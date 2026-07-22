GVCN nói: Cách nhanh nhất khiến một đứa trẻ "tụt dốc" trong kỳ nghỉ hè chỉ gói gọn trong 2 chữ, nhiều phụ huynh vẫn làm mỗi ngày

Trong suy nghĩ của không ít phụ huynh, kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian để con được nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn để con "muốn làm gì thì làm": ngủ đến trưa, thức khuya, sử dụng điện thoại thoải mái hay để bài tập đến sát ngày khai giảng mới hoàn thành. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều giáo viên chủ nhiệm, chính sự "buông tay" này mới là nguyên nhân khiến không ít học sinh chật vật khi quay trở lại trường.

Nhiều giáo viên cho biết, sau mỗi kỳ nghỉ hè, sự khác biệt giữa các học sinh thường bộc lộ rất rõ. Có em vẫn giữ được nhịp học tập, nhanh chóng bắt kịp bài giảng, nhưng cũng có em mất nhiều tuần để lấy lại tinh thần, thường xuyên mất tập trung, ngại học và khó thích nghi với lịch sinh hoạt mới. Điều đáng nói là khoảng cách này không hoàn toàn đến từ việc học thêm hay học trước chương trình, mà chủ yếu bắt nguồn từ những thói quen được duy trì hoặc bị đánh mất trong suốt mùa hè.

Theo nhiều giáo viên, việc "buông lỏng" hoàn toàn trong kỳ nghỉ hè có thể khiến trẻ đánh mất những thói quen tốt đã hình thành trong năm học (Ảnh minh họa)

Theo các giáo viên, "buông lỏng" không đồng nghĩa với việc cho con nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là cần thiết, nhưng nếu trẻ không còn bất kỳ giới hạn nào về giờ giấc, thời gian sử dụng thiết bị điện tử hay các hoạt động trong ngày, những thói quen tốt được hình thành suốt năm học rất dễ bị phá vỡ. Một khi đồng hồ sinh học đảo lộn, trẻ sẽ khó tập trung, dễ trì hoãn và mất nhiều thời gian để lấy lại nhịp sống khi năm học mới bắt đầu.

Bên cạnh đó, việc dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, trò chơi điện tử hay video ngắn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Não bộ quen với những nội dung có nhịp độ nhanh sẽ khó duy trì sự kiên nhẫn khi đọc sách, làm bài tập hoặc tiếp nhận kiến thức trong lớp học. Đây cũng là lý do nhiều học sinh sau kỳ nghỉ hè có biểu hiện ngồi học không yên, dễ xao nhãng và ngại những nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung trong thời gian dài.

Các giáo viên cũng chỉ ra rằng, một sai lầm phổ biến của phụ huynh là cho rằng chỉ cần vài ngày trước khai giảng là đủ để con "vào guồng" trở lại. Trên thực tế, việc điều chỉnh đồng hồ sinh học, khôi phục tính tự giác và khả năng tập trung thường cần nhiều thời gian hơn. Nếu trẻ đã quen với nhịp sinh hoạt quá tự do trong suốt gần hai tháng, việc quay lại môi trường học tập có kỷ luật sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Vậy cha mẹ nên làm gì?

Theo các giáo viên, điều quan trọng không phải là lấp kín kỳ nghỉ hè bằng các lớp học thêm hay lịch học dày đặc. Thay vào đó, phụ huynh nên giúp con duy trì một số nguyên tắc cơ bản như giờ ngủ và giờ thức tương đối ổn định, giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử, dành thời gian đọc sách, vận động ngoài trời và duy trì một lượng học tập vừa phải để không mất "cảm giác học".

Duy trì lịch sinh hoạt điều độ, đọc sách, vận động và sử dụng thiết bị điện tử có giới hạn được xem là những cách đơn giản giúp trẻ không bị "tụt nhịp" sau kỳ nghỉ hè (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, trẻ cũng nên được tham gia một số công việc phù hợp trong gia đình như dọn dẹp phòng, sắp xếp góc học tập hoặc phụ giúp việc nhà. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản này góp phần rèn luyện tính tự lập, trách nhiệm và khả năng quản lý thời gian – những kỹ năng quan trọng không kém điểm số.

Các giáo viên nhấn mạnh, một kỳ nghỉ hè lý tưởng không phải là kỳ nghỉ chỉ có học hay chỉ có chơi. Điều trẻ cần là sự cân bằng giữa nghỉ ngơi và kỷ luật, giữa tự do và những nguyên tắc phù hợp với lứa tuổi. Khi giữ được những nền nếp cơ bản trong suốt mùa hè, trẻ sẽ bước vào năm học mới với tâm thế chủ động, thay vì mất nhiều tuần để thích nghi trở lại.