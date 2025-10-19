Góc nhìn chuyên gia: Nhịp "nghỉ ngơi" là cần thiết, VN-Index đang lấy đà cho sóng tăng mới

Thị trường chứng khoán trải qua 2 phiên đầu tuần tiếp đà tăng và tạo đỉnh ngắn hạn quanh 1.800 điểm. Tuy nhiên, chỉ số chính chịu áp lực bán mạnh vào phiên cuối tuần với mức giảm gần 40 điểm. Trong đó, cổ phiếu "họ" Vingroup và nhóm Ngân hàng gây áp lực lớn nhất lên điểm số thị trường. VN-Index kết tuần 13-17/10 giảm hơn 16 điểm (-0,94%) về mức 1.731,19 điểm.

Về giao dịch của khối ngoại, lũy kế sau 5 phiên, nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng gần 5.200 tỷ đồng trên toàn thị trường.﻿

Dự báo về diễn biến của VN-Index, đa phần các chuyên gia đều cho rằng nhịp chỉnh phiên cuối tuần trước chỉ là "trạm dừng nghỉ" cho những đợt sóng tăng tiếp theo, mục tiêu trước mắt là 1.800 điểm.

Tiếp tục “ điều chỉnh để đi lên ”

Ông Đinh Việt Bách - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree nhận định, ﻿VN-Index trải qua một tuần giao dịch đầy biến động trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp bắt đầu được công bố.

Ngay từ đầu tuần, thị trường đã chao đảo khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang với hàng loạt biện pháp áp thuế mới. Tuy nhiên, phiên đầu tuần vẫn ghi nhận sự bứt phá khi dòng tiền mạnh mẽ tiếp tục đổ vào các cổ phiếu trụ cột, đặc biệt là nhóm cổ phiếu thuộc "họ nhà Vin" cùng một số mã khác trong rổ VN30, giúp VN-Index tạo đỉnh mới.

Tuy nhiên, kể từ phiên ngày thứ ba trở đi, khi nhóm cổ phiếu Vin bắt đầu điều chỉnh mạnh, chấm dứt chuỗi tăng điểm kéo dài khiến VN-Index chịu áp lực giảm sâu. Phiên cuối tuần đặc biệt tiêu cực với sắc đỏ bao trùm toàn thị trường, trong đó nhóm "họ nhà Vin" kéo chỉ số mất hơn 15 điểm.

Mặc dù vậy, dòng tiền trong tuần lại có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu Bất động sản, giúp nhóm này giữ được sắc xanh tương đối tích cực, ngay cả khi VN-Index có lúc giảm hơn 30 điểm. Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại mức 1.731 điểm với cây nến búa ngược đỏ, nằm sát đường MA10 ngày, đồng thời ghi nhận thanh khoản cao hơn tuần trước.

Nhận định về diễn biến tiếp theo, ông Bách dự báo thị trường có khả năng sẽ tiếp tục “điều chỉnh để đi lên” . Với việc đã xuất hiện 2 phiên phân phối cùng cây nến tuần dạng búa ngược đỏ, xác suất điều chỉnh trong tuần tới khá cao. Mốc hỗ trợ đầu tiên có thể là vùng 1.700 điểm – đây là kịch bản tích cực nhất trong ngắn hạn.

Nếu VN-Index xuyên thủng vùng này, chỉ số có thể sẽ lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo tại đường MA10 tuần, quanh 1.670 điểm. Lý giải điều này, chuyên gia nhận định dòng tiền trong các tuần trước chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu Vin và một số mã trong rổ VN30. Khi nhóm này điều chỉnh, thị trường mất đi động lực chính và cần thời gian để cho các nhóm cổ phiếu tái tích lũy trước khi có thể trở lại xu hướng tăng.

Dòng tiền khả năng cao sẽ tiếp tục chuyển hướng sang nhóm ngành Bất động sản – dự báo sẽ là nhóm dẫn dắt thị trường trong giai đoạn tới. Trong khi đó, các nhóm Ngân hàng và Chứng khoán được dự đoán sẽ phân hóa mạnh hơn khi báo cáo tài chính quý 3 bắt đầu được phản ánh vào giá cổ phiếu.

﻿Nhịp "nghỉ ngơi" cần thiết sau giai đoạn miệt mài tăng giá

Theo quan sát của ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Phó Giám đốc Khối Phân tích CTCP Chứng khoán ASEAN, ﻿trạng thái biến động mạnh của VN-Index trong phiên 17/10 được giải thích bởi (1) hiệu ứng tâm lý đến từ thông tin thanh tra tại một số doanh nghiệp niêm yết, (2) cung chốt lời gia tăng quanh đỉnh lịch sử, (3) trạng thái pull-back của VN Index sau khi chỉ số này vượt ngưỡng kỹ thuật quan trọng 1.700 điểm. Pull-back là diễn biến kiểm định lại một ngưỡng kỹ thuật vừa bị phá vỡ hoặc vừa được chinh phục.

Về thanh khoản, khối lượng giao dịch trên HOSE trong phiên 17/10 đạt hơn 1,22 tỷ đơn vị, cao hơn phiên liền trước nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với nền thanh khoản kỷ lục hình thành vào tháng 7 và tháng 8 vừa qua.

Vị chuyên gia ASEANSC đánh giá, việc thanh khoản nhích tăng trong phiên cuối tuần chủ yếu phản ánh áp lực chốt lời trong ngắn hạn của một bộ phận nhà đầu tư trước khi chuyển sang trạng thái quan sát chờ cơ hội, thay vì kết luận là dòng tiền đang rút khỏi thị trường.

Mặt khác, bên cạnh xu hướng chốt lời của bên bán cũng sẽ có những nhà đầu tư thuộc bên mua tích cực giải ngân khi giá cổ phiếu chiết khấu.

Để có thể đánh giá dòng tiền lớn đã rút khỏi thị trường hay chưa cần sự xác nhận của trạng thái kỹ thuật, chẳng hạn như (1) chỉ số liên tục hình thành các phiên phân phối với khối lượng cao đáng chú ý (ví dụ đạt gần mức kỷ lục hình thành trong tháng 8), (2) các nhóm cổ phiếu dẫn dắt dần suy yếu hoặc không còn xác định được nhóm cổ phiếu dẫn dắt trên thị trường.

Chuyên gia ASEANSC đánh giá đây là nhịp điều chỉnh, rung lắc cần thiết của VN-Index khi thị trường liên tục bứt phá trong nhiều tháng qua và chưa có giai đoạn nghỉ ngơi đủ lớn để hấp thụ lực cung. Khoảng thời gian tháng 9 cũng chứng kiến VN-Index đi ngang thay vì xuất hiện các nhịp điều chỉnh rõ ràng.

Bên cạnh đó, diễn biến của chỉ số cũng được diễn giải bởi trạng thái pull-back của VN-Index sau khi vượt ngưỡng kỹ thuật quan trọng 1.700 +/-.

Dự báo về diễn biến tiếp theo, sau giai đoạn rung lắc, ông Tâm cho rằng VN-Index sẽ lấy đà cho pha tăng tiếp theo trong khoảng thời gian cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

" Điều này được giải thích bởi triển vọng của thị trường chứng khoán khả quan nhờ chính sách nới lỏng vĩ mô được duy trì, định giá hấp dẫn của VN-Index, triển vọng thu hút dòng vốn mới sau khi Việt Nam được nâng hạng TTCK, bên cạnh sóng IPO đang tiếp diễn. Mục tiêu tiếp theo của VN-Index sau khi biến động hiện hữu là khu vực 1.800 +/- ", vị chuyên gia nêu rõ.

Vùng hỗ trợ 1.720 điểm trở nên quan trọng﻿

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam , diễn biến tiêu cực trong phiên cuối tuần phần lớn đến từ các yếu tố bên ngoài.

Cụ thể, thị trường Mỹ giảm mạnh do lo ngại về rủi ro nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, vốn được xem là rào cản đối với đà phục hồi kinh tế trong thời gian tới. Cùng lúc, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có phần trở lại vào cuối tuần trước, khiến các thị trường châu Á cũng đồng loạt sụt giảm trong phiên chiều. Những diễn biến này nhanh chóng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong nước, vốn đang ở trạng thái nhạy cảm sau giai đoạn tăng nóng.

Ngoài tác động từ yếu tố quốc tế, đà điều chỉnh mạnh của nhóm cổ phiếu Vingroup cũng là nguyên nhân chính kéo VN-Index giảm sâu. Sau chuỗi tăng nhanh, nhiều nhà đầu tư đã đạt mức sinh lời tốt và không ngần ngại “chốt lời” khi rủi ro điều chỉnh bắt đầu xuất hiện.

Tuy vậy, ông Minh cho rằng mức định giá thị trường hiện chưa quá cao, đồng thời cũng chưa xuất hiện vùng cản kỹ thuật đáng kể nào dẫn đến áp lực bán mạnh từ nội tại. Diễn biến phiên này phần lớn mang tính chất kỹ thuật, kết hợp với tác động tâm lý sau kỳ đáo hạn phái sinh, vốn thường đi kèm với các biến động mạnh trong ngắn hạn.

Theo ông Minh, nhịp điều chỉnh phiên cuối tuần chưa phải là tín hiệu “gãy sóng”, mà nhiều khả năng chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng tăng trung hạn. Nếu loại bỏ ảnh hưởng từ nhóm Vingroup, áp lực giảm điểm thực tế không quá lớn.

Theo phân tích kỹ thuật, vùng 1.720 điểm là mốc hỗ trợ ngắn hạn quan trọng của VN-Index. Nếu chỉ số không xuyên thủng vùng này, xu hướng tăng trung hạn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, nếu rủi ro xảy ra và mốc hỗ trợ này bị phá vỡ, nhà đầu tư nên ưu tiên phòng thủ trở lại.

Trong bối cảnh hiện tại, ông Minh khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao nếu đã có vị thế tốt, nhưng nên tạm thời hạn chế giải ngân mới để quan sát thêm các nhịp điều chỉnh trong vài phiên tới. Nếu thị trường giữ được vùng hỗ trợ, đây sẽ là cơ hội để nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỷ trọng hợp lý.

Thực tế cho thấy không phải tất cả cổ phiếu đều tăng trong giai đoạn qua. Do đó, việc lựa chọn đúng nhóm ngành và cổ phiếu vẫn là yếu tố then chốt. Các mã có nền tảng cơ bản tốt và đang thu hút dòng tiền sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn trước những nhịp điều chỉnh như hiện tại. Với các danh mục đầu tư hội tụ yếu tố này, mức giảm 1–2% không tạo ra rủi ro đáng kể.