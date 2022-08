Gói hỗ trợ lãi suất 2% bị tắc, vướng mắc ở đâu?

Quá khó, DN phải vay tín dụng cá nhân

Hôm 18-8, tại Hội nghị kết nối các NH thương mại và DN du lịch trên địa bàn TP.HCM, do Sở Du lịch cùng NH Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM tổ chức, nhiều DN đã than khó vì muốn tiếp cận được lãi suất ưu đãi của Chính phủ thì trước hết DN phải đủ điều kiện được vay như có tài sản thế chấp, dòng tiền ổn định... Do quá khó nên nhiều chủ DN du lịch đành chọn vay tín dụng cá nhân để chịu đựng.

Trước tình trạng gói hỗ trợ lãi suất bị nhiều đánh giá là tắc như hiện nay, NH Nhà nước chi nhánh TP.HCM cuối tuần qua cũng đã có văn bản gửi các tổng giám đốc NH thương mại trên địa bàn về việc tăng cường cho vay hỗ trợ lãi suất 2% đối với DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh từ nguồn vốn ngân sách.

Tuy nhiên, các NH thương mại được nhắc phải kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay theo đúng mục đích sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất. Ngoài ra, các NH thương mại phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, minh bạch...