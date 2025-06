Google tăng 51% lượng khí thải ra môi trường kể từ khi có AI, liệu có còn thực sự "bảo vệ môi trường"?

Theo báo cáo từ The Guardian, lượng khí thải carbon của Google đã tăng 51% kể từ năm 2019. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo lại trở thành rào cản cho Google trong việc đạt được mục tiêu thân thiện với môi trường. Mặc dù Google đã đầu tư vào năng lượng tái tạo và công nghệ loại bỏ carbon, song vấn đề lớn vẫn là khí thải thuộc phát thải gián tiếp phạm vi 3 (Scope 3) từ chuỗi cung ứng.

Báo cáo cho thấy, do nhu cầu ngày càng cao từ các trung tâm dữ liệu phục vụ AI, khí thải Scope 3 này tiếp tục gia tăng. Scope 3 được hiểu là các loại khí thải nhà kính gián tiếp, không bao gồm hoạt động tự vận hành của doanh nghiệp và sử dụng năng lượng.

Với mức tiêu thụ điện năng năm 2024 tăng 27% so với năm trước, Google khó có thể tiến triển nhanh chóng trong việc giảm lượng carbon. Sự phát triển nhanh chóng của AI có thể dẫn đến nhu cầu năng lượng tăng không tuyến tính, làm cho việc dự đoán lượng tiêu thụ điện năng và khí thải trong tương lai trở nên khó khăn hơn.

Google cũng cảnh báo rằng sự trì trệ trong phát triển các hình thức điện năng thấp carbon là một vấn đề lớn. Các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) từng được coi là giải pháp cho các trung tâm dữ liệu nhưng hiện vẫn chưa được triển khai rộng rãi.

Khí thải Scope 3 vẫn là thách thức lớn nhất của Google. Tổng khí thải nhà kính do hoạt động kinh doanh của công ty tạo ra đạt 11,5 triệu tấn CO2 tương đương vào năm 2024, tăng 11% so với năm 2023 và 51% so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng trưởng trong chuỗi cung ứng, với khí thải Scope 3 tăng 22% trong năm đó.

Để giảm lượng khí thải carbon, Google đã tăng tốc mua năng lượng sạch. Từ năm 2010, công ty đã ký hơn 170 hợp đồng mua điện, mua hơn 22 GW điện sạch. Năm 2024, 25 dự án mới hoạt động, thêm 2,5 GW năng lượng sạch vào hoạt động, và tổng lượng ký kết đạt kỷ lục 8 GW.

Google cũng đã đạt được một mục tiêu xanh trước thời hạn: loại bỏ hoàn toàn bao bì nhựa. Công ty thông báo rằng các sản phẩm mới sản xuất và ra mắt năm 2024 sẽ có bao bì hoàn toàn không chứa nhựa, vượt kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2025.

Mục tiêu của Google là đến năm 2030 sẽ giúp giảm 1 tỷ tấn CO2 tương đương mỗi năm thông qua sự hợp tác với cá nhân, thành phố và đối tác. Ví dụ, AI có thể được sử dụng để dự đoán nhu cầu điện, giảm lãng phí và tối ưu hóa việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.