Cập nhật BCTC quý 4/2023 sáng 29/1: Hai doanh nghiệp BĐS báo LNTT giảm sâu, chủ thương hiệu Heo ăn chay báo lỗ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2023 ngày 29/1:

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) ghi nhận doanh thu thuần quý 4/2023 đạt 5.820 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 248 tỷ, tăng 19% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, LTG đạt doanh thu thuần 16.069 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và lãi sau thuế 265 tỷ, gia,r 36%.

CTCP Nông nghiệp BAF (BAF) ghi nhận doanh thu thuần quý 4 đạt 1.625 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, BAF lãi gộp 41 tỷ, giảm 34%. Do các chi phí đều tăng, đặc biệt là chi phí tài chính, BAF báo lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ gần 31 tỷ, cùng kỳ lãi gần 7 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2023, BAF chỉ lãi ròng gần 20 tỷ, giảm 93% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm mạnh do giá bán từ đầu năm duy trì ở nền thấp và tạo đáy vào Quý 4/2023; Tình hình chung của kinh tế vĩ mô khó khăn ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng; Sản lượng heo bán ra chưa tăng tương ứng với quy mô đàn. Các trang trại mới được đưa vào vận hành cần thời gian cho lứa đầu, điểm rơi sản lượng đầu ra sẽ bán vào năm 2024; Từ sau tháng 5, công ty đã giữ lại toàn bộ lượng heo cai sữa để nuôi lớn bán thịt thay vì phải bán heo cai sữa sớm như trước đây. Điều này giúp BAF không bị buộc phải bán heo cai sữa trong giai đoạn thị trường giá thấp đồng thời tối ưu được lợi ích kinh tế khi bán heo thịt. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa cũng kéo 1 phần sản lượng 2023 dời sang 2024.

Doanh thu giảm mạnh, Văn Phú Invest (VPI) báo LNTT quý 4 giảm tới 92% so với cùng kỳ, LNTT cả năm 2023 tương đương với năm trước.

Do không còn khoản lãi từ bán cổ phiếu gần 255 tỷ như quý 4/2022, LNTT của Hodeco (HDC) trong quý 4/2023 giảm 74% so với cùng kỳ, LNTT cả năm 2023 giảm 70%.

CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (TDH) Doanh thu thuần trong quý cuối năm đạt 35 tỷ đồng, giảm 70% so với quý 4/2022. Phần lợi nhuận gộp không đủ bù đắp chi phí hoạt động, chi phí lãi vay nên cả quý 4/2023, công ty lỗ trước thuế 36 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng 32 tỷ.

Cả năm 2023, doanh thu thuần của Thuduc House đạt 116 tỷ, giảm 33% so với năm trước đó. Ngoài giá vốn tăng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đột biến do chi phí khấu hao nên cả năm công ty lỗ 48 tỷ, cùng kỳ có lãi 5 tỷ.

Hết năm 2023, Thuduc House lỗ lũy kế 736 tỷ đồng, ăn mòn vốn chủ sở hữu còn 390 tỷ.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2023 đến ngày 29/1: