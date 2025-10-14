Google vừa chi 15 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu lớn nhất bên ngoài nước Mỹ

Google vừa công bố một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất trong lịch sử công ty khi cam kết sẽ chi 15 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để xây dựng một trung tâm dữ liệu (data centre) quy mô lớn, chuyên phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Đây sẽ là trung tâm AI lớn nhất của Google ở bên ngoài Mỹ.

Dự án sẽ được đặt tại thành phố cảng Visakhapatnam, với quy mô khoảng 1 gigawatt công suất máy tính. Google Cloud, qua lời của Giám đốc điều hành Thomas Kurian, khẳng định rằng đây là “khu AI lớn nhất mà chúng tôi sẽ đầu tư ở bất kỳ nơi nào ngoài nước Mỹ”.

Ban đầu, các quan chức bang Andhra Pradesh từng đề cập con số đầu tư 10 tỷ USD, nhưng Google đã xác nhận rằng để đảm bảo năng lực lâu dài và tính bền vững, mức đầu tư được nâng lên 15 tỷ USD.

Việc Google đổ vốn mạnh vào Ấn Độ không phải là điều bất ngờ — khi mà toàn ngành công nghệ đang chạy đua tạo ra hạ tầng dữ liệu đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu lớn từ AI. Năm nay, riêng Google đã cam kết chi khoảng 85 tỷ USD cho mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu toàn cầu. Đồng thời, Microsoft, Amazon và các hãng công nghệ khác cũng đã đẩy mạnh đầu tư vào các trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ, nhắm vào thị trường có gần một tỷ người dùng Internet như một đầu mối chiến lược.

Với việc đặt trọng tâm tại Andhra Pradesh, Google không chỉ chọn vị trí địa lý thuận lợi — gần bờ biển, có khả năng kết nối cáp quang quốc tế — mà còn đặt niềm tin vào tiềm năng phát triển công nghệ của Ấn Độ. Dự án này được xem là một trong những đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của bang này trong lịch sử, và được kỳ vọng tạo ra nhiều việc làm, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Tuy nhiên, dự án cũng đặt ra nhiều thách thức không nhỏ. Đầu tiên là nhu cầu năng lượng: các trung tâm dữ liệu AI đòi hỏi khả năng cung ứng điện ổn định và lớn. Các thông tin trước đó cho thấy Google từng lên kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD vào năng lượng tái tạo để cấp cho trung tâm dữ liệu 1 GW tại Visakhapatnam. Việc kết hợp giữa năng lượng tái tạo và hệ thống điện truyền thống để đảm bảo hoạt động 24/7 sẽ cần nguồn lực quản lý kỹ thuật cao và hạ tầng điện mạnh mẽ.

Thứ hai là quản lý nhiệt và hiệu suất làm mát: khi vận hành hàng nghìn máy chủ công suất cao liên tục, việc kiểm soát nhiệt độ, thiết kế hệ thống làm mát, tối ưu hóa hiệu suất năng lượng là bài toán cực kỳ khó, đặc biệt trong điều kiện nhiệt đới và vùng ven biển.

Thứ ba, một thách thức mang tính chiến lược là cạnh tranh và rủi ro chính sách: các công ty công nghệ toàn cầu đều nhắm đến Ấn Độ như thị trường trọng điểm, nên cạnh tranh trong việc thu hút nhân lực kỹ thuật cao, bảo mật dữ liệu, quy định quản lý dữ liệu địa phương (data localization) và hạn chế xuất khẩu công nghệ có thể là rào cản.

Dĩ nhiên, Google không đặt cược tất cả vào lĩnh vực AI tại Ấn Độ mà bỏ quên các mảng khác. Bản thân bộ phận trung tâm dữ liệu của Google (data infrastructure) đã đóng vai trò nền tảng cho các dịch vụ như Google Cloud, YouTube, tìm kiếm, và việc mở rộng hạ tầng giúp củng cố sức cạnh tranh dài hạn.

Chuyên gia đánh giá dự án trị giá 15 tỷ USD của Google tại Visakhapatnam có thể trở thành biểu tượng cho thời kỳ mới, khi dữ liệu và AI trở thành trọng tâm chiến lược quốc gia. Nếu thành công, nó không chỉ thay đổi vị thế của Google trong khu vực châu Á — mà còn thúc đẩy Ấn Độ trở thành một trong những trung tâm AI của thế giới.

