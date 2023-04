Hà Nam là tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành cấp CCCD gắn chip

Công an tỉnh Hà Nam vừa tổ chức lễ công bố hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện, triển khai các tiện ích từ CCCD gắn chíp .

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết: Đến ngày 22/4/2023, Công an tỉnh Hà Nam đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử cho 754.277/754.277 công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (đạt 100% chỉ tiêu).

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương toàn lực lượng Công an Hà Nam đã thực hiện tốt cả hai vai trò thường trực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và sự gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, Hà Nam dẫn đầu toàn quốc, là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân...

Đồng thời, là địa phương có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cao nhất nước qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, thúc đẩy các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, tạo nền tảng để người dân sớm được hưởng những tiện ích thiết thực do thẻ CCCD mới mang lại.

"Muốn chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 thành công thì một trong những nội dung quan trọng là phải tạo được niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, phải cải cách thực chất và cung cấp được các tiện ích cụ thể. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, rà soát tất cả các trường hợp liên quan, hướng dẫn cụ thể cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực hiện thủ tục hành chính không gây phiền hà cho người dân...; tiếp tục rà soát, duy trì cấp đủ, trả đủ CCCD gắn chíp cho người dân đến tuổi; cấp nhanh nhất, phủ nhanh nhất định danh điện tử cho đến toàn dân", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Nam vì đã có thành tích là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân.

Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh Hà Nam đã công bố thư khen của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gửi Công an Hà Nam - Đơn vị cấp tỉnh đầu tiên hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân.

Tại hội nghị, UBND tỉnh cũng thông báo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025 và công bố quyết định bàn giao xe phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với Công an xã, thị trấn.