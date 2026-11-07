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Hà Nội: 20 hộ dân có đất bị thu hồi tại siêu dự án thành phố thông minh 4,2 tỷ USD bốc thăm tái định cư

| | Bất động sản

20 hộ dân ở xã Vĩnh Thanh có đất bị thu hồi phục vụ dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội vừa bốc thăm vị trí đất tái định cư. Dự án này quy mô 4,2 tỷ USD, trong đó có tòa tháp tài chính thương mại cao 108 tầng.

Sáng 6/11, UBND xã Vĩnh Thanh tổ chức bốc thăm xác định vị trí giao đất tái định cư đợt 1 cho 20 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Trong số này, 5 trường hợp thuộc diện ưu tiên theo quy định.

Tại hội nghị, các hộ dân được phổ biến quy chế bốc thăm, thông tin về các ô đất và trình tự thực hiện. Khu đất bố trí tái định cư gồm ô N4 rộng khoảng 1.172m2 và ô N5 rộng khoảng 1.349m2.

Quá trình bốc thăm được thực hiện qua 2 vòng độc lập. Vòng đầu tiên xác định thứ tự tham gia bốc thăm, vòng tiếp theo lựa chọn vị trí thửa đất tái định cư theo danh sách đã được phê duyệt.

Đối với 5 hộ thuộc diện ưu tiên do có người có công với cách mạng, việc bốc thăm được tiến hành trước để lựa chọn các vị trí thuộc nhóm ô đất ưu tiên, ký hiệu từ UT1 đến UT5. Các hộ còn lại lần lượt thực hiện bốc thăm theo quy trình chung.

Toàn bộ quá trình diễn ra công khai, dân chủ, minh bạch, có sự giám sát của các cơ quan chức năng và đại diện các hộ dân. Sau khi xác định vị trí, các hộ tham gia ký biên bản xác nhận kết quả bốc thăm.

Hà Nội: 20 hộ dân có đất bị thu hồi tại siêu dự án thành phố thông minh 4,2 tỷ USD bốc thăm tái định cư - Ảnh 1.

Khu đất bố trí tái định cư gồm ô N4 rộng khoảng 1.172m2 và ô N5 rộng khoảng 1.349m2. Ảnh: UBND xã Vĩnh Thanh

Việc bố trí đất tái định cư là bước quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, tạo sự đồng thuận để dự án tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội được khởi công ngày 19/8/2025, tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội (NHSC), liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Dự án có quy mô gần 272ha, tổng mức đầu tư dự kiến 4,2 tỷ USD, được chia thành 5 giai đoạn triển khai, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2032.

Hà Nội: 20 hộ dân có đất bị thu hồi tại siêu dự án thành phố thông minh 4,2 tỷ USD bốc thăm tái định cư - Ảnh 2.

Nổi bật trong quy hoạch Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là tháp tài chính thương mại cao 108 tầng với chiều cao dự kiến khoảng 639m. Nếu được xây dựng đúng theo quy mô công bố, tòa tháp sẽ vượt xa Landmark 81 tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay với chiều cao 461,2m.

Điểm nhấn đáng chú ý của dự án là tháp tài chính thương mại cao 108 tầng, được định hướng trở thành công trình trọng tâm của khu đô thị thông minh.

Dự án là một trong 250 công trình được đồng loạt khánh thành, khởi công trên cả nước nhân dịp chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025.

Theo Lệ Chi

Việt Nam Hàng Ngày

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