Google vừa công bố một thứ khiến OpenAI lo sợ

Hôm thứ ba tuần này, Google vừa công bố Gemini 3, mẫu AI mới nhất. Google nói mô hình này lập trình giỏi hơn và sáng tạo hơn nhiều nhưng đó chưa phải điều khiến đối thủ phải lo nhất.

Đòn tổng lực của Google là đưa Gemini 3 Pro thẳng vào tay người dùng lẫn nhà phát triển, và quan trọng hơn, lần đầu tiên Google đưa mô hình AI mới vào Search ngay từ ngày đầu. Nghĩa là người dùng có thể bật “AI mode” ngay trong Google Tìm kiếm, không cần tải app hay mở trang riêng.

Trong khi OpenAI sở hữu ChatGPT - chatbot AI phổ biến nhất hành tinh nhưng không nắm nhiều thứ khác (phải dựa vào đối tác về chip và trung tâm dữ liệu), thì Google có đủ cả: Từ nghiên cứu ban đầu, hạ tầng đám mây tự vận hành, cho tới đề xuất trên YouTube và tóm tắt tìm kiếm sinh bởi AI gửi tới tay người dùng.

Dẫu vậy, OpenAI vẫn giữ một lợi thế lớn trước Google, trớ trêu thay, đó là cuộc chơi thương hiệu mà bao năm qua Google từng hưởng lợi.

Mô hình của Google là lợi thế “full-stack”: Không phải dựa vào đối thủ như nhiều hãng khác, cũng không cần “xoay vòng” tài trợ phức tạp.

Trong buổi họp trước khi ra mắt Gemini 3, Koray Kavukcuoglu (CTO Google DeepMind) nói thẳng lợi thế đầu-cuối giúp Google tăng tốc: “Điều quan trọng là chúng tôi có cách tiếp cận full-stack rất khác biệt”.

Về cơ bản, AI của Google được hỗ trợ trong hệ sinh thái gồm: DeepMind phát triển mô hình; Dùng TPU “cây nhà lá vườn” để huấn luyện; triển khai trên Google Cloud cho nhà phát triển dùng, nhúng thẳng mô hình vào Search, YouTube, Gemini và các ứng dụng phổ biến - đưa trực tiếp tới người dùng.

Thách thức lớn nhất từ cuối 2022 đến nay là đồng bộ tất cả những mảnh ghép này, không dễ cho một “ông lớn” gần 200.000 nhân viên và một mảng quảng cáo tìm kiếm đã nhiều thập kỷ tránh bị xáo trộn.

Bài toán đó buộc Google phải tái cấu trúc, rót vốn mạnh cho Cloud, và tự “giảm cân”, tăng tốc ở bên trong. Có vẻ như giờ họ bắt đầu hái quả.

Dù đã vào guồng, Google vẫn vướng bài toán thương hiệu. Với số đông, “ChatGPT” = AI, y như “Google” từng đồng nghĩa với “tìm kiếm” hay “Kleenex” với giấy lau.

May cho Google, họ có thời gian và tiền để thay đổi cuộc chơi. OpenAI đi trước, nhưng Google tiền tươi thóc thật nhiều hơn; một số mô hình đã miễn phí, và nếu muốn phá giá để mở rộng tay người dùng, Google thừa sức.

Như nhà phân tích Mark Schmulik (Bernstein) viết tháng trước: “Không có gì phải cãi: Google có đủ hạ tầng, mô hình, ứng dụng và kênh thị trường để chiến thắng, nhưng chúng ta cần BẰNG CHỨNG RÕ RÀNG rằng họ ghép hết mảnh lại”.

Với Gemini 3, có thể chúng ta vừa thấy những bằng chứng đầu tiên.

Theo: BI