Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán có thể rung lắc trước khi vào sóng mới, tận dụng cơ hội "săn" nhóm cổ phiếu có triển vọng tích cực trong quý 4

Sau khi tạo đỉnh ở vùng giá 1.800 điểm, thị trường chứng khoán có tuần thứ 2 liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh.

VN-Index có phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử – mất hơn 94 điểm chỉ trong một phiên giao dịch. Sắc đỏ bao phủ toàn thị trường, hàng loạt cổ phiếu giảm sàn, kể cả ở những nhóm ngành vốn được coi là trụ cột. Bắt đầu từ phiên thứ Ba, VN-Index cho tín hiệu hồi phục rõ rệt, và duy trì trạng thái sideway tăng điểm trong phần còn lại của tuần.

Sự trở lại của dòng tiền tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu công nghệ, bất động sản và một số mã riêng lẻ có câu chuyện hỗ trợ riêng. Kết tuần, VN-Index giảm -2,77% về mức 1.683,18 điểm, dưới vùng giá 1.700 điểm.

Khối ngoại tiếp tục áp lực bán ròng với giá trị hàng nghìn tỷ mỗi phiên. Duy nhất phiên giảm kỷ lục 21/10 bất ngờ chứng kiến khối ngoại trở lại mua ròng tuy nhiên áp lực bán đã nhanh chóng dồn dập trong những phiên còn lại. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 4.727 tỷ đồng trên toàn thị trường.

T hị trường c ó thể một lần nữa thử thách lại kháng cự 1.700 điểm

Theo ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích chứng khoán Agribank (Agriseco), VN-Index hồi phục nhẹ về cuối tuần nhưng không đi kèm thanh khoản. Đây là diễn phiến thường thấy sau mỗi phiên giảm mạnh của thị trường khi tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng. Nhìn chung, xu hướng thị trường đã yếu đi nhanh chóng sau khi không thể duy trì đà vượt đỉnh từ tuần trước. Thị trường có sự phân hóa mạnh, ngay trong các phiên hồi phục, độ rộng thị trường cũng nghiêng về bên bán càng cho thấy xu hướng kể trên.

Dự báo diễn biến tuần tới, ông Khoa cho rằng thị trường sẽ lần nữa thử thách lại kháng cự 1.700 điểm, tương ứng MA20 ngày. Nhiều khả năng lực cầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp khiến cho áp lực bán chủ động lần nữa xuất hiện trở lại. Nhóm cổ phiếu bất động sản nhiều khả năng vẫn sẽ là điểm sáng nâng đỡ chỉ số trong tuần tới. Hỗ trợ được đặt quanh ngưỡng 1.620 điểm.

Liên quan tới vấn đề dư nợ dư nợ margin tăng cao, chuyên gia Agriseco nhận định điều này sẽ tạo áp lực tâm lý ngắn hạn cho thị trường. Tuy nhiên về trung - dài hạn, đây là xu hướng tự nhiên của ngành khi thị trường đang ngày càng phát triển, quy mô vốn của các công ty chứng khoán cũng ngày một gia tăng, vì vậy đây không phải là vấn đề quá lớn.

Trước mắt khi xu hướng giá ngắn hạn đang không quá tích cực và mức định giá thị trường không phải là vùng thấp, nhà đầu tư được khuyến nghị nên hạn chế sử dụng margin ở thời điểm hiện tại để bảo vệ sức mua trước khi xu hướng tăng được xác lập trở lại.

Bức tranh về mùa BCTC quý 3 đang dần hé lộ với triển vọng khá tích cực. Ông Khoa cho rằng một số nhóm ngành có lợi nhuận tăng trưởng khả quan có thể kể đến như Ngân hàng, chứng khoán, Bất động sản, Thép, Bán lẻ. Trong bối cảnh thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh với thanh khoản suy giảm thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư ở hiện tại, các nhóm ngành được hỗ trợ bởi yếu tố cơ bản như tăng trưởng lợi nhuận sẽ có động lực để dòng tiền sớm quay trở lại.

Với các rủi ro tiềm ẩn trong ngắn hạn mà thị trường đang phải đối mặt từ lo ngại tỷ giá gia tăng, tình trạng căng margin ở một số công ty chứng khoán, nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và chưa nên sử dụng đòn bẩy tài chính cao ở thời điểm hiện tại nhằm đảm bảo sức mua khi thị trường giảm về các vùng hỗ trợ; ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu đầu ngành thuộc các nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận tăng trưởng trong quý 4. Đây sẽ là ưu tiên của dòng tiền trong giai đoạn đầu thị trường phục hồi.

VN-Index sẽ tiếp tục duy trì sideway đi lên nhưng khó có nhịp tăng mạnh

Theo ông Nguyễn Thái Học, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, tuần qua thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Tâm lý nhà đầu tư trở nên cực kỳ bi quan, khiến VN-Index có phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, điểm tích cực là thị trường nhanh chóng xuất hiện lực cầu bắt đáy mạnh và phục hồi trở lại. Tổng thể, thị trường đã cho thấy sự dịch chuyển đáng kể của dòng tiền: nhóm ngân hàng, chứng khoán và bluechip lớn tạm thời hạ nhiệt, trong khi dòng tiền đầu cơ chuyển hướng sang nhóm công nghệ, Viettel, bất động sản và hóa chất – phản ánh tâm lý "tìm cơ hội mới" trong bối cảnh sau cú sập đầu tuần.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh, VN-Index đã cho thấy tín hiệu hồi phục kỹ thuật rõ ràng với lực cầu hấp thụ tốt. Chuyên gia Pinetree cho rằng trong ngắn hạn, thị trường sẽ thiên về xu hướng tích cực hơn là tiêu cực, với khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì sideway đi lên trong biên độ hẹp. Dù vậy, xu hướng tăng mạnh sẽ khó xảy ra ngay, do dòng tiền vẫn chưa có sự lan tỏa toàn diện.

Ông Học nhận định khả năng trong đầu tuần tới, thị trường có thể xuất hiện một phiên rung lắc hoặc rũ bỏ nhẹ để kiểm định lại lực cầu, trước khi lấy lại nhịp tăng ổn định hơn. Về nhóm dẫn dắt, cổ phiếu họ Vingroup có thể sẽ không còn đóng vai trò chủ lực trong ngắn hạn mà chuyển sang giai đoạn đi ngang tích lũy, trong khi dòng tiền thông minh nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm đến các nhóm ngành mới như công nghệ, Viettel, bất động sản và hóa chất – các nhóm cổ phiếu đã điều chỉnh mạnh trước đó - và các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực.