Đà Nẵng dự kiến phát triển 10.400 căn hộ cho thuê

Theo Đề án phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TP. Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030 vừa được UBND thành phố ban hành, địa phương đặt mục tiêu phát triển khoảng 10.400 căn hộ cho thuê nhằm bổ sung nguồn cung, đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động và các nhóm đối tượng có thu nhập phù hợp.

Đà Nẵng đẩy mạnh nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người lao động. Ảnh: Giang Thanh

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố dự kiến huy động tổng nguồn vốn khoảng 11.568 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công khoảng 541,13 tỷ đồng; nguồn tài chính công đoàn 626,8 tỷ đồng; Quỹ Nhà ở thành phố khoảng 4.660 tỷ đồng và vốn doanh nghiệp khoảng 5.740 tỷ đồng.

Danh mục dự án dự kiến gồm: 1.091 căn từ nguồn vốn đầu tư công, 735 căn từ nguồn tài chính công đoàn, 3.050 căn từ Quỹ Nhà ở thành phố và 5.524 căn do doanh nghiệp đầu tư.

Một số dự án đáng chú ý sẽ được triển khai đó là: nhà ở xã hội tại khu đất Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2 (phường Cẩm Lệ) với quy mô 650 căn, nhu cầu vốn khoảng 852 tỷ đồng; nhà ở xã hội cho thuê gắn với Khu công nghiệp Chu Lai tại Khu đô thị sinh thái Vịnh An Hòa 1 (xã Núi Thành) với quy mô 1.300 căn, vốn dự kiến 2.044 tỷ đồng.

Đà Nẵng sẽ triển khai 10.400 căn hộ cho thuê giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó là dự án nhà ở xã hội thiết chế công đoàn Điện Nam - Điện Ngọc (phường Điện Bàn Đông) với 1.100 căn, nhu cầu vốn khoảng 1.764 tỷ đồng; dự án chuyển đổi công năng khu KTX tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng thành phố tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh với quy mô 683 căn; dự án nhà ở xã hội công đoàn tại phường Hải Vân quy mô 735 căn...

Để mở rộng nguồn cung, Đà Nẵng ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp, chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội cho thuê; đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư và yêu cầu các dự án nhà ở xã hội mới gần khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao...

Theo Đề án, chỉ tiêu định hướng phát triển 10.400 căn hộ cho thuê của Đà Nẵng cao hơn mức 5.910 căn hộ được Chính phủ giao trong giai đoạn 2026-2030. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát danh mục, quy mô và tiến độ các dự án phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực.