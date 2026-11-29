Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI vừa bắt đầu triển khai đợt cập nhật hợp nhất hai không gian sử dụng gồm trò chuyện cá nhân (Chat) và xử lý công việc (Work) trên nền tảng ChatGPT về chung một trải nghiệm duy nhất. Theo chia sẻ của Giám đốc phụ trách sản phẩm Thibault Sottiaux trên mạng xã hội X, thay đổi này đang được áp dụng trước cho một nhóm khách hàng đăng ký gói thuê bao cao cấp Pro trước khi mở rộng ra toàn bộ hệ thống.

Ảnh minh họa: OpenAI (qua TechCrunch)

Điểm thay đổi cốt lõi khiến cộng đồng người dùng trả phí phản ứng gay gắt trên các diễn đàn chính thức của OpenAI nằm ở cách tính hạn mức truy cập. Trước đây, người dùng có thể tận dụng hạn ngạch riêng biệt khi chuyển đổi qua lại giữa các chế độ, nhưng dưới cơ chế mới, cả hai mảng Chat và Work sẽ bị gộp chung vào một đồng hồ đo hạn mức sử dụng duy nhất trên toàn bộ tài khoản ChatGPT.

Trước làn sóng lo ngại từ phía khách hàng rằng việc gộp đồng hồ đo sẽ cắt xén quyền truy cập vào các mô hình suy luận đắt tiền trong khi mức phí thuê bao hàng tháng vẫn giữ nguyên, người phát ngôn của OpenAI đã chính thức lên tiếng xác nhận vấn đề này. Đại diện hãng cho biết dù phần lớn người dùng thông thường sẽ không nhận thấy sự khác biệt lớn về chu kỳ làm mới lượt dùng, một bộ phận những người dùng có cường độ làm việc nặng nhất chắc chắn sẽ chạm trần giới hạn sớm hơn so với trước kia.

Để xoa dịu sự bức xúc của nhóm khách hàng chuyên nghiệp vốn phụ thuộc vào ChatGPT để lập trình và phân tích dữ liệu suốt cả ngày làm việc, đại diện OpenAI làm rõ rằng các cuộc hội thoại sử dụng mô hình phản hồi nhanh cơ bản (Instant) sẽ tiếp tục được miễn phí hoàn toàn khỏi đồng hồ đếm hạn ngạch. Ngay cả khi người dùng đã tiêu xài hết hạn mức dành cho các mô hình suy luận chuyên sâu, họ vẫn có thể chuyển về dùng mô hình Instant không giới hạn trong lúc chờ hệ thống cấp lại lượt dùng mới.

Nguồn: TechCrunch