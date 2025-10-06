Google Maps có thay đổi mà hàng triệu người dùng nên biết

Với khoảng 154 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày, Google Maps là một trong những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Tại Mỹ, người dùng trung bình dành đến 23 phút mỗi ngày để sử dụng ứng dụng này - từ tìm đường, tra cứu quán ăn, khách sạn cho đến các địa điểm nổi tiếng.

Ở bản cập nhật 25.39 vừa phát hành, Google đã tinh chỉnh hàng loạt chi tiết trong giao diện, tập trung vào sự tiện lợi khi điều hướng và lập kế hoạch hành trình.

Google Maps đã được nâng cấp giao diện nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Thay đổi đầu tiên nằm ở nút Floating Action Button (FAB) quen thuộc ở góc phải phía dưới màn hình. Nút này giờ đây được thiết kế nhỏ gọn hơn, mang màu xanh ngọc lam cùng biểu tượng hình thoi hướng sang phải thay cho vòng tròn cũ. Khi người dùng nhập điểm đến và nhấn vào nút này, giao diện sẽ chuyển sang màn hình lập kế hoạch hành trình, nơi có thể thêm điểm dừng bằng cách chạm vào biểu tượng ba chấm cạnh hộp Your location rồi chọn Edit stops.

Nút thứ hai được làm mới chính là nút định vị vị trí hiện tại, nằm ngay phía trên FAB. Trước đây, nút này có biểu tượng mũi tên màu xanh trong vòng tròn, nhưng ở phiên bản mới, nó đã được đổi thành hình vuông với biểu tượng giống la bàn. Nếu bản đồ không hiển thị đúng vị trí người dùng, biểu tượng sẽ chuyển sang chấm màu xanh lam để đánh dấu vị trí thực tế.

Giao diện mới đang được Google dần triển khai cho người dùng Google Maps.

Bên cạnh đó, Google cũng cập nhật nút Layers (lớp bản đồ) ở bên phải màn hình, nay có thêm một chấm nhỏ trên biểu tượng để người dùng dễ nhận biết. Khi chạm vào, bạn có thể tùy chọn loại bản đồ muốn xem, từ mặc định, vệ tinh cho đến địa hình. Giao diện này cũng bổ sung thêm các lớp thông tin mới như đường dành cho xe đạp, đèn giao thông, phương tiện công cộng và hạ tầng chi tiết hơn trước.

Tất cả những thay đổi này hiện đang được Google triển khai rộng rãi cho người dùng Android. Nếu chưa cập nhật, người dùng có thể tải phiên bản mới nhất của Google Maps trên Google Play Store.

Theo đại diện Google, mục tiêu của bản nâng cấp là giúp ứng dụng trở nên dễ dùng, gọn gàng và mang tính tương tác cao hơn, từ đó tối ưu hóa trải nghiệm của hàng triệu người dùng mỗi ngày trên nền tảng bản đồ phổ biến nhất thế giới.