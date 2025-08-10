Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán vào giai đoạn Ổn định và Tăng tốc, nhưng không loại trừ khả năng điều chỉnh ngắn hạn

Bất chấp những nhịp rung lắc trên đỉnh, VN-Index kết tuần 4/8-9/9 tăng 6% lên mốc 1.584,95 điểm, lập kỷ lục mới. Điểm nhấn trong tuần qua là phiên giao dịch lịch sử với khối lượng khớp lệnh 3,2 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch gần 83.000 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên 5/8.

Nhận định về diễn biến tiếp theo, đa phần các chuyên gia đều cho rằng VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vẫn có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh kỹ thuật, lấy đà chinh phục đỉnh cao mới.

Chứng khoán đang ở giai đoạn Ổn định và Tăng tốc ﻿

Ngô Minh Đức, Founder Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính LCTV

Thị trường sau khi tạo đáy ở mốc 1.070 vào giai đoạn đầu tháng 4 đã có quá trình tăng 500 điểm lên mốc 1.585 điểm vào giai đoạn đầu tháng 8. Trong những phiên vừa qua thị trường gặp áp lực chốt lời tại vùng 1.560-1.580 điểm.

Thời gian qua, thị trường đã chứng kiến sự gia nhập mạnh mẽ của lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường đến nhờ sự hấp dẫn từ kỳ vọng nâng hạng cũng như mặt bằng tiền gửi đang ở mức thấp dao động ở mức 4-5%/năm. Các cổ phiếu ngân hàng chứng khoán đều mang lại tỷ suất sinh lời rất tốt trong thời gian qua.

Vì vậy, ông Đức cho rằng sự rung lắc khi thị trường vượt đỉnh lịch sử là những diễn biến bình thường bởi sau một nhịp tăng mạnh nhà đầu tư cá nhân sẽ xuất hiện mong muốn chốt lời khi tài khoản đã có lợi nhuận tốt. Cũng như trong giai đoạn vừa qua nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đã có nhịp tăng từ 15-20% trong khi các ngành như bất động sản, dầu khí,...chưa tăng nhiều, khiến dòng tiền có sự luân chuyển tạo nhịp tăng cho nhóm cổ phiếu này.

Hiện tại, vị chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán đang ở giai đoạn 3 của năm là Ổn định và Tăng tốc cũng như đang lấy đà cho mục tiêu nâng hạng nửa cuối năm nay.

Giai đoạn 1 kéo dài từ tháng 1/2025 tới giữa tháng 3/2025 là giai đoạn thị trường tăng vòng cung lần cuối do yếu tố bơm tiền, kích thích đầu tư công. Giai đoạn 2 kéo dài từ cuối tháng 3 tới tháng 6 là giai đoạn “thiên nga đen” do nhiều thay đổi trong chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Tuy nhiên, sau khi đàm phán tháng 7 kết thúc đã tạo bước đệm để chúng ta tập trung vào các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay.

"Tuy nhiên, chúng ta đã có đà tăng kéo dài hơn 4 tháng, vì vậy không loại trừ khả năng thị trường sẽ cần nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong tháng 8 này để tích luỹ trước khi lấy đà chinh phục những đỉnh cao mới", vị chuyên gia nêu quan điểm.

VN-Index được dự báo có thể về quanh 1.500-1.520 do áp lực chốt lời, cũng như lãi suất qua đêm tăng trở lại khi về 7% cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam đã tiệm cận 3,5% trong tuần qua.

Việc đánh giá một thị trường đang tiệm cận vùng đỉnh hay có tín hiệu đảo chiều cần xem xét rất nhiều yếu tố. Đặc biệt quan trọng, nhà đầu tư cần phân biệt điều chỉnh kỹ thuật để tích luỹ đi lên tiếp với đảo chiều xu hướng (giá tăng vài tháng đến vài năm sau đó vĩ mô thay đổi, ngân hàng nhà nước siết chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất trở lại… ).

Ở thời điểm hiện tại, các yếu tố vĩ mô vẫn đang thuận lợi cho khi Ngân hàng nhà nước vẫn giữ mặt bằng lãi suất thấp, Chính phủ thúc đẩy các ngân hàng giải ngân vốn, hướng tới bỏ trần tăng trưởng tín dụng và đẩy mạnh đầu tư công,... những yếu tố đó vẫn sẽ là động lực tăng trưởng rất tốt cho thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.

Vì vậy ở thời điểm hiện tại, ông Đức cho rằng thị trường không đảo chiều xu hướng, mà khả năng xảy ra nhịp điều chỉnh kỹ thuật cao hơn. Nhà đầu tư nên quan sát các phiên thị trường tăng điểm đầu giờ nhưng lại bị bán tháo mạnh cuối phiên với thanh khoản 1 tỷ 8 đến 2 tỷ cổ trở lên sẽ là những dấu hiệu báo hiệu.

Về chiến lược, thị trường đang biến động mạnh dần, nhà đầu tư cần theo dõi rà soát tài khoản để lên phương án cơ cấu trong trường hợp thị trường biến động trong tuần tới tránh dồn toàn bộ tài khoản vào một cổ phiếu và căng margin trong thời gian tuần sau.

Nhìn vào câu chuyện KQKD quý 2 mới công bố trong thời gian qua, nhóm ngân hàng, chứng khoán vẫn sẽ là nhóm ngành được quan tâm và theo dõi trong thời gian tới.

﻿Xác suất cao xu hướng tăng còn tiếp diễn

Đinh Việt Bách, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree﻿

Theo quan sát của chuyên gia, dù VN-Index đóng cửa tuần trước với một cây nến đỏ dài kèm khối lượng giao dịch đột biến – tín hiệu cho thấy khả năng thị trường sẽ điều chỉnh trong tuần này – nhưng diễn biến thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ số tiếp tục bứt phá và xác lập đỉnh lịch sử mới tại 1.584,95 điểm, đồng thời hình thành mẫu nến Marubozu xanh thân dài, phủ định hoàn toàn nhịp giảm điểm trước đó.



Điểm nhấn trong tuần là lực cầu duy trì rất tốt, thể hiện qua việc dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các nhóm ngành. Ngay cả trong những phiên tưởng như bên bán chiếm ưu thế, cuối cùng lực cầu vẫn thắng thế và kéo thị trường hồi phục. Mặc dù áp lực điều chỉnh là có, nhưng mặt bằng chung vị thế của nhà đầu tư đang khá vững. Điều này một phần đến từ việc nhiều nhóm ngành chủ chốt như Ngân hàng, Chứng khoán hay Bất động sản đã ghi nhận mức tăng rất mạnh, thậm chí có cổ phiếu đã tăng gấp đôi khiến tâm lý nhà đầu tư khá thoải mái khi chốt lời, không tạo áp lực bán dồn dập.﻿

Nhờ đó, dù thị trường có rung lắc, lực bán không lan tỏa rộng mà thường xuyên được hấp thụ bởi dòng tiền đỡ giá. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể quan sát thấy dòng tiền bắt đầu dịch chuyển sang những nhóm ngành chưa tăng nhiều như Dầu khí, Khu công nghiệp và Dệt may, trong khi các nhóm đã tăng mạnh đang bước vào giai đoạn điều chỉnh tích lũy.



Về xu hướng tuần tới, ông Bách dự báo rằng với mẫu nến Marubozu xanh tuần này phủ định hoàn toàn cây nến đỏ trước đó, xác suất cao xu hướng tăng sẽ còn tiếp diễn. Khối ngoại cũng đang là tâm điểm khi nhiều cổ phiếu tăng mạnh thời gian gần đây có dấu ấn rõ rệt của dòng tiền nước ngoài. Do đó, động thái mua bán của khối này có thể tác động đáng kể đến diễn biến thị trường chung.﻿

"Trong bối cảnh dòng tiền có xu hướng luân chuyển từ nhóm vốn hóa lớn sang cổ phiếu vừa và nhỏ, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các mã nhóm này để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Ngược lại, với các cổ phiếu đã tăng nóng hoặc tăng trần liên tiếp, nhà đầu tư nên thận trọng ưu tiên chốt lời dần và tránh FOMO mua đuổi nếu VN-Index có những phiên tăng mạnh tiếp theo ", chuyên gia Pinetree khuyến nghị.﻿