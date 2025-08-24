Góc nhìn chuyên gia: Nhịp điều chỉnh 5% hoặc hơn không phải là tín hiệu tiêu cực

VN-Index tăng tốc ấn tượng trong 4 phiên đầu tuần trước khi áp lực bán dâng cao đẩy chỉ số giảm mạnh trong phiên cuối tuần trước. Đóng cửa phiên 22/8, VN-Index giảm 42,53 điểm (-2,52%) xuống mức 1.645,47 điểm, song vẫn tăng 15 điểm so với tuần trước đó. Thanh khoản giao dịch tuần qua tiếp tục được nâng lên mặt bằng mới với giá trị trung bình khoảng 45.400 tỷ đồng/phiên.﻿

Về giá trị giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục bán ròng mạnh hàng nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 phiên, khối ngoại bán ròng hơn 7.815 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Vậy diễn biến tuần giao dịch tiếp theo sẽ như thế nào?

Nhịp điều chỉnh 5% hoặc hơn không phải là tín hiệu tiêu cực

Theo ông Nguyễn Thái Học - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree﻿ ﻿, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần qua bằng một phiên giảm mạnh hơn 40 điểm, khi áp lực chốt lời dâng cao trên nhóm Ngân hàng và nhiều cổ phiếu đã tăng nóng giai đoạn trước.

Việc dòng tiền tập trung kéo trụ để giữ chỉ số khiến nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu vừa và nhỏ hầu như không có lợi nhuận, thậm chí nhiều tài khoản âm trước phiên thứ Sáu. Sự tiêu cực được đẩy lên cao trào khi nhóm Ngân hàng đồng loạt bị bán mạnh, trong khi nhiều nhóm midcap như Bất động sản, Chứng khoán cũng chịu áp lực lớn dù trước đó chưa tăng đáng kể.

Theo quan sát của vị chuyên gia Pinetree, điều này phản ánh dòng tiền đang có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường sau chuỗi tăng nóng.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng một nhịp điều chỉnh sau khi VN-Index đã tăng mạnh liên tục gần 4 tháng là điều cần thiết. " Một nhịp điều chỉnh 5% hoặc hơn không phải là tín hiệu tiêu cực, mà có thể tạo điều kiện cho thị trường tái cân bằng và tích lũy ", ông Học cho hay.



Trong ngắn hạn, vị chuyên gia dự báo áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu, VN-Index nhiều khả năng sẽ lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.570–1.580 điểm, khu vực có thể đóng vai trò nền tích lũy trước khi thị trường tìm lại động lực tăng mới.

Thêm vào đó, diễn biến tuần tới sẽ mang tính phân hóa rõ nét, khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cùng một số cổ phiếu lớn đã điều chỉnh về vùng quá bán hoặc chưa tăng nhiều trong giai đoạn trước có thể hồi phục tốt hơn, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng nóng, đặc biệt là Ngân hàng, sẽ tiếp tục tạo áp lực điều chỉnh lên chỉ số.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư còn nắm giữ cổ phiếu thì nên duy trì sự thận trọng: với cổ phiếu midcap đã điều chỉnh sâu có thể tiếp tục nắm giữ để theo dõi thêm, còn đối với các mã đã tăng mạnh trước đó thì nên cân nhắc chốt lời nhằm bảo toàn lợi nhuận.

Đồng thời, cần tránh mua đuổi trong giai đoạn thị trường rung lắc và ưu tiên quan sát phản ứng của VN-Index quanh vùng hỗ trợ 1.570–1.580 điểm trước khi đưa ra quyết định giải ngân mới.﻿

2 nhóm cổ phiếu định giá phù hợp, thanh khoản tốt

Theo quan sát của ông Ngô Minh Đức, Founder Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính LCTV ﻿, từ ngày 9/4 đến đỉnh gần nhất tại mốc 1.688 điểm, chỉ số VN-Index đã tăng hơn 600 điểm – tương đương khoảng 60% chỉ trong vòng 4 tháng. Đây là mức tăng trưởng rất ấn tượng, được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các yếu tố vĩ mô như chính sách tài khóa – tiền tệ nới lỏng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, Nghị quyết 68 hỗ trợ khu vực tư nhân, cũng như sự ổn định của tỷ giá và mặt bằng lãi suất thấp.

Khi so sánh với các giai đoạn tăng mạnh trước đây như năm 2006 (Việt Nam gia nhập WTO) hay 2021 (sau khi Chính phủ bơm tiền kích thích nền kinh tế hậu COVID), có thể thấy chu kỳ hiện tại thậm chí còn hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, thị trường nào cũng cần có nhịp nghỉ để hấp thụ lực cung – đặc biệt là sau khi thị trường đã tăng liên tục 600 điểm mà không có điều chỉnh đáng kể. Phiên giảm điểm cuối tuần qua là một ví dụ. Theo thống kê của LCTV, sau ngày 15/8, đa số cổ phiếu mua mới đều ghi nhận mức sinh lời âm ngắn hạn.

Vị chuyên gia dự báo rằng, thị trường đang bước vào một nhịp chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn , chứ chưa hình thành xu hướng đảo chiều. Thanh khoản mỗi phiên vẫn duy trì ở mức cao trên 2 tỷ cổ phiếu – phản ánh sự hưng phấn của dòng tiền. Tuy nhiên, tỷ giá đang neo ở vùng cao và lợi suất trái phiếu Chính phủ đã tăng lên ngưỡng 3,67% – là mức cao nhất trong nhiều tháng qua.

Một điểm khác cần lưu ý về thanh khoản, đây là dòng tiền có tính chất nóng – sử dụng đòn bẩy margin tương đối cao. Khi thị trường xuất hiện những tín hiệu điều chỉnh, dòng tiền này có thể rút ra tạm thời. Vì vậy, ông Đức đánh giá dòng tiền hiện tại là động lực tốt để duy trì thanh khoản, nhưng không nên kỳ vọng nó sẽ giữ nhịp tăng liên tục nếu không có sự luân chuyển qua các nhóm cổ phiếu dẫn dắt.﻿

Do đó, việc thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đây là một “chiếu nghỉ” cần thiết sau giai đoạn tăng nóng, và cũng là cơ hội để thị trường củng cố lại mặt bằng giá trước khi xác lập xu hướng mới.

Trong bối cảnh hiện tại, có 2 nhóm ngành có “con hào kinh tế” rõ nét nhất là:

Ngân hàng : Hưởng lợi rõ rệt từ chính sách tiền tệ nới lỏng, mặt bằng lãi suất thấp, và các chính sách hỗ trợ như Nghị quyết 42. Các ngân hàng lớn có hệ sinh thái toàn diện như MBB, ACB, SHB, TCB, VPB… vẫn là nơi hút dòng tiền mạnh nhất. Thêm vào đó, việc mở rộng tăng trưởng tín dụng và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ phía Ngân hàng Nhà nước cũng đang hỗ trợ nhóm này một cách rõ ràng.



Chứng khoán : Với dòng tiền vào thị trường duy trì ở mức cao và kỳ vọng nâng hạng, các công ty chứng khoán lớn như VND, SSI, HCM, VIX sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực nhờ thanh khoản tăng, margin cao và danh mục tự doanh hiệu quả.



Đây đều là những nhóm cổ phiếu có định giá phù hợp, thanh khoản tốt, có nền tảng cơ bản và hưởng lợi trực tiếp từ dòng tiền và vĩ mô – rất phù hợp cho chiến lược trung – dài hạn.

Về chiến lược đầu tư, Founder LCTV nhấn mạnh nên sử dụng chiến lược phân hoá theo trạng thái tài khoản:

Với nhà đầu tư đang sử dụng margin cao, cần cơ cấu lại mức đòn bẩy về vùng an toàn ( khuyến nghị không sử dụng margin ). Khi thị trường bước vào giai đoạn chỉnh răng cưa hoặc tích lũy lại, việc sử dụng đòn bẩy cao sẽ tạo áp lực lớn nếu thị trường biến động bất lợi.



Với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu tốt, có thể tiếp tục nắm giữ và canh chốt lời dần khi cổ phiếu đạt vùng mục tiêu. Ưu tiên nắm giữ cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đã tích lũy trước đó.



Với nhà đầu tư chưa giải ngân, không nên bắt đáy vội trong 1–2 phiên tới. Hãy quan sát phản ứng thị trường, đặc biệt là quanh mốc 1.650, có thể chờ đợi thêm – nếu giữ vững vùng này, nhịp chỉnh kỹ thuật có thể nhanh chóng kết thúc và mở ra cơ hội mới với mặt bằng giá hấp dẫn hơn.