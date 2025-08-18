Công nghệ 18/8: ‘Olympic Robot’ đầu tiên - ấn tượng và... té ngã

Trung Quốc tổ chức ‘Olympic Robot’ đầu tiên

Sự kiện World Humanoid Robot Games lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc kết thúc với nhiều màn trình diễn ấn tượng – và không ít cú ngã thảm hại. Trong suốt ba ngày thi đấu, hơn 280 đội từ 16 quốc gia như Mỹ, Đức, Brazil và Trung Quốc mang đến những robot hình người tham gia các môn thể thao kiểu Olympic.

Các robot không chỉ thi chạy, đá bóng hay chơi bóng bàn, mà còn tham gia các thử thách thực tế như dọn vệ sinh và phân loại thuốc. Phần lớn đội thi đến từ các trường đại học, nhưng cũng có sự góp mặt của các công ty công nghệ như Unitree và Fournier Intelligence.

Đội robot Unitree tham gia thi đấu. (Nguồn: Unitree)

Unitree – hãng robot nổi tiếng – giành huy chương vàng ở các nội dung chạy 1.500m, 400m, 100m và tiếp sức 4x100m. Một robot của họ đạt tốc độ tối đa 4,78 m/s (~10 mph), và hoàn thành 100m trong 33,71 giây – vẫn còn rất xa so với kỷ lục của Usain Bolt là 9,58 giây.

Dù có nhiều tiến bộ, các robot vẫn gặp khó khăn trong việc tránh va chạm và giữ thăng bằng. Sự kiện này chủ yếu là dịp để các đội trình diễn công nghệ và kiểm tra độ bền của thiết kế trong môi trường cạnh tranh.

Anh thử nghiệm công cụ AI giúp tăng tốc quy trình xuất viện

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đang thử nghiệm một công cụ trí tuệ nhân tạo mới nhằm đẩy nhanh quá trình xuất viện cho bệnh nhân tại bệnh viện Chelsea và Westminster ở London. Công nghệ này có thể giúp giảm thời gian chờ đợi, giải phóng giường bệnh và cho phép bác sĩ tập trung nhiều hơn vào chăm sóc bệnh nhân.

Công cụ AI này có khả năng trích xuất thông tin từ hồ sơ y tế, bao gồm chẩn đoán và kết quả xét nghiệm, để soạn thảo bản tóm tắt xuất viện. Sau đó, tài liệu sẽ được bác sĩ xem xét và dùng để đưa bệnh nhân về nhà hoặc chuyển sang dịch vụ chăm sóc khác. Quy trình thủ công hiện tại thường khiến bệnh nhân phải chờ hàng giờ vì bác sĩ quá tải.

Một bệnh viện tại Anh. (Nguồn: Getty Images)

Công cụ sẽ được triển khai trên NHS Federated Data Platform (FDP) – hệ thống phần mềm giúp các tổ chức y tế và chăm sóc sức khỏe phối hợp hiệu quả hơn. Bộ trưởng Y tế Wes Streeting gọi đây là bước chuyển “từ analog sang kỹ thuật số” trong kế hoạch cải tổ y tế 10 năm của Anh.

Ngoài công cụ xuất viện, NHS cũng đang thử nghiệm các ứng dụng AI khác như phân tích cơ sở dữ liệu bệnh viện để phát hiện sớm các vấn đề an toàn, và dự đoán nguy cơ bệnh tật hoặc tử vong sớm. Một phòng khám vật lý trị liệu vận hành bằng AI tại Cambridgeshire đã giúp giảm một nửa danh sách chờ điều trị đau lưng.

SpaceX phóng thêm 24 vệ tinh Starlink, mở rộng mạng internet toàn cầu

Tuần qua, SpaceX đã hoàn thành việc phóng thành công 24 vệ tinh Starlink mới bằng tên lửa Falcon 9 từ căn cứ Vandenberg ở California. Sự kiện này nâng tổng số vệ tinh Starlink đang hoạt động lên hơn 8.100 chiếc, tiếp tục mở rộng mạng lưới internet vệ tinh toàn cầu của công ty.

SpaceX phóng 24 vệ tinh Starlink trên tên lửa Falcon 9. (Nguồn: SpaceX)

Tên lửa Falcon 9 sử dụng booster B1093, đã hoàn thành chuyến bay thứ 5 và hạ cánh an toàn trên tàu không người lái “Of Course I Still Love You” ở Thái Bình Dương. Đây là lần tái sử dụng thứ 452 của Falcon 9 và lần hạ cánh thành công thứ 487 của SpaceX kể từ năm 2010.

SpaceX phóng gần 9.400 vệ tinh Starlink kể từ năm 2018. Mạng lưới này phủ sóng khoảng 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với mục tiêu cung cấp internet giá rẻ đến các khu vực xa xôi và chưa được phục vụ. SpaceX dự kiến sẽ triển khai khoảng 12.000 vệ tinh, và có thể mở rộng thêm trong tương lai.

Drone Antigravity A1 với camera 8K toàn cảnh

Antigravity – thương hiệu drone mới được phát triển bởi Insta360, nhà sản xuất camera toàn cảnh hàng đầu Trung Quốc – vừa chính thức giới thiệu sản phẩm đầu tiên mang tên Antigravity A1. Thiết bị này nổi bật với khả năng quay video 8K 360 độ, hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh trực tiếp với các dòng drone cao cấp của DJI.

Antigravity A1 được trang bị hệ thống camera kép gắn ở cả mặt trên và dưới thân máy, giúp ghi hình toàn bộ môi trường xung quanh mà không có điểm mù. Thiết kế này lấy cảm hứng từ dòng camera hành trình Insta360 X series, vốn nổi tiếng với khả năng quay toàn cảnh và xóa hình ảnh thiết bị khỏi khung hình.

Mẫu drone Antigravity A1 mới được thiết kế. (Nguồn: Scmp)

Drone đi kèm kính phi công và tay điều khiển cầm tay, cho phép người dùng điều khiển từ góc nhìn của drone. Nhờ khả năng ghi hình toàn cảnh, người dùng có thể xem lại video ở mọi góc độ, tạo cảm giác như đang bay thực sự trong không gian.

Với trọng lượng chỉ 249 gram, Antigravity A1 đáp ứng tiêu chuẩn bay không cần đăng ký ở nhiều quốc gia. Drone này dự kiến sẽ được bán ra toàn cầu vào tháng 1/2026, mở ra một lựa chọn mới cho người dùng yêu thích quay phim sáng tạo bằng drone.