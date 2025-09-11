Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

11-09-2025 - 16:48 PM | Kinh tế số

Grab tri ân tài xế Việt Nam

Ngày hội Tài xế Công nghệ 2025 được Grab tổ chức tại Hà Nội, TPHCM. Đà Nẵng, Nha Trang, cùng nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa khác.

Grab tri ân tài xế Việt Nam- Ảnh 1.

Đánh dấu năm đầu tiên trong thập kỷ thứ hai hoạt động tại Việt Nam, Grab triển khai chuỗi hoạt động tri ân dành cho các đối tác tài xế trên khắp cả nước. Chuỗi hoạt động bao gồm các chương trình thưởng đặc sắc và điểm nhấn là sự kiện Ngày hội Tài xế Công nghệ 2025: Cảm ơn Bác tài, người bạn đồng hành, được tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang. Dự kiến, chuỗi sự kiện sẽ thu hút hơn 6.000 đối tác tài xế Grab đến tham dự.

Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu của hàng ngàn bác tài, sự kiện còn là dịp để các bác tài được chăm sóc và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Grab bố trí các hoạt động trải nghiệm đa dạng bao gồm: “Công viên thư giãn” với các dịch vụ mát-xa, giãn cơ… miễn phí, “Đại lộ thử thách” với nhiều trò chơi và các phần quà hấp dẫn. Ngoài ra, các bác tài còn có thể dừng chân ở những điểm đến bổ ích như điểm giải khát, điểm tư vấn về xe điện,...

Tại sự kiện, Grab cũng vinh danh các đối tác có thành tích hoạt động nổi bật trong năm, các bác tài đội trưởng và thành viên tích cực của Đội cứu hộ 247. Ngoài ra, chương trình cũng mang đến nhiều phần quà hấp dẫn cho các đối tác qua hoạt động Vòng quay may mắn.

Trong chuỗi hoạt động tri ân dành cho đối tác tài xế, Grab còn triển khai nhiều chương trình đặc sắc dành cho đối tác tài xế xuyên suốt tháng 8 và tháng 9. Nổi bật là chuỗi các minigame Bác tài xu hướng, Bác tài đoàn kết, Bác tài nhanh tay với 666 phần quà hấp dẫn dành cho các đối tác may mắn tham gia chương trình.

Nhằm khuyến khích và vinh danh các bác tài có chất lượng phục vụ tốt, Grab cũng triển khai chương trình Bác tài 5 sao. Thông qua chương trình, 444 bác tài hoàn thành đủ số lượng chuyến xe theo điều kiện đã nhận được phần quà tri ân từ Grab.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam chia sẻ: “Hành trình phát triển của Grab trong 11 năm qua tại Việt Nam trở nên ý nghĩa hơn nhờ có sự đồng hành vô cùng đáng quý của hàng trăm ngàn đối tác tài xế khắp cả nước. Sự lựa chọn và tin tưởng của họ là yếu tố then chốt giúp Grab giữ vững vị thế hàng đầu thị trường, và là động lực để chúng tôi phục vụ đối tác và người dùng ngày càng tốt hơn. Grab thật sự trân trọng sự gắn bó và cống hiến bền bỉ này. Hơn cả một chuỗi sự kiện tri ân, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo để mang đến các giải pháp thiết thực giúp các bác tài hoạt động ngày càng hiệu quả, phục vụ người dùng tốt hơn và cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình”.

Võ Yến

