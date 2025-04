GROHE ra mắt không gian triển lãm Aqua Gallery tại Milan Design Week 2025

Tọa lạc tại số 14 đường Via Senato, khu vườn là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp lịch sử và phong cách đương đại, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho Aqua Gallery. Tiếp nối thành công vang dội của không gian GROHE SPA tại Palazzo Reale (Milan, Ý), từng được vinh danh với giải thưởng Red Dot "Best of the Best" năm 2024, năm nay GROHE một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong khi biến Garden Senato thành một không gian trải nghiệm cảm hứng.

Tại khu vườn lịch sử Garden Senato (Milan, Ý), GROHE mang đến Aqua Gallery – không gian nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp và niềm vui khi tận hưởng dòng nước thuần khiết. Triển lãm là sự giao thoa tinh tế giữa tính thẩm mỹ và công năng, giữa cảm xúc và công nghệ, mở ra một không gian nơi nước được cảm nhận bằng cả giác quan lẫn tâm hồn.

Khu vườn lịch sử Garden Senato (Milan, Ý) nơi GROHE mang đến Aqua Gallery

"Tại GROHE, thiết kế là cầu nối giữa cảm xúc, nhu cầu của con người và công nghệ. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu về lối sống, mong muốn, văn hóa và bối cảnh môi trường để tạo ra những sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, chất lượng vượt trội, tích hợp công nghệ tiên tiến và hướng đến sự bền vững. Gian trưng bày tại Fuorisalone 2025 chính là biểu tượng cho triết lý này, mang đến cho khách tham quan một góc nhìn mới về tương lai của việc tận hưởng nước một cách sâu sắc và trọn vẹn". Ông Antoine Besseyre des Horts – Giám đốc Thiết kế khu vực Châu Á của LIXIL chia sẻ.

Được lên ý tưởng và thực hiện bởi đội ngũ thiết kế và xây dựng thương hiệu toàn cầu của LIXIL, Aqua Gallery đã khéo léo kết hợp không gian trong nhà và ngoài trời, tạo nên một triển lãm mang đậm tính nghệ thuật và trải nghiệm.

Allure Gravity mang đậm phong cách cá nhân hóa

Lần đầu tiên xuất hiện tại Milan, GROHE Purefoam, công nghệ mới kết hợp hoàn hảo giữa nước và xà phòng Kinuami mang đến lớp bọt mềm mịn như tơ tạo nên cảm giác "tắm sen" độc đáo như được bao bọc trong một lớp chăm sóc dịu nhẹ cho làn da.

Thư giãn đúng nghĩa với lớp bọt mịn từ công nghệ GROHE Purefoam

Một điểm nhấn khác là bộ tay gạt hoàn toàn mới thuộc dòng GROHE Essence Crafted Lever. Bộ sưu tập GROHE Essence từng đạt giải thưởng vốn nổi tiếng với thiết kế hài hòa, tinh tế trong phân khúc "xa xỉ vừa tầm", giờ đây càng trở nên linh hoạt hơn với các lựa chọn tay gạt thủ công và bảng màu đa dạng, mở ra không gian sáng tạo không giới hạn cho người dùng.

GROHE Essence Crafted Lever mang đến các lựa chọn tay gạt thủ công và bảng màu đa dạng

Ẩn mình giữa khu vườn yên tĩnh, "Aqua Atelier" khơi gợi cảm hứng để mỗi người viết nên những dòng thơ riêng về nước – một hình thức nghệ thuật phản chiếu cảm xúc cá nhân. Bên cạnh đó, "Aqua Bar" là không gian được dựng hoàn toàn từ chai nhựa tái chế, không chỉ là nơi dừng chân thư giãn mà còn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường. Qua thiết kế mang tính biểu tượng này, GROHE thể hiện cam kết của mình trong việc giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nguồn nước. Các giải pháp thực tế như hệ thống lọc nước tiên tiến của GROHE góp phần thay thế nhu cầu sử dụng chai nhựa dùng một lần, từ đó thúc đẩy lối sống bền vững và thân thiện với môi trường.

Aqua Bar được dựng hoàn bằng chai nhựa tái chế không chỉ là nơi dừng chân thư giãn mà còn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường.

