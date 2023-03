Hà Nam: 3 xã hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp sớm nhất toàn quốc

Xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, một trong những địa phương đầu tiên ở tỉnh Hà Nam vừa hoàn thành mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định hoàn thành thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử với tổng cộng 4.376/4.376 trường hợp.

Thời gian qua, lực lượng Công an xã Liêm Phong đã làm việc không có ngày nghỉ, thường xuyên làm thêm ngày, thêm giờ; đặc biệt là buổi tối tranh thủ xuống địa bàn, đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhân dân vượt kế hoạch được giao. Đây cũng chính là điểm mấu chốt giúp lực lượng Công an xã không bỏ sót trường hợp nào đủ điều kiện nhưng chưa được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Còn tại xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, người dân chủ yếu đi làm ăn xa và làm việc trong các Khu Công nghiệp nên công tác cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử đối với Công an cơ sở càng thêm vất vả.

Đại úy Nguyễn Văn Giáp, Trưởng Công an xã Hoàng Tây cho biết, Công an xã Hoàng Tây đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay vào cuộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức tuyên truyền đến từng hộ dân về những tiện ích của Đề án 06 mang lại; tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng dụng nhiều biện pháp, cách làm khoa học, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với những hộ dân ban ngày do bận công việc, hay đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh, thành chưa có điều kiện về địa phương làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp, Công an xã đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phân công cán bộ, chiến sỹ đến tận nơi thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp cho công dân là người địa phương...

Phấn khởi và xúc động khi được tổ công tác đến tận nơi làm các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, cụ Đoàn Thị Ninh, 80 tuổi, người dân xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng cho biết, hiện gia đình cụ không còn ai, trước đây cụ sống với một người cháu ruột. Vì thương cháu vất vả, nên mới đây cụ Ninh chuyển đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Nam, đóng trên địa bàn xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nương tựa tuổi già. Được các cán bộ, chiến sỹ tổ công tác Công an xã Hoàng Tây và Công an huyện Kim Bảng đến thăm và làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp khiến cụ Ninh vô cùng xúc động.

Bằng sự tận tụy, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, đến nay, Công an xã Hoàng Tây đã về đích cấp 5.345/5.345 trường hợp (đạt 100%) công dân đủ điều kiện.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, đến thời điểm hiện tại, Hà Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước có 3 đơn vị Công an cấp xã là Liêm Phong, Hoàng Tây và phường Liêm Chính đích hoàn thành chỉ tiêu cấp 100% căn cước công dân gắn chíp cho toàn bộ công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Toàn tỉnh Hà Nam đã tổ chức thu nhận hồ sơ cấp trên 732.000 thẻ căn cước công dân (đạt gần 97 %) là một trong những địa phương đứng tốp đầu toàn quốc về cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử đối với công dân đủ điều kiện; đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đối với 100% công dân độ tuổi học sinh (sinh năm 2004 - 2008) đủ điều kiện phục vụ các kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và thi vào lớp 10.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, Hà Nam sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn trong thời gian sớm nhất. Đây cũng là tiền đề, động lực quan trọng để Hà Nam đạt được mục tiêu xác thực, kết nối dữ liệu dân cư, khai thác, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, góp phần vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.