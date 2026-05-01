Giữa lúc VN-Index lập kỷ lục, Agriseco gọi tên 5 doanh nghiệp có tỷ suất cổ tức cao đáng chú ý

Giữa lúc VN-Index liên tục lập kỷ lục mới, thị trường lại cho thấy sự phân hóa rõ nét. Chỉ số tăng mạnh nhưng đà tăng chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến không ít nhà đầu tư dù chứng kiến thị trường lên đỉnh nhưng danh mục vẫn chưa cải thiện tương ứng.

Trong bối cảnh đó, chiến lược tìm kiếm những cổ phiếu có nền tảng tài chính lành mạnh, dòng tiền ổn định và khả năng chi trả cổ tức cao trở nên đáng chú ý hơn. Nếu các nhịp tăng nóng của nhóm cổ phiếu dẫn dắt có thể khiến rủi ro mua đuổi gia tăng, thì nhóm cổ phiếu cổ tức lại phù hợp hơn với khẩu vị thận trọng, đặc biệt với nhà đầu tư ưu tiên dòng tiền định kỳ và biên an toàn trong giai đoạn thị trường phân hóa.

Theo báo cáo “Chiến lược đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức cao”, Chứng khoán Agriseco (Agriseco Research) lựa chọn 5 cổ phiếu tâm điểm cho chiến lược dòng tiền năm 2026 gồm BMP, MSH, SCS, SMB và QTP. Điểm chung của nhóm này là tỷ suất cổ tức dự kiến ở mức cao, nền tảng tài chính tương đối lành mạnh, định giá còn hấp dẫn và khả năng duy trì lợi nhuận ổn định.

Với Nhựa Bình Minh (BMP), Agriseco đánh giá doanh nghiệp có vị thế dẫn đầu trong ngành nhựa, đi kèm cấu trúc tài sản lành mạnh. Tỷ suất cổ tức năm 2026 được dự phóng ở mức 9,5%, trong khi ROE quý 1/2026 theo 12 tháng gần nhất duy trì trên 41,5%.

Nhóm phân tích cho biết BMP sở hữu hơn 2.000 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn trong năm 2025, chiếm trên 60% tổng tài sản. Về triển vọng kinh doanh, doanh thu năm 2026 được kỳ vọng đạt 6.053 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.278 tỷ đồng, tăng 4%. Động lực chính đến từ vị thế số 1 trong ngành nhựa phía Nam và nhu cầu giải ngân đầu tư công.

Đối với May Sông Hồng (MSH) , tỷ suất cổ tức dự kiến năm 2026 lên tới 13,8%, tăng mạnh so với mức 6,9% năm 2023. Về kết quả kinh doanh, MSH đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 900 tỷ đồng, tăng 10%. Hiệu quả hoạt động cũng cải thiện đáng kể khi ROE quý 1/2026 theo 12 tháng gần nhất đạt 31%, cao hơn nhiều so với mức 15% của năm 2023.

Saigon Cargo Services (SCS) được Agriseco đánh giá là cổ phiếu có biên lợi nhuận vượt trội nhờ vị thế đặc thù trong lĩnh vực hàng không. Doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, biên lợi nhuận cao và dòng tiền đều đặn, qua đó có khả năng giữ chính sách cổ tức tiền mặt hàng năm. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2026 dự kiến ở mức 30%, tương ứng tỷ suất khoảng 10–10,5%; ROE đạt 47,5%

Một điểm đáng chú ý khác là cấu trúc vốn của SCS khá an toàn khi doanh nghiệp không vay nợ, đồng thời sở hữu hơn 1.500 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm 72% tổng tài sản. Hiện SCS nắm khoảng 45–48% thị phần hàng hóa tại Tân Sơn Nhất và được kỳ vọng có thêm dư địa tăng trưởng trong tương lai khi sân bay Long Thành đi vào vận hành.

Với Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB) , Agriseco nhấn mạnh yếu tố cổ tức cao và đều đặn. Tỷ suất cổ tức giai đoạn 2023–2025 dao động trong khoảng 8,1–13,8%/năm, và năm 2026 doanh nghiệp dự kiến tiếp tục duy trì tỷ suất cổ tức ở mức 13,8%. Đây là mức vượt trội so với mặt bằng lãi suất tiết kiệm, phù hợp với nhóm nhà đầu tư ưu tiên dòng tiền ổn định.

Bên cạnh đó, SMB có nền tảng tài chính khá khỏe với tỷ lệ nợ vay thấp, lượng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 431 tỷ đồng, chiếm trên 40% tổng tài sản. Agriseco cũng lưu ý SMB duy trì vị thế vững chắc tại thị trường Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Ngoài ra, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) là cổ phiếu ngành điện được Agriseco đưa vào danh mục nhờ khả năng duy trì cổ tức tiền mặt và mức định giá thấp. Doanh nghiệp dự kiến duy trì cổ tức tiền mặt 10%, tương ứng tỷ suất cổ tức năm 2026 khoảng 8,1%.

Dù lợi nhuận ngành điện có thể biến động theo chu kỳ, Agriseco cho rằng dòng tiền từ hoạt động năng lượng cốt lõi vẫn giúp QTP đảm bảo khả năng chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn. Ngoài ra, ROE của doanh nghiệp được kỳ vọng cải thiện lên khoảng 20%/năm, trong khi cổ phiếu còn có thêm câu chuyện hưởng lợi từ xu hướng chuyển sang pha thời tiết El Nino.