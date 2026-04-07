Bịa tin “bắt cóc trẻ em” để kêu gọi chuyển tiền: Chiêu lừa đảo tinh vi trên Facebook

Công an TP Đà Nẵng tiếp tục phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân không chia sẻ các thông tin thất thiệt liên quan đến vụ việc lan truyền trên mạng xã hội về “bắt cóc trẻ em” trên địa bàn.

Trước đó, sáng ngày 6/4, trên Facebook xuất hiện bài viết về việc “bé bị bắt cóc” tại phường Thanh Khê, gây hoang mang dư luận. Ngay khi nắm thông tin, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương xác minh và khẳng định: nội dung trên là bịa đặt, không có vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Đáng chú ý, sau khi thu hút lượng lớn tương tác, các đối tượng đã chỉnh sửa nội dung bài đăng, chuyển sang kêu gọi chuyển khoản từ thiện nhằm lừa đảo, trục lợi. Đồng thời, phần bình luận bị khóa để hạn chế ý kiến phản bác, gây khó khăn cho việc nhận diện thông tin sai sự thật. Đây là thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý lo lắng, thương cảm của cộng đồng để chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

Công an phường Thanh Khê đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ, không bình luận, không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng. Việc chia sẻ lại các bài viết ban đầu khi chưa rõ bản chất có thể khiến người khác hiểu nhầm là thông tin chính thống, từ đó vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng.

Công an phường Thanh Khê đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương xác minh, truy xét các tài khoản đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, cảnh giác với các nội dung giật gân, đánh vào tâm lý hoang mang, kêu gọi chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là các bài viết có dấu hiệu chỉnh sửa nội dung sau khi đã thu hút sự chú ý.

Mọi thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, đề nghị người dân kịp thời phản ánh đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.