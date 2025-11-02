Góc nhìn chuyên gia: VN-Index có thể lùi xuống dưới 1.600 điểm, cơ hội cho một số nhóm cổ phiếu đón "chu kỳ mới"

VN-Index khởi đầu tuần đầy biến động khi lao dốc mạnh rồi nhanh chóng hồi phục lên vùng 1.675 điểm. Tuy nhiên, đà hồi phục không duy trì được lâu khi áp lực chốt lời lan rộng ở các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và Vingroup.

Khép lại tuần, VN-Index giảm 43,5 điểm, trong đó riêng nhóm cổ phiếu Vingroup đã kéo chỉ số mất tới 41,4 điểm.

Dự báo về thị trường tuần tới, đa số chuyên gia nhìn nhận thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, theo dõi sát diễn biến thị trường để phản ứng kịp thời, đồng thời rà soát và cơ cấu lại danh mục một cách chủ động.﻿

VN-Index có khả năng lùi dưới mốc 1.600﻿

Ông Nguyễn Tấn Phong – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree nhận định VN-Index tiếp tục trải qua giai đoạn ảm đạm trong những ngày cuối tháng 10, dù thị trường xuất hiện hàng loạt thông tin hỗ trợ tích cực. Cụ thể, Việt Nam đạt thỏa thuận khung về thuế đối ứng với Mỹ ở mức 0–20%, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, Fed cắt giảm lãi suất 0,25% đúng như kỳ vọng, cùng với kết quả kinh doanh quý 3 khả quan của một số doanh nghiệp. Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng tăng của chứng khoán thế giới, VN-Index vẫn liên tục giảm điểm.

Theo ông, áp lực điều chỉnh mạnh đến từ nhóm cổ phiếu trụ đã tăng nóng thời gian qua. Báo cáo tài chính 9 tháng của các doanh nghiệp này cũng gây nhiều tranh luận.

Đà điều chỉnh của nhóm Vingroup đã xóa gần hết mức tăng điểm mà nhóm này từng đóng góp cho VN-Index hồi đầu tháng 10. Dù vậy, theo chuyên gia sự điều chỉnh này không hoàn toàn tiêu cực, bởi nó có thể giúp dòng tiền trên thị trường phân bổ đều hơn, thay vì tập trung quá lớn vào một nhóm cổ phiếu.

“Sau khi đã có nhịp tăng gấp 4 lần từ đầu năm, việc điều chỉnh 20–30% là hoàn toàn bình thường. Trong trường hợp này, VN-Index hoàn toàn có xác suất đánh mất mốc 1.600 điểm,” ông Phong nhận định. Về mặt kỹ thuật, chỉ số đang có vùng hỗ trợ quanh 1.570 điểm; nếu giảm về đây, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi phục ngắn hạn.

Trong kịch bản tích cực, nếu nhóm Vingroup ngừng giảm trong tuần tới, đây sẽ là tín hiệu tốt giúp thị trường ổn định trở lại, tạo cơ hội để VN-Index phục hồi lên vùng 1.700 điểm. Dù ở kịch bản nào, chuyên gia Pinetree cho rằng đây vẫn là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới. Dòng tiền nhiều khả năng sẽ dịch chuyển từ các cổ phiếu đã tăng nóng sang nhóm mã bị lãng quên trong thời gian qua.

﻿Xu hướng giảm chưa xác lập, bảo toàn vị thế chuẩn bị cho chu kỳ mới

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Nghiên cứu Ngành & Cổ phiếu, CTCP Chứng khoán MB (MBS) ﻿ nhận định bên cạnh áp lực từ nhóm cổ phiếu Vingroup, hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF tạo thêm sức ép lên nhóm cổ phiếu trụ, khiến VN-Index giảm sang tuần thứ ba liên tiếp kể từ vùng đỉnh 1.800 điểm.

Ngoài ra, áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại và thanh khoản suy giảm cũng là những yếu tố khiến thị trường điều chỉnh mạnh. Tính đến nay, khối ngoại đã bán ròng liên tiếp 15 tuần, với tổng giá trị gần 129.000 tỷ đồng – cao hơn đáng kể so với mức bán ròng 92.600 tỷ đồng của cả năm ngoái.

Thanh khoản bình quân phiên tháng 10 chỉ còn khoảng 37.000 tỷ đồng, giảm 2% so với tháng 9 và gần 30% so với mức đỉnh đạt được vào tháng 8. Dù thanh khoản sụt giảm hai tháng liên tiếp, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình từ đầu năm. Trong bối cảnh thị trường đi ngang, việc thanh khoản giảm là điều bình thường, phản ánh tâm lý thận trọng và sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Hiệu suất đầu tư ngắn hạn trong giai đoạn này thấp, khiến tần suất và vòng quay giao dịch giảm. Đáng chú ý, số dư tiền mặt trong tài khoản nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán đang tăng mạnh so với đầu năm, cho thấy dòng tiền nội vẫn dồi dào, chờ cơ hội giải ngân.

Từ đỉnh đến nay, VN-Index đã giảm khoảng 145 điểm, tương đương -8,6%. Tuy nhiên, chỉ số vẫn duy trì trên các ngưỡng kỹ thuật quan trọng như MA100 và MA200, cho thấy xu hướng tăng trung – dài hạn vẫn được giữ vững. Sau bốn tháng tăng liên tiếp, thị trường đang trong giai đoạn tái tích lũy, chứ chưa chuyển sang xu hướng giảm. Theo ông Dũng, VN-Index có khả năng dao động tích lũy trong vùng 1.620 – 1.720 điểm khi thiếu vắng thông tin hỗ trợ mạnh

Dù kết quả kinh doanh quý 3 của nhiều doanh nghiệp tích cực nhưng chưa đủ sức nâng đỡ thị trường, song chuyên gia MBS cho rằng, một số yếu tố có thể hỗ trợ trong thời gian tới gồm khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, cùng với các số liệu vĩ mô và chỉ số PMI tháng 10 dự kiến khả quan.

Về kỹ thuật, vùng 1.600 – 1.620 điểm là mốc hỗ trợ mạnh của VN-Index và khó bị xuyên thủng khi chưa xuất hiện tín hiệu vĩ mô tiêu cực. Trong kịch bản thận trọng (xác suất thấp), nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, thị trường có thể kiểm định lại mốc 1.550 điểm trước khi phục hồi vào cuối năm.

Với nhà đầu tư đang “kẹt hàng”, ông Dũng khuyến nghị nên ưu tiên quản trị rủi ro thay vì trung bình giá xuống, bởi chiến lược này chỉ hiệu quả khi xu hướng phục hồi đã xác nhận. Nhà đầu tư cần rà soát danh mục, giữ lại những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng dài hạn; đồng thời giảm tỷ trọng với các mã đã định giá cao so với giá trị thực.

"Đây là giai đoạn bảo toàn vị thế, chuẩn bị cho chu kỳ mới thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Tỷ trọng cổ phiếu hợp lý nên duy trì ở mức khoảng 50%. Trong bối cảnh thanh khoản suy giảm, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là trụ đỡ chính cho thị trường, với các mã nổi bật như CTG, ACB. Ngoài ra, cơ hội đầu tư có thể xuất hiện ở các nhóm ngành “lạc nhịp” nhưng đang có định giá hấp dẫn và kết quả kinh doanh cải thiện như công nghệ – viễn thông (CTR, VGI), năng lượng (HDG, POW) và dầu khí (GAS, BSR, PVD) " , chuyên gia MBS khuyến nghị.