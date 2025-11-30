Gỡ vướng để cấp sổ cho loạt nhà phố, đất nền

Lần đầu gỡ vướng

Tổ công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm Tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tại địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ).

Theo đó, Khu nhà ở nông thôn An Điền tại phường Long Nguyên do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư với quy mô 413 căn nhà liên kế (2 - 3 tầng).

Khu nhà ở nông thôn An Điền tại phường Long Nguyên do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư được cấp sổ.

Ngày 4/5/2019, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 2002 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở nông thôn An Điền, mục tiêu đầu tư là xây dựng nhà ở phục vụ cho người dân có nhu cầu về nhà ở, khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần chỉnh trang đô thị.

Ngày 10/7/2023, UBND Bình Dương ban hành quyết định số 1797 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Khu nhà ở nông thôn An Điền. Ngày 25/8/2025, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã có công văn lấy ý kiến Chi cục Quản lý đất đai Bình Dương về việc tiếp tục giải quyết hồ sơ chuyển nhượng của chủ đầu tư. Đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM chưa nhận được ý kiến phúc đáp.

Sau khi nghe các thành viên phát biểu, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý thực hiện cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu của chủ đầu tư. Tuy nhiên, ông Thắng yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi có văn bản cam kết thực hiện nếu phát sinh nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận.

Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 ở xã Trừ Văn Thố, do Công ty CP bất động sản Ánh Dương Miền Nam làm chủ đầu tư với quy mô 289.518m2. Tại dự án này, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện việc xây dựng phương án giá đất cụ thể của dự án còn nhiều thiếu sót, vi phạm.

Một trong những sai phạm là dự án được UBND tỉnh Bình Dương cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư từ xây dựng nhà ở để bán sang hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng không thực hiện xác định lại giá đất làm căn cứ xác định bổ sung nghĩa vụ tài chính là vi phạm quy định, gây thiệt hại ngân sách.

Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 ở xã Trừ Văn Thố được gỡ vướng.

Do vậy, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát và xác định lại phương án giá đất, bảo đảm thu đúng đủ, tránh thất thoát ngân sách đối với dự án.

Sau khi nghe ý kiến phân tích các thành viên dự họp ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận và yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu phát sinh.

Phải xử lý vấn đề tồn đọng

Ngoài các dự án tại khu vực Bình Dương (cũ), Tổ công tác 1645 làm việc với chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Bông Sao ở phường Bình Đông, do Công ty CP Địa ốc 8 làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 3 khu A, B, C trong đó Khu A đã xây dựng hoàn thành và đã được cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Khu B gồm chung cư A1, A2, B1, B2. Trong đó chung cư B1 đã xây dựng xong với tổng 286 căn và 272 căn hộ ở đã được cấp sổ hồng. Khu C gồm 130 căn thấp tầng, trong đó có 100 căn nhà đã được cấp sổ hồng.

Tại dự án này, chủ đầu tư đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận đối với 14 căn thương mại (có chức năng ở) còn lại của chung cư B1 và 30 căn nhà thấp tầng còn lại tại khu C.

Đại diện UBND phường Bình Đông cho biết Khu C có 4.200 m2 đất do Nhà nước quản lý nhưng chủ đầu tư đã triển khai xây dựng và đề nghị hoán đổi bằng tiền, nhưng UBND TPHCM không đồng ý. Trong khi đó, đại diện phòng Quản lý đất của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, chủ đầu tư đã bán nhà tái định cư sang thương mại.

44 sản phẩm ở dự án Khu nhà ở Bông Sao ở phường Bình Đông chưa được gỡ vướng.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận, chủ đầu tư phải làm việc với Sở Xây dựng và UBND phường về nội dung bán nhà tái định cư sang thương mại. Văn phòng Đăng ký TPHCM có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc nghĩa vụ tái định cư để có cơ sở cấp giấy cho 14 căn thương mại. Đối với 30 căn thấp tầng, phòng Kinh tế đất phải có văn bản tham mưu xử lý. Do đó, 44 căn nói trên chưa thể cấp sổ hồng để chờ xử lý các nội dung còn tồn tại.

Còn dự án Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thủ Đức làm chủ đầu tư, diện tích đất 340.708 m2 để xây dựng hạ tầng khu dân cư số 1. Với dự án này, đại diện Sở Tài chính TPHCM yêu cầu cần làm rõ các quy định khi lấy tài sản nhà nước đi hợp tác kinh doanh cũng như thay đổi mục tiêu dự án, từ tái định cư sang thương mại.

Ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận, các phòng ban rà soát lại các quy định để giải quyết những tồn tại, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM có văn bản gửi Chi cục Quản lý doanh nghiệp (Sở Tài chính) làm rõ một số nội dung trên theo hướng tiếp cận các quy định tại thời điểm triển khai dự án. Sau đó phòng Quản lý đất của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sẽ đăng ký làm việc với lãnh đạo UBND TPHCM xử lý dứt điểm để cấp sổ hồng.