so với cùng kỳ trong đó doanh thu từ kênh online tăng 13%.

Tính riêng trong tháng 5, doanh thu MWG ước đạt gần 10.300 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với tháng trước nhưng giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, MWG tiếp tục “giấu” chỉ tiêu lợi nhuận.

Điểm lại từ cuối tháng 4 kéo dài tới hiện tại, MWG vẫn đang chạy đua trong cuộc chiến giá hạ giá xả hàng “Giá rẻ quá” nhằm kích cầu tiêu dùng. Các mặt hàng như tivi, hàng điện gia dụng giảm sốc đến 50%. Thậm chí, một số mặt hàng được bán với “giá rẻ như cho”, bao gồm 20.000 chiếc chảo với giá chỉ 10.000 đồng/chiếc, 1.000 sạc dự phòng giá 10.000 đồng/chiếc... Trong bối cảnh sức mua yếu và thị trường chung chưa có tín hiệu hồi phục, công ty cho thấy nỗ lực cải thiện doanh số các sản phẩm chính như điện thoại, điện tử, điện lạnh, gia dụng.

Kết quả là doanh thu hai chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh đạt khoảng 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 4% so với tháng 4/2023. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, doanh thu hai chuỗi điện máy vẫn giảm khoảng 14%. Điểm tích cực là sản phẩm máy lạnh tăng trưởng doanh thu 100% do thời tiết nắng nóng và cũng là ngành hàng duy nhất tăng trưởng dương về doanh số 5 tháng.

Trong khi đó, tình hình khả quan hơn ghi nhận tại chuỗi Bách Hóa Xanh khi doanh thu tháng 5 đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với tháng trước. Như vậy, doanh thu bình quân trên cửa hàng đã vượt 1,4 tỷ đồng, mức tương đương tháng 12/2022. Theo MWG, Bách Hóa Xanh đang phản ánh hiệu quả chiến lược tập trung vào thực phẩm tươi sống, chất lượng, giá cả tốt đáp ứng nhu cầu bữa ăn hàng ngày, từ đó khuyến khích khách hàng tăng tần suất mua và tăng giá trị giỏ hàng. Dự kiến doanh số tháng 6 sẽ tiếp tục được cải thiện.