GoTo thay CEO, mở đường sáp nhập lịch sử với đối thủ Grab

Tờ Nikkei Asian Review cho hay tập đoàn GoTo của Indonesia, công ty dịch vụ gọi xe và giao hàng khổng lồ, vừa đưa ra một quyết định quản lý gây chấn động: Giám đốc điều hành (CEO) Patrick Walujo sẽ từ chức, nhường chỗ cho Giám đốc vận hành Hans Patuwo.

Động thái này, được công bố vào ngày 24/11/2025, ngay lập tức làm dấy lên những suy đoán mạnh mẽ về một thương vụ sáp nhập "bom tấn" với đối thủ Singapore là Grab, một thỏa thuận có khả năng tái định hình hoàn toàn thị trường kỹ thuật số Đông Nam Á.

Ông Walujo, đồng sáng lập công ty cổ phần tư nhân Northstar Group, nhậm chức CEO vào tháng 6/2023 với nhiệm vụ cải thiện khả năng sinh lời. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, ông lại bị một số cổ đông, bao gồm cả gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản SoftBank (cũng là cổ đông của Grab), coi là người phản đối việc sáp nhập với Grab.

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times (FT) vào tháng 3/2025, Giám đốc điều hành GoTo Walujo cho biết ông sẵn sàng sáp nhập với Grab nhưng cơ cấu cần phải được xem xét.

CEO Patrick Walujo

Các cổ đông của GoTo, bao gồm SoftBank, đã gửi một bản ghi nhớ tới hội đồng quản trị yêu cầu loại bỏ Walujo tại cuộc họp bất thường với lý do hiệu suất giá cổ phiếu kém. Những người có kiến thức về tình hình cho biết SoftBank, vốn sở hữu cổ phần trong Grab, đã vận động cho một vụ sáp nhập của cả 2 công ty này.

Ngoài ra, áp lực thay đổi CEO đến từ hiệu suất cổ phiếu đáng thất vọng: giá cổ phiếu GoTo đã sụt giảm hơn 80% kể từ đợt IPO năm 2022. Điều này cho thấy sự sốt ruột của thị trường trước sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt sau khi GoTo phải bán đơn vị thương mại điện tử Tokopedia cho ByteDance vào năm 2024.

"Việc đề cử và chuyển giao này là một phần của quy trình kế nhiệm chặt chẽ do hội đồng quản trị chuẩn bị, phản ánh cam kết của công ty nhằm đảm bảo sự ổn định, tính liên tục về chiến lược và sự xuất sắc trong hoạt động", phía Goto trả lời tờ FT.

GoTo đã nhanh chóng bổ nhiệm Hans Patuwo, Giám đốc Vận hành (COO) hiện tại, làm tân CEO. Ông Patuwo, người đã gắn bó với Gojek từ năm 2018 và có kinh nghiệm sâu rộng trong các hoạt động vận tải và phát triển tài chính kỹ thuật số (GoTo Financial), được CEO Walujo ca ngợi là người có "sự hiểu biết toàn diện về hoạt động của công ty".

"Ông Patuwo sở hữu sự hiểu biết toàn diện về hoạt động của công ty, từ kinh nghiệm thực tế đến chiến lược tổ chức cấp cao. Khả năng lãnh đạo đã được chứng minh, cũng như sự liêm chính của anh ấy, khiến anh ấy trở thành người phù hợp để dẫn dắt GoTo vào giai đoạn tiếp theo", CEO Walujo ca ngợi người kế nhiệm mình.

Sự kiện thay đổi CEO này sẽ được đưa ra phê duyệt tại cuộc họp cổ đông bất thường vào ngày 17/12.

Giá cổ phiếu của Goto (Rupiah)

Việc loại bỏ CEO có quan điểm phản đối sáp nhập được các nhà phân tích của Citi nhận định là "có thể báo hiệu một bước ngoặt hướng tới trọng tâm hoạt động và làm sống lại đề xuất sáp nhập Grab-GoTo bị đình trệ từ lâu."

Ngay sau thông báo, giá cổ phiếu GoTo đã tăng gần 5% trên sàn giao dịch chứng khoán Indonesia, từ 64 Rupiah lên 67 Rupiah, cho thấy phản ứng tích cực của nhà đầu tư đối với khả năng sáp nhập.

Thương vụ sáp nhập này không chỉ là vấn đề của hai công ty tư nhân. Chính phủ Indonesia đã bắt đầu tham gia vào các cuộc thảo luận, với Bộ trưởng Quốc vụ khanh Prasetyo Hadi xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra.

"Các công ty này cung cấp các dịch vụ tạo ra việc làm, và nhiều người đang là đối tác với số lượng lớn. Chúng tôi ghi nhận rằng các tài xế gọi xe trực tuyến là những anh hùng thúc đẩy nền kinh tế", Bộ trưởng Hadi cho biết.

Đáng chú ý, các công ty đã đề xuất dành cho Quỹ tài sản có chủ quyền của Indonesia là Danantara một cổ phần vàng (golden share) và một cổ phần thiểu số trong thực thể kết hợp. Các nhà phân tích cho rằng cổ phần của Danantara sẽ vừa là "sự bảo vệ mang tính biểu tượng và cơ cấu đối với lợi ích quốc gia" vừa giúp tăng cường khả năng được cơ quan quản lý phê duyệt.

GoTo trước đó trong tháng này đã nói rằng chưa có quyết định hoặc thỏa thuận nào đạt được liên quan đến việc sáp nhập với Grab.

"Trọng tâm của công ty vẫn là thực thi và đạt được các mục tiêu chiến lược của công ty để tạo ra giá trị lâu dài cho các cổ đông và hệ sinh thái GoTo rộng lớn hơn," công ty viết trong một công bố vào ngày 11/11.

Phía Grab cũng đã phủ nhận tin đồn sáp nhập, với Chủ tịch kiêm COO Alex Hungate đã bác bỏ các báo cáo về một thỏa thuận vào đầu tháng này.

Bất chấp điều đó, nhiều nhà phân tích nhận định nếu thành công, thực thể hợp nhất sẽ tạo ra một siêu ứng dụng có giá trị thị trường hơn 24 tỷ USD, kiểm soát khoảng 90% thị trường gọi xe và giao đồ ăn khổng lồ của Indonesia.

Dù cả GoTo và Grab đều phủ nhận tin đồn sáp nhập gần đây, sự cải thiện về mặt tài chính của GoTo với khoản lỗ ròng quý III/2025 thu hẹp 85% và doanh thu ròng tăng 21%, cùng với sự thay đổi CEO và sự ủng hộ ngày càng tăng từ chính phủ, đã tạo ra một bức tranh rõ ràng: cánh cửa sáp nhập lịch sử đang rộng mở hơn bao giờ hết.

*Nguồn: FT, Nikkei, Fortune, BI