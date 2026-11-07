‏Phân khu Izumi Gardenia có “mùa hoa mới”, cơ hội an cư “vừa tầm” tại Izumi City‏

‏Trên nền tảng quy hoạch bền vững cùng mức giá vừa tầm sở hữu, "mùa hoa mới" tiếp nối hành trình kiến tạo những mái nhà an yên, hài hòa cùng thiên nhiên.

Trên hành trình kiến tạo đô thị tích hợp Izumi City, những tổ ấm đầu tiên tại phân khu Izumi Gardenia (giai đoạn 1) đã hiện hữu, góp phần định hình không gian sống phố vườn giàu cảm xúc. Tiếp nối dấu ấn ấy, giai đoạn 2 với 142 sản phẩm thấp tầng chính thức ra mắt, mở ra "mùa hoa mới" cùng cơ hội sở hữu nhà phố vừa tầm và tiềm năng tích sản trong bối cảnh hạ tầng khu vực ngày càng hoàn thiện. Tại đây, giá trị an cư và đầu tư được chắt lọc từ những điều "vừa đủ": môi trường sống hài hòa, phương án tài chính dễ tiếp cận và vị trí đón đầu nhịp phát triển kinh tế vùng.‏

‏Mùa hoa mới: Nơi hạnh phúc nở rộ từ những điều vừa đủ‏

‏Mang sắc trắng ngà, hương thơm dịu nhẹ cùng tán lá xanh quanh năm, hoa bạch thiên hương trở thành nguồn cảm hứng cho triết lý "Vườn trong phố, Nhà an yên". Theo đó, nghệ thuật sống vừa đủ (the Art of Enough) được chắt lọc thành năm giá trị: đủ xanh, đủ tinh tế, đủ thư thái, đủ riêng tư và đủ kết nối. Không cần những đặc quyền phô trương, sự đủ đầy đến từ một môi trường sống hài hòa, nơi mỗi thành viên đều tìm thấy khoảng trời phù hợp cho riêng mình.‏

‏Đợt sản phẩm này gồm 68 nhà liên kế, 62 biệt thự song lập và 12 nhà liên kế mặt phố. Cơ cấu sản phẩm được lựa chọn để đáp ứng nhiều nhu cầu, từ gia đình trẻ mong muốn nâng cấp chốn ở, gia đình đa thế hệ cần không gian rộng rãi đến những khách hàng tìm kiếm tài sản tích lũy lâu dài.‏

‏Điểm nhấn là vị thế "riêng tư trong riêng tư". Nằm trong tổng thể Izumi Gardenia, cụm nhà thấp tầng được tổ chức thành một khu vực yên tĩnh, tách biệt tương đối với nhịp sinh hoạt bên ngoài nhưng vẫn kết nối hệ tiện ích toàn đô thị. Nhờ đó, cư dân tận hưởng sự kín đáo của tổ ấm mà không tách khỏi đời sống cộng đồng.‏

‏Tinh thần vị nhân sinh tiếp tục được thể hiện trong từng chi tiết quy hoạch. Đường nội khu thông thoáng, các khoảng mở ưu tiên ánh sáng tự nhiên, gió trời và tầm nhìn xanh. Cảnh quan lấy cảm hứng từ trường phái ấn tượng, với cách sắp đặt cây xanh, đường dạo và những khoảng nghỉ tạo nên sự chuyển biến sinh động của ánh sáng, màu sắc theo từng thời điểm. Ngôn ngữ thiết kế hiện đại, giản dị và gần gũi thiên nhiên giúp không gian phố vườn giữ được vẻ thanh lịch mà vẫn phù hợp với sinh hoạt thường ngày. Đáng chú ý, hệ tiện ích nội khu gồm clubhouse, sân chơi thể thao đa năng và nhiều công viên xanh đã hiện hữu, tạo nền tảng trải nghiệm thực tế cho người mua nhà ở phân khu Izumi Gardenia giai đoạn 2.‏

‏Những ngôi nhà đã bàn giao tại Izumi Gardenia tạo nền tảng cho không gian sống tiếp tục được phát triển và hoàn thiện.‏

‏Thêm cơ hội sở hữu nhà phố vừa tầm ‏

‏Bên cạnh lợi thế về môi trường sống, Izumi Gardenia còn được nâng đỡ bởi uy tín của Nam Long cùng hai đối tác Nhật Bản, tiến độ hiện hữu và nền tảng pháp lý của giai đoạn 1 đã bàn giao. Đây là những yếu tố đáng cân nhắc với khách mua ở thực, đồng thời mang lại cơ sở để nhà đầu tư đánh giá tiềm năng tích lũy tài sản dài hạn.‏

‏Với giá chỉ từ 5,9 tỷ đồng cùng phương án thanh toán chia nhỏ dòng tiền, chỉ 1% mỗi tháng kéo dài trong 32 tháng, Izumi Gardenia mở thêm cơ hội hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà phố, nâng cấp không gian sống. Tiến độ thanh toán nhẹ nhàng giúp người mua chủ động dòng tiền, có thêm thời gian tích lũy cho kế hoạch an cư lâu dài.‏

‏Izumi City tọa lạc ngay tâm điểm phát triển hạ tầng phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.‏

Đáng chú ý, phân khu tọa lạc tại vị trí giao thoa của hai đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và Nam Cao - những trục giao thông quan trọng trong quy hoạch khu vực. Khi hoàn thiện, các tuyến đường này sẽ đấu nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Izumi City đến các trung tâm kinh tế trọng điểm và sân bay quốc tế Long Thành. Sự đồng bộ của mạng lưới giao thông được kỳ vọng mở rộng dư địa phát triển đô thị, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn cho bất động sản tại khu vực đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư và kinh tế.‏

‏Phối cảnh dãy nhà thấp tầng tại Izumi Gardenia.‏

‏Giữa nhịp kinh tế đô thị sôi động, Izumi Gardenia chọn chinh phục thị trường bằng những giá trị vừa đủ: đủ xanh để thư thái, đủ riêng tư để an yên, đủ kết nối để sẻ chia và vừa tầm để sở hữu. Trên nền tảng những tổ ấm đã hiện hữu, "mùa hoa mới" nối dài hành trình vun đắp tình thân, để hạnh phúc tiếp tục nở rộ theo năm tháng.‏

‏Xem thêm thông tin về Izumi City tại:‏‏ ‏‏www.izumicity.vn‏