Theo BCTC quý 4/2023 vừa công bố, CTCP Gỗ An Cường (mã chứng khoán: ACG) đã ghi nhận khoản phải thu gần 257 tỷ đồng với CTCP Novareal - một công ty con của Novaland (mã chứng khoán: NVL). Theo đó, vào tháng 1/2021 Gỗ An Cường đã ký các văn bản thỏa thuận với Novareal để chọn mua bất động sản thuộc dự án Novaworld Phan Thiết và đã đặt cọc 285 tỷ đồng.

Dựa vào các văn bản thỏa thuận nói trên, đến ngày 15/3/2023 Gỗ An Cường có quyền lựa chọn tiếp tục quyền mua hoặc không mua bất động sản nói trên. Tuy nhiên, cuối cùng công ty đã lựa chọn phương án không đăng ký chọn mua bất động sản và thỏa thuận lịch thu hồi lại số tiền cọc từ quý 4/2023 đến năm 2025.

Cụ thể, công ty đã thu hồi 28,5 tỷ đồng vào ngày 3/11/2023. Lãi suất được hưởng là 13%/năm đến tháng 9/2023 và sau đó là 15%/năm. Tại ngày 31/12/2023, Gỗ An Cường đã ghi nhận lãi dự thu là gần 5,7 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của Gỗ An Cường, quý 4/2023 công ty ghi nhận 1.151 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của công ty giảm 21,2% còn gần 339 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của công ty gần như không thay đổi so với năm ngoái, ở mức 49 tỷ đồng. Mặc dù các chi phí của doanh nghiệp đầu ngành gỗ này đều giảm nhưng Gỗ An Cường vẫn báo lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm gần 5% còn 161 tỷ đồng. Tuy nhiên EPS lại tăng từ 1.025 đồng lên 1.074 đồng. Nguyên nhân là do EPS quý 4/2023 được tính lại điều chỉnh cho các chi phí khen thưởng, phúc lợi và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Lũy kế năm 2023, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu 3.762 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 437 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 43% so với năm 2022. Đây cũng là khoảng lãi thấp nhất của công ty này kể từ năm 2017 cho đến nay.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Gỗ An Cường đạt 5.522 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, công ty này đang có hơn 1.900 tỷ đồng tiền gửi và tiền mặt, chiếm 36% cơ cấu tài sản và tăng 33% so với đầu năm. Lượng hàng tồn kho ở mức 1.1134 tỷ đồng, giảm 22,6%. Doanh nghiệp này có hơn 700 tỷ đồng nợ vay tài chính trong khi vốn chủ sở hữu ở mức 4.173 tỷ đồng.

CTCP Gỗ An Cường là doanh nghiệp cung cấp hơn 50% sản phẩm vật liệu nội thất trung và cao cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Công ty này cho biết các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Novaland, Nam Long, Capital Land, Keppel Land, Gamuda Land, Hà Đô, Khang ĐIền, Hưng Thịnh đều sử dụng sản phẩm của Gỗ An Cường. Trong đó chủ đầu tư Vinhomes sử dụng 100% sản phẩm gỗ của An Cường và thiết bị bếp cho các dự án lớn như Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park…

Nhà máy An Cường có diện tích 240.000m2 trong đó 50% máy móc được vận hành tự động. Sau hơn 25 năm phát triển, công ty này luôn đạt tỷ lệ tăng trưởng 25-30%/năm, trở thành một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong ngành gỗ nội thất tại Việt Nam.