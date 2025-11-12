Google giúp người dùng tạo ứng dụng AI không cần lập trình

Từ chỗ chỉ khả dụng tại 16 quốc gia ban đầu, nay Opal đã được triển khai tại hơn 160 quốc gia trên thế giới.

Theo Google, Opal cho phép người dùng dễ dàng tạo ra các ứng dụng tích hợp, có khả năng thực hiện nhiều tác vụ phức tạp như phân tích dữ liệu, trích xuất thông tin từ web và lưu kết quả trực tiếp vào Google Sheets. Công cụ này còn hỗ trợ tạo báo cáo tùy chỉnh, cung cấp chức năng phân tích nâng cao, giúp người dùng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu đáng tin cậy.

Ngoài ra, Opal cũng có thể tự động hóa các công việc thường nhật như cập nhật bản tin, lên kế hoạch bữa ăn, hay rà soát hợp đồng pháp lý — góp phần tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể. Trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, Opal hỗ trợ tạo hình ảnh động kèm chú thích văn bản, gợi ý ý tưởng, soạn thảo kịch bản, lồng tiếng và đơn giản hóa quy trình sản xuất nội dung.

Người dùng chỉ cần mô tả nhiệm vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên, Opal sẽ tự động chuyển ý tưởng đó thành sơ đồ quy trình (flowchart) và thực thi các bước cần thiết, giúp việc phát triển ứng dụng trở nên trực quan, nhanh chóng và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Theo Google, công cụ này đặc biệt hữu ích đối với nhà sáng tạo nội dung và chuyên viên tiếp thị, giúp tạo và mở rộng nội dung nhất quán trên nhiều nền tảng — từ bài đăng mạng xã hội đến quảng cáo hình ảnh — chỉ từ một ý tưởng sản phẩm ban đầu. Bên cạnh đó, doanh nhân và lập trình viên độc lập cũng có thể dùng Opal để thử nghiệm ý tưởng mới hoặc xây dựng các ứng dụng đơn giản như học ngôn ngữ, lập kế hoạch du lịch cá nhân...

Google định vị Opal như một công cụ năng suất toàn diện, hướng tới các nhà sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ, giúp họ phát triển công cụ nội bộ, tùy chỉnh giải pháp mà không cần đội ngũ kỹ sư phần mềm riêng, qua đó rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát triển đáng kể.

Ra mắt lần đầu tại Mỹ vào tháng 7/2025, sau đó mở rộng sang 15 quốc gia khác trong tháng 10, đến nay với đợt triển khai toàn cầu mới, Opal đã phủ sóng hầu hết các thị trường, khẳng định vị thế là giải pháp AI “không cần lập trình” quy mô lớn dành cho nhà sáng tạo, doanh nghiệp và doanh nhân toàn cầu.