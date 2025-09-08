Hà Nội cấm xe máy xăng Vành đai 1 từ tháng 7-2026: Đề xuất 115 vị trí lắp đặt trạm sạc

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo tiến độ triển khai các chỉ đạo của UBND thành phố trong việc chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn.



Bãi xe tại khu đất trống cạnh trụ sở Đại sứ quán Nga, gần bùng binh Vành đai 1 - Kim Mã - Cầu Giấy được đề xuất làm vị trí lắp đặt trạm sạc

Đối với các vị trí đề xuất trạm sạc trong khu vực Vành đai 1, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Vành đai 1 có 9 phường và các phường đã có văn bản đề xuất theo đề nghị của Sở. Theo đó, trong khu vực Vành đai 1 có 115 vị trí được đề xuất lắp đặt trạm sạc.

Trong đó, đất giao thông, vỉa hè 33 vị trí; đất công cộng 15 vị trí; đất hỗn hợp 20 vị trí; đất trụ sở 30 vị trí; đất trường học, giáo dục 15 vị trí; vườn hoa 2 vị trí gồm vườn Hoa Phùng Hưng (nút giao Đường Thành - Phùng Hưng - Bát Đàn) và vườn Hoa Cổ Tân (nút giao Tràng Tiền - Trần Quang Khải).

Đối với các vị trí ngoài vành đai 1, có 67/126 xã, phường chưa đề xuất (tính đến ngày 4-9), còn các phường khác đã đề xuất 386 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc.

Sở Xây dựng cho hay Công ty cổ phần bến xe phối hợp với các đơn vị trạm sạc tại 3 bến xe. Tại bến xe Giáp Bát có 40 điểm vận hành từ ngày 10-6; bến xe Gia Lâm 34 điểm vận hành từ ngày 15-7; Bến xe Mỹ Đình dự kiến có 20 điểm vận hành trong quý III.

Trung tâm hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Hà Nội đã khảo sát tại một số công viên, bãi đỗ xe ngầm và xác định 19 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc…

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông Hà Nội qua kiểm soát cũng xác định 3/5 điểm trung chuyển trên địa bàn có thể nghiên cứu bố trí trạm sạc cho xe buýt.

Toàn bộ mạng lưới xe buýt hiện có 122 điểm cuối. Một số vị trí điểm cuối có thể lắp đặt trạm sạc như bến xe, bãi đỗ xe trong khu đô thị, trung tâm thương mại, nhà ga, sân bay… nhưng phụ thuộc vào nhu cầu và kế hoạch lắp đặt trạm sạc của đơn vị quản lý.

Trung tâm quản lý nhà Hà Nội cũng đã rà soát các tòa chung cư tái định cư, các khu nhà ở sinh viên, nhà xã hội, các khu liên cơ quan thuộc quản lý của Sở Xây dựng, dự kiến bố trí 81 vị trí sạc cho ô tô, 105 vị trí sạc cho xe máy.

Bên cạnh đó, một số đơn vị cũng có đề xuất phát triển hệ thống trạm sạc, trong đó có công ty xin được lắp đặt thí nghiệm tại 500 vị trí tại trụ sở các cơ sở, ngành, bệnh viện, trường đại học, điểm đỗ xe, bãi xe công viên, vườn hoa. Tiêu chuẩn trạm sạc dùng chung cho các loại xe.

Một công ty khác đề xuất thí điểm xây dựng trạm kết nối bãi đỗ xe điện và cây xanh cách ly thuộc dự án khu đô thị Vincity Riverside với 1.040 trạm sạc. Một công ty khác xin lắp đặt tại 106 trạm sạc tại bãi đỗ xe dưới lòng đường, hè phố.

Một đơn vị cũng đề xuất 5 vị trí quanh Vành đai 1 gồm vị trí tại bãi xe nút giao Xã Đàn - Giải phóng; vị trí vỉa hè dải phân cách và đất trống dọc Trần Khát Chân; vị trí từ số 621 đến 768 Đê La Thành; vị trí khu đất nút giao Đê La Thành - Kim Mã - Cầu Giấy; vị trí khu đất trống hồ Văn quán...