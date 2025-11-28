Google sắp ra mắt gói YouTube Premium không kèm nhạc tại Hàn Quốc

Cơ quan giám sát chống độc quyền của Hàn Quốc ngày 27/11 cho biết Google sẽ ra mắt một phiên bản đăng ký YouTube Premium giá rẻ hơn tại nước này, loại bỏ tính năng phát trực tuyến nhạc. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng điều tra về các cáo buộc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Đây là một phần trong biện pháp khắc phục tự nguyện được thống nhất giữa “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ và Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC). Vào tháng 7 năm ngoái, FTC đã ban hành một báo cáo tương đương với một đơn khiếu nại truy tố chính thức, cáo buộc Google Hàn Quốc đã bán kèm YouTube Music với YouTube Premium một cách không công bằng, qua đó hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng và lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường của mình. Cơ quan quản lý này lập luận rằng hành vi của Google đã buộc người tiêu dùng phải đăng ký cả hai dịch vụ, làm hạn chế các lựa chọn cho những người có thể chỉ muốn truy cập vào tính năng xem video không quảng cáo mà không cần nghe nhạc.

Thay vì theo đuổi một cuộc chiến pháp lý kéo dài, Google đã đệ trình một kế hoạch hành động khắc phục theo quy trình của FTC được gọi là "quyết định đồng thuận". Cơ chế này cho phép FTC đình chỉ cuộc điều tra nếu công ty tự nguyện đề xuất các biện pháp giải quyết thỏa đáng những thiệt hại bị cáo buộc đối với người tiêu dùng.

Theo quyết định này, FTC cho biết Google sẽ giới thiệu gói "YouTube Premium Lite", một gói đăng ký chỉ dành cho video bao gồm các tính năng tắt quảng cáo, phát trong nền và xem ngoại tuyến. Các gói đăng ký YouTube Premium và YouTube Music Premium hiện tại vẫn sẽ tiếp tục được cung cấp song song.

FTC thông tin thêm, mức giá dự kiến của YouTube Premium Lite là 8.500 won (khoảng 5,80 USD) mỗi tháng cho người dùng Android và nền tảng web, trong khi người dùng iOS sẽ phải trả 10.900 won mỗi tháng. Hiện tại, gói YouTube Premium đầy đủ có giá 14.900 won, trong khi YouTube Music được cung cấp riêng lẻ với giá 11.990 won mỗi tháng.

Các quan chức cho biết dịch vụ mới này, hiện đã có mặt tại 19 quốc gia khác, sẽ được ra mắt tại Hàn Quốc với mức giá tương đối thấp nhất so với các thị trường lớn khác trên thế giới. Một quan chức FTC khẳng định rằng mức giá này sẽ được áp dụng trong ít nhất một năm và ngay cả khi có sự điều chỉnh sau đó, giá vẫn sẽ thấp hơn so với các thị trường lớn ở nước ngoài trong tối đa bốn năm.

Google được yêu cầu phải ra mắt gói YouTube Premium Lite trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được quyết định đồng thuận.



