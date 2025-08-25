Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-08-2025 - 14:00 PM | Kinh tế số

Grab Việt Nam vừa khởi động Chương trình GrabScholar - Mở lối tương lai em để trao tặng 300 suất hỗ trợ học tập và 6 suất học bổng toàn phần trong suốt 4 năm đại học cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam, trong đó bao gồm con của đối tác tài xế và đối tác thương nhân của Grab.

Grab khởi động chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên tại Việt Nam- Ảnh 1.

Đây là năm đầu tiên chương trình học bổng GrabScholar được triển khai tại Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của Quỹ Grab Vì Cộng Đồng (GrabForGood). GrabScholar đặt mục tiêu giúp giảm bớt gánh nặng về chi phí giáo dục cho các gia đình, đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh, sinh viên kiên trì vượt khó, từ đó có thể chinh phục tri thức và nắm bắt các cơ hội trong tương lai. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của VietHope, một doanh nghiệp xã hội về giáo dục.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam chia sẻ: “Bên cạnh việc mang đến các cơ hội sinh kế từ nền tảng số, chúng tôi tin rằng giáo dục là chìa khóa quan trọng tạo động lực cho sự tiến bộ về kinh tế - xã hội. Chương trình GrabScholar 2025 là cách chúng tôi đồng hành và hỗ trợ các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc tiếp cận với những cơ hội học tập tốt hơn, giúp các em vững tin theo đuổi ước mơ, chuẩn bị hành trang vững chắc để phát triển trong tương lai. Đây cũng là cách để Grab có thể góp phần thiết thực để tạo nên những thay đổi tích cực và rộng lớn hơn trong cộng đồng đối tác của Grab nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.”

Chương trình GrabScholar 2025 dành cho các em học sinh, sinh viên người Việt Nam, bao gồm 2 hạng mục.

Thứ nhất là học bổng toàn phần dành cho tân sinh viên đại học năm học 2025-2026﻿, số lượng 6 suất học bổng toàn phần, bao gồm toàn bộ học phí trong 4 năm học; Trợ cấp sinh hoạt 3.450.000đ/tháng (10 tháng/năm), trong vòng 4 năm và Chương trình Hỗ trợ giáo dục từ VietHope.

Thứ hai là khoản hỗ trợ học tập dành cho học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông﻿, số lượng: 300 suất/năm, bao gồm chi phí sách vở, dụng cụ học tập và các khoản thiết yếu khác trị giá 1.000.000đ/suất cho năm học mới.

  • Đối tượng nhận hỗ trợ là học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở/Trung học phổ thông đang sinh sống và học tập tại Việt Nam, có thành tích học tập và thi đua tốt, ưu tiên trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ học tập.

Trong khuôn khổ Quỹ Grab Vì Cộng Đồng, chương trình GrabScholar đã được triển khai tại Indonesia, Malaysia và Philippines. Trong năm 2024, 1.700 học sinh, sinh viên tại các quốc gia này đã nhận được hỗ trợ từ chương trình. Năm nay, chương trình được mở rộng sang Việt Nam và Thái Lan.

Kim Ngân

