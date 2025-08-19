GPT-5 tốn điện khủng khiếp

Một nghiên cứu từ phòng thí nghiệm AI ở Đại học Rhode Island cho thấy GPT-5 có mức tiêu thụ điện năng cao hơn GPT-4 tới 8,6 lần. Theo The Guardian, một phản hồi dài khoảng 1.000 token của GPT-5 có thể cần tới 40 watt-giờ (Wh) điện, mức trung bình vào khoảng 18,35Wh, so với chỉ 2,12Wh của GPT-4.

Với hơn 2,5 tỷ lượt yêu cầu mỗi ngày, GPT-5 có thể tiêu thụ tới 45GWh điện hàng ngày, tương đương với sản lượng điện từ 2-3 lò phản ứng hạt nhân hiện đại, đủ để cung cấp năng lượng cho một quốc gia nhỏ. Các máy chủ vận hành AI của Microsoft đã góp phần vào mức tiêu thụ này.

Phương pháp ước tính của nhóm nghiên cứu dựa trên thời gian GPT-5 cần để xử lý một yêu cầu và mức tiêu thụ điện trung bình của hệ thống phần cứng giả định mà OpenAI sử dụng. Họ cho rằng GPT-5 có thể chạy trên hệ thống Nvidia DGX H100 hoặc DGX H200 tại trung tâm dữ liệu Microsoft Azure. Nếu OpenAI sử dụng phần cứng mới hơn như Nvidia Blackwell, các ước tính này có thể không còn chính xác.

GPT-5, được thiết kế theo kiến trúc “mixture-of-experts”, không kích hoạt tất cả tham số trong mỗi lần xử lý, giúp giảm mức tiêu thụ điện cho các truy vấn ngắn. Tuy nhiên, khi bật chế độ suy luận nâng cao, mức tiêu thụ có thể tăng gấp 5-10 lần, vượt xa 40 Wh mỗi phản hồi.

So với các mô hình khác, GPT-5 có mức tiêu thụ cao hơn nhiều, ngoại trừ OpenAI o3 (25,35Wh) và Deepseek R1 (20,90Wh). Dù các ước tính này chưa chính xác hoàn toàn, chúng đã làm nổi bật một vấn đề đáng lo ngại: nhu cầu năng lượng khổng lồ từ sự bùng nổ của AI. Hiện tại, các trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ đã khiến chi phí điện tăng vọt, và xu hướng này có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tương lai.