Gửi AI về năm 1998, một lập trình viên tạo ra Windows 98 "biết nói", có cả dial-up và Minesweeper

Trong khi phần lớn các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện nay hướng tới giao diện hiện đại và tối ưu hiệu suất, một lập trình viên đã chọn cách tiếp cận hoàn toàn khác: đưa AI quay trở lại năm 1998. Kết quả là một ứng dụng có tên AI Desktop 98, tái hiện trải nghiệm Windows 98 quen thuộc, nhưng lần này hệ điều hành "cũ kỹ" ấy có thể trò chuyện với người dùng.

Ý tưởng ban đầu xuất phát từ một thử nghiệm đơn giản. Trên một diễn đàn về AI, một người dùng đã yêu cầu mô hình Claude nhập vai như thể đang hoạt động trên Windows 98, với điều kiện không có internet, không có công nghệ hiện đại, chỉ tồn tại những yếu tố quen thuộc như ổ đĩa mềm hay menu Start. Điều bất ngờ là AI không chỉ phản hồi đúng ngữ cảnh, mà còn mô phỏng rất chi tiết trải nghiệm của một chiếc máy tính cuối thập niên 1990.

Theo chia sẻ, mô hình này thậm chí còn "giả vờ" chờ kết nối modem trước khi trả lời, hiển thị các màn hình khởi động BIOS kiểu cũ, và tạo ra những thông báo lỗi đặc trưng như "General Protection Fault" – những chi tiết từng khiến không ít người dùng máy tính thời đó ám ảnh.

Từ thử nghiệm mang tính ngẫu hứng, ý tưởng nhanh chóng được phát triển thành một ứng dụng hoàn chỉnh. AI Desktop 98 cho phép người dùng tương tác với các mô hình ngôn ngữ lớn như Claude, ChatGPT hay Gemini thông qua một giao diện mô phỏng Windows 98.

Nếu bạn tò mò liệu AI xuất hiện trên Windows 98 sẽ trông như thế nào thì có lẽ đây là kết quả

Điểm đáng chú ý là ứng dụng không chỉ dừng ở việc "khoác áo" giao diện cổ điển. Nhiều chi tiết quen thuộc đã được tái hiện một cách có hệ thống. Các cuộc trò chuyện được lưu trữ trong thư mục "My Documents" như những tệp tin, trong khi "Recycle Bin" hoạt động như nơi chứa các đoạn chat đã xóa. Thậm chí, một trình duyệt giả lập tốc độ chậm của kết nối dial-up cũng được tích hợp, cùng với trò chơi Minesweeper – biểu tượng của một thế hệ máy tính cá nhân.

Bên cạnh yếu tố hoài niệm, ứng dụng còn mang lại những lựa chọn linh hoạt về công nghệ. Người dùng có thể chạy các mô hình AI ngay trên thiết bị cá nhân để đảm bảo tính riêng tư, hoặc kết nối tới các dịch vụ đám mây thông qua API nếu muốn tận dụng sức mạnh xử lý lớn hơn. Điều này giúp AI Desktop 98 không chỉ là một sản phẩm mang tính trình diễn, mà còn có khả năng sử dụng thực tế.

Hiện tại, ứng dụng đã xuất hiện trên nền tảng App Store, dù chưa có thông tin về việc mở rộng sang các hệ điều hành khác. Dù vậy, dự án vẫn thu hút sự chú ý nhờ cách tiếp cận khác biệt: thay vì tập trung vào việc làm cho AI nhanh hơn hay mạnh hơn, nó đặt công nghệ vào một bối cảnh quen thuộc nhưng đã bị lãng quên.