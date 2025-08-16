Grab tung thử nghiệm dịch vụ xích lô, chỉ duy nhất có ở Việt Nam

Ngày 15/8, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác 3 năm với Thành phố Huế, Grab Việt Nam chính thức thử nghiệm dịch vụ Grab xích lô trên địa bàn thành phố với sự phối hợp của Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, cho biết, Grab xích lô không chỉ là phương tiện di chuyển thân thuộc, gắn với ký ức và hình ảnh Huế, mà nay còn được "khoác" thêm yếu tố công nghệ, giúp du khách dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán tiện lợi.

Đồng thời, dịch vụ này cũng tạo cơ hội sinh kế mới cho người làm nghề đạp xích lô theo hướng số hóa, phù hợp xu thế phát triển của thời đại.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường Grab Việt Nam, chia sẻ hiện tại, Huế là địa phương duy nhất Grab vận hành dịch vụ này, với mong muốn mang đến sản phẩm 'đo ni đóng giày' cho thị trường, đồng thời tạo cơ hội sinh kế theo hướng chuyển đổi số cho người lao động địa phương.

Trong giai đoạn thử nghiệm, dịch vụ Grab xích lô áp dụng chở tối đa 1 hành khách với lộ trình ban đầu không quá 60 phút và có thể kéo dài hơn tùy theo yêu cầu của hành khách. Hành khách có thể đặt Grab xích lô trên ứng dụng Grab và được đón/trả tại 5 địa điểm, bao gồm:

4 địa điểm trong khu vực Đại Nội: Khu vực đối diện Cửa Hiển Nhơn, khu vực gần Bãi đỗ xe Đoàn Thị Điểm, khu vực bãi đỗ xe eo bầu Nam Xương, và khu vực bãi đỗ xe eo bầu Nam Thắng và Khu vực Bến thuyền Tòa Khâm.

Sau giai đoạn thử nghiệm, Grab Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu mở rộng các điểm đón/trả khách của dịch vụ Grab xích lô để mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho hành khách, đảm bảo trải nghiệm tiện lợi cho các chuyến tham quan, khám phá.

Trước đó, tháng 2/2025, Thành phố Huế và Grab Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác trong ba năm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương và người dân nâng cao kỹ năng số.