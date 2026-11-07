Starlake The Prime K8CT1 giãn tiến độ thanh toán thêm 5 tháng

Khách hàng Việt Nam mua căn hộ Starlake The Prime K8CT1 giờ đây có thể ký hợp đồng mua bán chỉ với 10% giá trị căn hộ và có thêm thời gian thu xếp tài chính theo chính sách thanh toán mới – nhưng khi hai tòa cuối cùng của dự án đã mở bán, thời gian để sở hữu căn hộ với điều kiện này đang dần thu hẹp.

Bất chấp thị trường bất động sản cả nước chững lại và thanh khoản thắt chặt do lãi suất cao, người mua nhà tại Việt Nam ngày càng chọn lọc hơn, ưu tiên những dự án như Starlake The Prime – West Lake Edition, nổi bật với vị trí đắc địa, tầm nhìn hướng Hồ Tây, nội thất hoàn thiện đầy đủ và không gian tiện ích cộng đồng cao cấp và được Daewoo E&C xây dựng theo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Dù chỉ đón khách theo hình thức đặt lịch riêng qua hệ thống VIP, gallery vẫn ghi nhận 5.000 lượt khách tham quan, minh chứng cho sức hút đặc biệt của dự án.

Sau khi nhận được những tín hiệu tích cực từ đợt mở bán hai tòa đầu tiên là K8A và K8D (ra mắt ngày 25/10), chủ đầu tư dự án Starlake The Prime K8CT1 – West Lake Edition hiện tiếp tục đưa hai tòa cuối cùng là K8C và K8B ra thị trường. Với đợt mở bán này, toàn bộ quỹ căn của dự án đã được chào bán, đây là cơ hội cuối cùng để sở hữu căn hộ tại Starlake The Prime K8CT1 trong giai đoạn ra mắt. Song song đó, chủ đầu tư triển khai chính sách bán hàng mới, tập trung vào việc điều chỉnh tiến độ thanh toán, giúp người mua Việt Nam chủ động hơn trong kế hoạch tài chính.

Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng còn cao và dòng tiền của người mua nhà còn nhiều áp lực, chủ đầu tư chủ động giãn tiến độ thanh toán để đồng hành cùng khách hàng. Chính sách này giúp người mua giữ lại nguồn vốn lâu hơn, giảm áp lực tài chính giai đoạn đầu và có thêm dư địa cân đối dòng tiền trước thời điểm nhận bàn giao căn hộ.

Giảm áp lực tài chính với lịch thanh toán kéo dài

Theo chính sách mới, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ khi ký hợp đồng mua bán (HĐMB). Đợt thanh toán tiếp theo, tương đương 10%, được lùi từ ngày 15/12/2026 sang ngày 15/5/2027, kéo dài thêm 5 tháng so với lịch thanh toán tiêu chuẩn.

Các đợt thanh toán tiếp theo được phân bổ vào tháng 10/2027, tháng 4/2028 và tháng 7/2028, mỗi đợt tương đương 10% giá trị căn hộ. Như vậy, trước thời điểm bàn giao dự kiến vào tháng 10/2028, khách hàng mới cần thanh toán tổng cộng 50% giá trị căn hộ. Phần còn lại gồm 45% thanh toán khi bàn giao và 5% khi nhận Giấy chứng nhận theo quy định tại hợp đồng.

Chính sách áp dụng cho khách hàng Việt Nam thanh toán đợt 1 trước ngày 15/12/2026, với các căn hộ thuộc những trục và tầng quy định.

Danh sách chi tiết các trục và tầng được áp dụng, vui lòng liên hệ chủ đầu tư hoặc các đơn vị phân phối để được tư vấn

Việc dàn trải các đợt thanh toán trong thời gian dài hơn giúp người mua có thêm thời gian tích lũy, thu xếp nguồn vốn hoặc cân đối các khoản đầu tư và chi tiêu khác. Đặc biệt, khoảng cách 5 tháng giữa thời điểm ký hợp đồng và đợt thanh toán thứ hai có thể giảm nhu cầu huy động vốn gấp trong thời gian ngắn.

Với khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính, lịch thanh toán kéo dài còn cho phép cân nhắc thời điểm giải ngân, quy mô khoản vay và phương án trả nợ phù hợp với khả năng tài chính. Điểm đáng chú ý của chính sách này không phải là giảm giá bán mà là việc người mua có thêm thời gian sử dụng nguồn vốn của mình. Do không phải thanh toán ngay theo lịch cũ, người mua có thể giữ lại một phần dòng tiền cho các nhu cầu khác trong thời gian chờ bàn giao.

Với người mua để ở, chính sách giúp giảm áp lực tài chính trong quá trình chuẩn bị cho ngôi nhà mới. Với người mua để tích lũy tài sản hoặc cho thuê trong tương lai, lịch thanh toán kéo dài cũng tạo thêm sự linh hoạt trong kế hoạch phân bổ vốn. Và vì chỉ cần thanh toán 10% ban đầu, người mua có thể chốt mức giá hiện tại ngay bây giờ, trong khi thanh toán phần lớn giá trị sau, khi khu đô thị đã có thời gian trưởng thành.

Vì sao nên mua ngay bây giờ? Cơ hội sẽ không kéo dài lâu

Starlake The Prime K8CT1 – West Lake Edition được phát triển trong Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, nơi các trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ và dân cư mới của Hà Nội đang dần hình thành.

Theo các chuyên gia bất động sản,, dù khu đô thị cũng chịu ảnh hưởng từ đà chững lại chung của thị trường, việc mở bán thành công Shilla Monogram đã tạo ra nhu cầu mạnh mẽ, với toàn bộ căn hộ dịch vụ và khách sạn đều kín chỗ.

Các chuyên gia kỳ vọng việc khai trương Takashimaya Department Store và Tiso Mall vào quý II/2027 sẽ tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của khu vực, củng cố định vị cao cấp và hỗ trợ đà tăng giá bất động sản. Trong bối cảnh đó, họ cho rằng mức giá căn hộ hiện tại đang ở vùng thấp, là cơ hội hấp dẫn để mua trước khi giai đoạn phát triển tiếp theo của khu đô thị đẩy giá trị lên cao hơn. Theo quan điểm của các chuyên gia, một khi các tiện ích mang tính biểu tượng này đi vào hoạt động, mức giá đầu vào như hiện nay khó có thể quay lại.

Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây

Starlake The Prime K8CT1 gồm 4 tòa tháp với tổng cộng 656 căn hộ, mỗi tòa có 2 tầng hầm và 23 tầng nổi. Mật độ xây dựng là 31,31%, phần diện tích còn lại dành cho các tiện ích ngoài trời.

Căn hộ đa dạng từ một đến bốn phòng ngủ cùng penthouse, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng. Căn hộ ba phòng ngủ chiếm khoảng một nửa tổng số căn, hướng đến các gia đình cần không gian sống rộng rãi. Phòng trưng bày Starlake Gallery hiện đang mở cửa để khách tham quan căn hộ mẫu và tìm hiểu thêm về dự án. Với lượng khách tham quan hiện nay, khách hàng quan tâm nên đặt lịch sớm, vì những căn có tầm nhìn Hồ Tây đẹp nhất thường được chọn trước.

Căn hộ mẫu ba phòng ngủ với nội thất hoàn thiện đầy đủ, hiện mở cửa đón khách tham quan tại Starlake Gallery

Khi người mua nhà ngày càng chú trọng đến sự cân bằng tài chính dài hạn, tiến độ thanh toán đã trở thành một yếu tố quan trọng bên cạnh vị trí, chất lượng sản phẩm và tiện ích. Với Starlake The Prime K8CT1, chính sách thanh toán mới mang đến cho khách hàng muốn chủ động hơn về dòng tiền thêm một lựa chọn, trong khi vẫn theo đuổi kế hoạch sở hữu căn hộ tại khu vực Hồ Tây. Với việc K8C và K8B là hai tòa cuối cùng của dự án, cùng các điểm đến bán lẻ lớn của khu đô thị dự kiến mở cửa vào năm 2027, những tháng tới có thể là cơ hội cuối cùng để mua với mức giá hiện tại và điều kiện linh hoạt như vậy.