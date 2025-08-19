Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GPT-5 tốn điện khủng khiếp

19-08-2025 - 07:45 AM | Kinh tế số

Một nghiên cứu mới đây tiết lộ rằng GPT-5, mô hình AI tiên tiến nhất của OpenAI, tiêu thụ lượng điện năng đáng kể, gấp nhiều lần so với thế hệ trước, khiến nhiều người lo ngại về tác động môi trường.

Một nghiên cứu từ phòng thí nghiệm AI ở Đại học Rhode Island cho thấy GPT-5 có mức tiêu thụ điện năng cao hơn GPT-4 tới 8,6 lần. Theo The Guardian, một phản hồi dài khoảng 1.000 token của GPT-5 có thể cần tới 40 watt-giờ (Wh) điện, mức trung bình vào khoảng 18,35Wh, so với chỉ 2,12Wh của GPT-4.

GPT-5 tốn điện khủng khiếp- Ảnh 1.

Với hơn 2,5 tỷ lượt yêu cầu mỗi ngày, GPT-5 có thể tiêu thụ tới 45GWh điện hàng ngày, tương đương với sản lượng điện từ 2-3 lò phản ứng hạt nhân hiện đại, đủ để cung cấp năng lượng cho một quốc gia nhỏ. Các máy chủ vận hành AI của Microsoft đã góp phần vào mức tiêu thụ này.

Phương pháp ước tính của nhóm nghiên cứu dựa trên thời gian GPT-5 cần để xử lý một yêu cầu và mức tiêu thụ điện trung bình của hệ thống phần cứng giả định mà OpenAI sử dụng. Họ cho rằng GPT-5 có thể chạy trên hệ thống Nvidia DGX H100 hoặc DGX H200 tại trung tâm dữ liệu Microsoft Azure. Nếu OpenAI sử dụng phần cứng mới hơn như Nvidia Blackwell, các ước tính này có thể không còn chính xác.

GPT-5, được thiết kế theo kiến trúc “mixture-of-experts”, không kích hoạt tất cả tham số trong mỗi lần xử lý, giúp giảm mức tiêu thụ điện cho các truy vấn ngắn. Tuy nhiên, khi bật chế độ suy luận nâng cao, mức tiêu thụ có thể tăng gấp 5-10 lần, vượt xa 40 Wh mỗi phản hồi.

So với các mô hình khác, GPT-5 có mức tiêu thụ cao hơn nhiều, ngoại trừ OpenAI o3 (25,35Wh) và Deepseek R1 (20,90Wh). Dù các ước tính này chưa chính xác hoàn toàn, chúng đã làm nổi bật một vấn đề đáng lo ngại: nhu cầu năng lượng khổng lồ từ sự bùng nổ của AI. Hiện tại, các trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ đã khiến chi phí điện tăng vọt, và xu hướng này có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tương lai.

Hơn 300 KOL trên cả nước dự hội nghị do Bộ Công an tổ chức

Theo Thế Duyệt

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 300 KOL trên cả nước dự hội nghị do Bộ Công an tổ chức

Hơn 300 KOL trên cả nước dự hội nghị do Bộ Công an tổ chức Nổi bật

Meta chi 27 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg, tới cả CEO Tim Cook của Apple cũng không sánh bằng

Meta chi 27 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg, tới cả CEO Tim Cook của Apple cũng không sánh bằng Nổi bật

Làm việc liên tục 24/7, 3 ca 4 kíp, dự án quan trọng hoàn thành chỉ trong 9 tháng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng

Làm việc liên tục 24/7, 3 ca 4 kíp, dự án quan trọng hoàn thành chỉ trong 9 tháng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng

00:18 , 19/08/2025
Thương hiệu ghế "quốc dân" tìm thấy "chiếc kim dưới đáy bể" sau 1 năm kinh doanh trên TMĐT

Thương hiệu ghế "quốc dân" tìm thấy "chiếc kim dưới đáy bể" sau 1 năm kinh doanh trên TMĐT

20:05 , 18/08/2025
Một trào lưu đang khiến nhiều người mê mệt trên Tiktok: Đẹp, ấn tượng nhưng sử dụng phải tỉnh táo

Một trào lưu đang khiến nhiều người mê mệt trên Tiktok: Đẹp, ấn tượng nhưng sử dụng phải tỉnh táo

15:35 , 18/08/2025
Vì sao người dùng nên bật xác thực hai yếu tố?

Vì sao người dùng nên bật xác thực hai yếu tố?

14:41 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên