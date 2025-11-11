3 tỷ người dùng Gmail chú ý cảnh báo khẩn từ Google: Ngừng dùng mật khẩu ngay

Tài khoản Google của bạn đang đối mặt với nhiều rủi ro bảo mật nghiêm trọng. Mới đây, Google một lần nữa phát đi cảnh báo: “Lừa đảo vẫn là một thách thức dai dẳng trên toàn cầu”, đồng thời chỉ ra rằng các nhóm tội phạm xuyên quốc gia đang tìm mọi cách lợi dụng người dùng trực tuyến để trục lợi.

Tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo thống kê, 57% người trưởng thành từng là nạn nhân của lừa đảo trong năm qua, trong đó 23% bị mất tiền. Đáng chú ý, tin tặc đang ngày càng lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mở rộng quy mô và tăng độ tinh vi của các chiêu trò tấn công.

Phần lớn các cuộc tấn công này, dù dưới bất kỳ hình thức nào: email lừa đảo (phishing), tin nhắn giả mạo, cuộc gọi của “hacker” hay cửa sổ bật lên độc hại đều nhắm đến một mục tiêu cuối cùng: lấy cắp tên đăng nhập và mật khẩu của bạn. Mật khẩu truyền thống chính là mắt xích yếu nhất trong chuỗi bảo mật.

Vì vậy, Google đã đưa ra một lời khuyên rõ ràng từ năm 2023 và đang tiếp tục nhấn mạnh: hãy ngừng sử dụng mật khẩu và chuyển sang mã khóa (passkey) ngay bây giờ. Như Fast Company từng đưa tin, “Google không yêu cầu đổi mật khẩu vì sự cố rò rỉ dữ liệu, mà thực tế khuyến nghị người dùng bỏ hẳn việc dùng mật khẩu".

Vậy mã khóa là gì? Đây thực chất là một "chìa khóa kỹ thuật số" được lưu an toàn ngay trên điện thoại hoặc máy tính của người dùng. Khi đăng nhập, chủ thiết bị chỉ cần dùng vân tay, khuôn mặt hoặc mã PIN của máy để xác nhận mà không cần nhập mật khẩu. Lợi ích chính là bảo mật vượt trội (gần như miễn nhiễm với lừa đảo phishing) và sự tiện lợi tối đa. Đây là công nghệ xác thực không mật khẩu đang được các hãng công nghệ lớn như Google, Microsoft, Meta và Apple đồng loạt thúc đẩy.

Google giải thích: “Khi bạn đăng nhập bằng mã khóa, điều đó chứng minh bạn có quyền truy cập và có thể mở khóa thiết bị. Điều này giúp bạn tránh khỏi các hình thức lừa đảo hoặc việc mật khẩu bị sử dụng sai, bị tái sử dụng hay lộ lọt trong các vụ rò rỉ dữ liệu".

Ngay cả khi xuất hiện các báo cáo (đôi khi bị phóng đại hoặc sai lệch) về việc "hàng triệu mật khẩu Gmail bị rò rỉ", Google vẫn khẳng định mã khóa là giải pháp mạnh mẽ và an toàn hơn hẳn.

Thậm chí, gã khổng lồ công nghệ này còn cho biết người dùng có thể bỏ qua không chỉ mật khẩu mà cả xác minh hai bước (2SV) khi sử dụng mã khóa. Trên thực tế, mã khóa đủ mạnh để thay thế cả khóa bảo mật vật lý trong Chương trình Bảo vệ Nâng cao (Advanced Protection Program) của hãng.

Nhu cầu bảo mật tài khoản Google/Gmail càng trở nên cấp thiết khi thông tin đăng nhập Google được sử dụng rộng rãi để truy cập vào hàng trăm trang web và dịch vụ quan trọng khác, từ ngân hàng, tài chính đến mạng xã hội.