Gửi con đi nhà trẻ, giữa trưa người mẹ tái mặt vì nhận 1 cuộc gọi : Đòi trường mầm non bồi thường 1,7 tỷ

Vụ việc hy hữu xảy ra tại một trường mầm non ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tháng 11/2024 đã làm dậy sóng dư luận. Cho tới ngày 24/3 vừa qua mâu thuẫn giữa phụ huynh và nhà trường đã lên tới đỉnh điểm.

Tai nạn kinh hoàng giữa giờ ăn trưa

Theo đó, một bé trai trong lúc đi ăn trưa đã bị bạn cùng lớp vô tình đâm đũa vào mũi. Ngay lập tức, máu chảy không ngừng, cậu bé khóc thét vì đau đớn. Giáo viên chủ nhiệm đã nhanh chóng gọi cấp cứu và thông báo cho phụ huynh.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé trai bị thủng vách ngăn mũi, gãy một phần xương mũi dưới bên trái. Người mẹ, khi nhận được cuộc gọi từ nhà trường giữa trưa, không khỏi bàng hoàng và đau đớn khi chứng kiến con trai trong tình trạng nguy hiểm. Dù được điều trị kịp thời, vụ tai nạn đã để lại nỗi ám ảnh lớn cho cả gia đình.

"Sáng tôi gửi con đi vẫn khỏe mạnh bình thường tới trưa thì mọi chuyện đã thành ra như vậy. Chúng tôi tin tưởng nhà trường mới giao con tới lớp, vậy mà sau cùng mọi chuyện lại thành ra như này", người mẹ không khỏi bức xúc sau khi nhận cuộc gọi từ cô giáo.

Sau khi vụ việc xảy ra, phía nhà trường đã đứng ra chi trả toàn bộ viện phí và cử giáo viên túc trực chăm sóc bé trong thời gian nằm viện. Sau một thời gian ngắn, cậu bé hồi phục và trở lại trường học bình thường. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu của một cuộc tranh cãi kéo dài giữa gia đình và nhà trường.

Một bé trai trong lúc đi ăn trưa đã bị bạn cùng lớp vô tình đâm đũa vào mũi, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Tranh cãi gay gắt về trách nhiệm và bồi thường

Không hài lòng với cách xử lý của nhà trường, người mẹ cho rằng cơ sở giáo dục này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô đặt câu hỏi: "Tại sao lại cho trẻ mầm non dùng đũa thay vì thìa an toàn hơn?". Với mong muốn đòi lại công bằng cho con trai, người mẹ yêu cầu nhà trường bồi thường 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) – một con số khiến nhiều người bất ngờ.

Phía nhà trường từ chối mức bồi thường này, cho rằng vụ việc chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Đại diện trường giải thích rằng việc sử dụng đũa là để rèn luyện kỹ năng vận động cho trẻ, đồng thời khẳng định đã làm tròn trách nhiệm khi chi trả viện phí và chăm sóc bé chu đáo. Nhà trường đề nghị gia đình liên hệ với công ty bảo hiểm để thương lượng, nhưng mức bồi thường từ bảo hiểm không đáp ứng được kỳ vọng của người mẹ.

Ngày 24/3/2025, căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi hai bên gặp nhau để giải quyết. Trong cơn kích động, người mẹ tuyên bố "bỏ con" và thực sự để cậu bé lại trường, không đến đón con cho đến tối. Nhà trường buộc phải đưa bé trai đến khách sạn nghỉ qua đêm. Hành động này của người mẹ khiến dư luận xôn xao, nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của sự tuyệt vọng và bất mãn.

Giám định thương tật và làn sóng tranh luận trên mạng xã hội

Để làm rõ tình hình, nhà trường đưa bé trai đi giám định thương tật. Kết quả cho thấy mức độ chấn thương không đủ điều kiện để xác định tỷ lệ thương tật. Tuy nhiên, người mẹ vẫn kiên quyết cho rằng mũi con trai bị lệch và cần phẫu thuật chỉnh hình trong tương lai, đồng thời tiếp tục yêu cầu bồi thường 1,7 tỷ đồng.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng ngàn bình luận từ cư dân mạng. Một số người bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ, cho rằng tai nạn nghiêm trọng như vậy đáng được bồi thường thỏa đáng. "Nhà trường phải chịu trách nhiệm khi để trẻ gặp nguy hiểm như thế", một tài khoản bình luận. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng người mẹ đang làm quá vấn đề và nên chấp nhận giải quyết qua bảo hiểm. Thậm chí, một người tự nhận sống cùng khu nhà với gia đình tiết lộ đã thấy cảnh sát đến can thiệp vì người mẹ từ chối đón con về.

Phía gia đình bạn học gây ra tai nạn cũng bị chỉ trích khi không đến thăm hỏi hay xin lỗi. Người mẹ tiết lộ thêm rằng cô từng yêu cầu nhà trường cung cấp đoạn camera giám sát, nhưng được trả lời rằng đoạn ghi hình đã bị xóa. Thông tin này càng làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch của nhà trường.

Ảnh minh họa

Phản hồi từ nhà trường và cơ quan chức năng

Ngày 24/3/2025, đại diện nhà trường khẳng định bé trai đã đi học bình thường sau khi xuất viện và cho rằng yêu cầu bồi thường 500.000 NDT là không hợp lý. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã vào cuộc, cam kết xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan này cũng cho biết sẽ tổ chức giám định thương tật lần hai để làm rõ tình trạng sức khỏe của bé trai.

Hiện tại, người mẹ vẫn giữ lập trường cứng rắn, nhấn mạnh rằng số tiền bồi thường là cần thiết để chi trả cho các ca phẫu thuật chỉnh hình sau này cho con. "Tôi không đòi hỏi vô lý, tôi chỉ muốn con tôi được bù đắp xứng đáng", cô nói.

Bài học về an toàn và trách nhiệm

Vụ việc tại nhà trẻ kể trên không chỉ là câu chuyện tranh chấp bồi thường, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn trong môi trường học đường. Liệu việc cho trẻ mầm non sử dụng đũa có thực sự phù hợp? Trách nhiệm của nhà trường đến đâu khi xảy ra tai nạn bất ngờ? Và quan trọng hơn, làm thế nào để các bên có thể ngồi lại, tìm ra giải pháp tốt nhất cho đứa trẻ – nạn nhân thực sự của sự việc này?

Hy vọng rằng với sự can thiệp của cơ quan chức năng, vụ việc sẽ sớm được giải quyết minh bạch. Trên hết, sức khỏe và tâm lý của bé trai cần được đặt lên hàng đầu, thay vì những tranh cãi kéo dài giữa người lớn. Hành động "bỏ con" của người mẹ, dù chỉ là lời nói và hành động trong lúc nóng giận, cũng là lời cảnh tỉnh về cách xử lý cảm xúc trong những tình huống nhạy cảm như thế này.