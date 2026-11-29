Tại Khu đô thị kỹ thuật số Punggol (PDD) nằm ở vùng ngoại ô Singapore, một tình huống đời thường vừa diễn ra như trong phim khoa học viễn tưởng: ngay khi một người vô tình làm đổ cốc cà phê ra sàn tòa nhà văn phòng, hệ thống camera và cảm biến gắn trên trần đã lập tức phát hiện vết bẩn, tự động gửi lệnh gọi một chú robot lau nhà đang nằm ở trạm sạc tự lăn bánh vào thang máy, bấm lên đúng tầng 8 và lau sạch vũng cà phê mà không cần bất kỳ nhân viên tạp vụ nào điều khiển.

Theo ông Tang Bing Wan - Giám đốc Kỹ thuật số và Công nghệ tại Tập đoàn phát triển hạ tầng công nghiệp quốc gia JTC Corporation của Singapore - màn phối hợp tự động trên là một phần trong dự án biến toàn bộ khu đô thị Punggol rộng 50 hecta thành một thao trường thử nghiệm công nghệ sống ngay giữa đời thực. Với quy mô diện tích lớn hơn cả tòa thánh Vatican, khu đô thị đặc biệt này hiện quy tụ 8 tòa nhà văn phòng, một trung tâm thương mại, một nhà ga tàu điện ngầm và khuôn viên trường đại học.

Robot dọn vệ sinh tại một ga tàu điện ngầm (MRT) ở Singapore. Ảnh minh họa: Exec8/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Điểm đột phá giúp khu đô thị Punggol khác biệt với các tòa nhà thông minh đơn lẻ trên thế giới là việc chính phủ Singapore đã xây dựng một nền tảng kỹ thuật số mở kết nối toàn bộ hạ tầng vật lý về chung một mối. Thay vì cảnh robot của hãng nào chỉ biết chạy trong phòng của hãng đó và đứng chịu chết trước cửa thang máy, nền tảng mở này cho phép camera an ninh, cửa kính tự động, hệ thống điều hòa, thang máy và robot của nhiều công ty khác nhau tự trò chuyện trực tiếp với nhau.

Nhờ hạ tầng dùng chung này, các công ty khởi nghiệp về robot giao hàng, xe tuần tra an ninh tự hành hay hệ thống quản lý năng lượng AI có thể đem sản phẩm ra thử nghiệm trực tiếp với hàng chục nghìn sinh viên, nhân viên văn phòng và cư dân đi lại mỗi ngày. Giới chức Singapore kỳ vọng việc cho phép máy móc va chạm và tự xử lý các tình huống lộn xộn ngoài phố sẽ rút ngắn đáng kể thời gian đưa các công nghệ tự động hóa vào phục vụ đời sống đô thị.

Nguồn: The Economic Times