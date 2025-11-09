Góc nhìn chuyên gia: Tiếp tục quán tính giảm, VN-Index có thể "lùi" về ngưỡng hỗ trợ gần 1.550–1.580 điểm

Thị trường chứng khoán có tuần giao dịch 3-7/11 đầy biến động. VN-Index mở cửa tuần chịu áp lực giảm mạnh và nhanh chóng hồi phục lại về quanh vùng 1.675.



Tuy vậy, đà hưng phấn nhanh chóng suy yếu từ giữa tuần. Bên mua tỏ ra thận trọng khiến thị trường chìm dần trong sắc đỏ cùng thanh khoản sụt giảm mạnh. Đặc biệt, trong phiên cuối tuần, bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế, chỉ cần một lượng cung nhỏ cũng đủ khiến chỉ số lao dốc hơn 15–20 điểm, dẫn đầu là nhóm Ngân hàng và họ Vin.

Kết tuần, VN-Index giảm 40,55 điểm (-2,47%) so với tuần trước và đứng tại mức 1.599 điểm.

Nhận định về xu hướng tuần tới, đa phần các chuyên gia đều dự báo rằng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục diễn biến rung lắc, với ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 1.580 – 1.550 điểm.

Xuất hiện nhịp rung lắc mạnh để rũ bỏ lượng hàng yếu

(Ông Đinh Việt Bách – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree)

Theo quan sát của chuyên gia Pinetree, VN-Index khép lại một tuần giao dịch đầy cảm xúc với những biến động trái chiều.

Điểm nhấn xuyên suốt tuần qua là áp lực bán mạnh thường xuất hiện sau 14h mỗi phiên, khiến tâm lý nhà đầu tư bị thử thách đáng kể, thậm chí một số cổ phiếu ngược dòng thị trường trong tuần trước, tuần này có dấu hiệu giảm bù rất mạnh. Kết thúc tuần, VN-Index chính thức đánh mất mốc 1.600 điểm, đánh dấu chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp với tổng mức giảm gần 200 điểm.

Nhận định về xu hướng giao dịch tuần mới, ông Bách cho rằng trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh để tìm lại điểm cân bằng. Áp lực có khả năng vẫn sẽ đến từ các cổ phiếu trụ như nhóm Ngân hàng, họ Vin và một số mã trong rổ VN30. Dù vậy, nhóm cổ phiếu Mid-cap (vốn hóa vừa) đang cho thấy dấu hiệu tích cực hơn, thậm chí có khả năng tạo đáy ngắn hạn.

Nhiều khả năng trong tuần tới, thị trường sẽ còn một nhịp rung lắc mạnh để rũ bỏ lượng hàng yếu, qua đó kích hoạt dòng tiền đang chờ đợi bên ngoài. Điều kiện cần là lực cầu quay trở lại, khi đó thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Ngược lại, nếu dòng tiền vẫn thận trọng, áp lực bán có thể lan sang cả những nhóm cổ phiếu khỏe, khiến chỉ số lùi sâu hơn về vùng 1.500–1.520 điểm. Với nhà đầu tư đang nắm tỷ trọng cao, vị chuyên gia khuyến nghị nên tận dụng nhịp hồi kỹ thuật đầu tuần (nếu có) để cơ cấu và hạ rủi ro danh mục. Còn những nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý, đây có thể là cơ hội để quan sát và tìm kiếm điểm mua mới khi thị trường bước vào giai đoạn ổn định trở lại.

Tiếp tục quán tính giảm, ngưỡng hỗ trợ gần 1.550 – 1.580 ﻿

(Ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Phó Giám đốc Khối Phân tích CTCP Chứng khoán ASEAN)

Chuyên gia ASEANSC dự báo VN-Index có thể duy trì quán tính giảm điểm với các ngưỡng hỗ trợ gần là 1.550 – 1.580, trước khi xuất hiện các nhịp hồi phục để kiểm định ngưỡng kỹ thuật 1.600 – 1.610.

Theo ông Tâm, việc xác định các ngưỡng hỗ trợ là điều không thể thiếu khi định hình chiến lược giao dịch ngắn hạn, tuy nhiên đây không phải là điều duy nhất cần làm.

Các yếu tố quan trọng khác nhà đầu tư cần lưu ý bao gồm (1) VN-Index đang vận động trong trend Giảm ngắn hạn, (2) VN-Index trong trường hợp bật tăng trở lại theo nhận định kể trên đang được xem là nhịp hồi phục, chưa xác nhận đáy cứng, (3) Luân chuyển dòng tiền luôn là yếu tố cần phải ưu tiên quan sát do một số cổ phiếu vẫn sẽ nỗ lực giữ giá kể cả khi thị trường biến động mạnh.

Về thanh khoản, khối lượng giao dịch trên HOSE trong tuần qua đạt hơn 4 tỷ đơn vị, giảm tuần thứ 3 liên tiếp. Nếu quan sát riêng phiên cuối tuần, khối lượng bật tăng trở lại so với 2 ngày liền trước tuy nhiên chủ yếu do lực cung gia tăng.

Việc nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng hơn trong những phiên gần đây được chuyên gia giải thích bởi VN-Index đang vận động trong xu hướng giảm ngắn hạn. Đồng thời, các lĩnh vực thường xuyên nhận được sự quan tâm của dòng tiền như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Bán lẻ - Tiêu dùng đều đang biến động, điều chỉnh.

Mặc dù thị trường chưa ghi nhận trạng thái tích cực về xu hướng chỉ số cũng như thanh khoản, chuyên gia cho biết cơ hội đầu tư vẫn đang hiện diện, cụ thể:

Thứ nhất, một số nhóm cổ phiếu chưa tăng hoặc điều chỉnh trong Uptrend liền trước đang thu hút dòng tiền, chủ yếu là nhóm Phi Tài chính, bao gồm lĩnh vực Công nghệ, Viễn thông, Dầu khí,...

Thứ hai, việc các lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản điều chỉnh, với nhiều cổ phiếu đã chiết khấu 20% đến 30% từ đỉnh ngắn hạn, đang dần hình thành các điểm mua phù hợp dành cho nhà đầu tư.

Cơ hội đang mở ra sau nhịp điều chỉnh sâu, song việc chọn chiến lược giao dịch phù hợp vẫn là yếu tố quyết định thành bại của nhà đầu tư lúc này.

Theo quan điểm của vị chuyên gia ASEANSC, đối với chiến lược giao dịch ngắn hạn , nếu nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng lớn cổ phiếu và ghi nhận các khoản lỗ, cần ưu tiên xử lý tài khoản theo đúng kỷ luật, tuy nhiên việc hạ tỷ trọng có thể thực hiện từng phần và tại nhịp hồi phục kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu.

Trong khi đó, nếu đang sở hữu tỷ trọng tiền mặt lớn, nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò trong nhịp biến động hiện tại cho các vị thế T+, ưu tiên các cổ phiếu đang điều chỉnh trong một xu hướng Tăng hoặc cổ phiếu đã ghi nhận RSI tiến sâu vào vùng quá bán.

Mặt khác, nhà đầu tư theo chiến lược đầu tư trung hạn (từ 3 tháng đến 6 tháng) có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu trong bối cảnh hiện tại, ưu tiên các cổ phiếu đầu ngành, có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2025 - 2026.