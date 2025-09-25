Google tiết lộ "siêu dự án" Android cho PC: CEO Qualcomm thừa nhận đã kinh ngạc khi được nhìn thấy

Google đã hé lộ những manh mối rõ ràng nhất về kế hoạch đưa Android lên máy tính cá nhân trong cuộc trò chuyện tại Hội nghị Snapdragon Summit 2025. Sự xuất hiện của ông Rick Osterloh, Phó Chủ tích cấp cao phụ trách Thiết bị và Dịch vụ của Google, cùng CEO Qualcomm ông Cristiano Amon đã tiết lộ một dự án hợp tác đầy tham vọng.

Ông Osterloh chia sẻ rằng trong quá khứ, Google luôn có các hệ thống rất khác biệt giữa PC và smartphone, nhưng giờ đây họ đã bắt tay vào dự án kết hợp chúng lại. Ông khẳng định Google và Qualcomm đang cùng xây dựng một nền tảng kỹ thuật chung cho các sản phẩm PC và hệ thống máy tính để bàn.

CEO Qualcomm ông Amon (người bên trái) nói chuyện với ông Rick Osterloh, Phó Chủ tích cấp cao phụ trách Thiết bị và Dịch vụ của Google về dự án Android cho PC

Điều thú vị nhất là phản ứng của CEO Qualcomm khi được hỏi về dự án này. Ông Amon không giấu được sự phấn khích khi tuyên bố: "Tôi đã thấy nó rồi, thật không thể tin được. Nó thực hiện được tầm nhìn hội tụ giữa di động và PC. Tôi không thể chờ đợi để có một chiếc."

Ông Osterloh giải thích rằng đây là cách khác để Google tận dụng toàn bộ công việc họ đang thực hiện trên ngăn xếp AI, đưa các mô hình Gemini, trợ lý ảo và toàn bộ cộng đồng ứng dụng cũng như nhà phát triển vào lĩnh vực PC. Ông nhấn mạnh rằng Android sẽ có thể phục vụ mọi người trong mọi danh mục điện toán.

Dự án này thực chất là phần tiếp theo của nỗ lực nhiều năm nhằm hợp nhất Chrome OS và Android mà Google đã xác nhận vào đầu năm nay. Công ty đang "xây dựng trải nghiệm Chrome OS dựa trên công nghệ cơ bản của Android", khác với cách tiếp cận máy ảo hiện tại để chạy ứng dụng Android trên Chromebook.

Việc Google giờ đây thoải mái thảo luận công khai về dự án này cho thấy họ có thể đã gần hoàn thành phiên bản Android hoạt động liền mạch trên smartphone, máy tính bảng và laptop. Đối với Qualcomm, đây là cơ hội có được hệ điều hành mới cho các chip PC của họ, vì trong lịch sử chỉ có rất ít Chromebook được trang bị CPU Qualcomm và hiện tại không có thiết bị nào sử dụng CPU Oryon mới nhất.

Mặc dù Google chưa công bố thời điểm chính thức cho dự án này, nhưng phản ứng nhiệt tình từ cả hai bên cho thấy một cuộc cách mạng trong ngành điện toán cá nhân đang đến gần. Người dùng có thể sớm trải nghiệm một hệ sinh thái Android thống nhất từ điện thoại đến máy tính, kèm theo sức mạnh AI từ Gemini và toàn bộ kho ứng dụng Google Play.