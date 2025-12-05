Hà Nội chấm dứt hiệu lực dự án khu đô thị 272ha của Posco E&C

Cụ thể, Ngày 27/11/2025, UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định chấm dứt hiệu lực toàn bộ văn bản và các chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) liên quan việc giao Công ty Posco E&C lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc (Khu số 9) tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội (trước đây là huyện Quốc Oai, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội).

Lý do chấm dứt là Công ty Posco E&C chưa thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, về khu đô thị mới kể từ ngày ban hành văn bản 5450/UBND-NV ngày 31/12/2007, Quyết định 2278/QĐ-UBND ngày 10/07/2008; không thuộc trường hợp chuyển tiếp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Quyết định 2278/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) không còn phù hợp quy định pháp luật về quy hoạch.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Kiều Phú và các đơn vị liên quan thực hiện việc quản lý nhà nước đối với khu đất đề xuất thực hiện dự án nêu trên (sau khi chấm dứt hiệu lực các văn bản) theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Tài chính thông tin cho Công ty Posco E&C về định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội, hướng dẫn thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành trong trường hợp doanh nghiệp quan tâm đầu tư dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về phía dự án, theo tìm hiểu, Khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc (Khu số 9) có diện tích 272ha, tổng mức đầu tư vào thời điểm 2009 là 1,250 tỷ đồng. Dự án dự kiến quy hoạch thành khu đô thị sinh thái, thuộc ranh giới hành chính của huyện Quốc Oai và huyện Thạch Thất do Công ty Posco Engineering & Construction Co.,Ltd làm chủ đầu tư lập quy hoạch.

Dự án đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 với quy mô khoảng 2,353ha.

Tuy nhiên sau khi có quy hoạch xây dựng chung Hà Nội (sau khi sáp nhập Hà Tây), Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tạm dừng triển khai các dự án để rà soát, địa bàn huyện Quốc Oai biến động lớn về diện tích của các khu đô thị. Trong đó, khu đô thị Ngọc Liệp- Đồng Trúc từ chỗ có diện tích hơn 2.300 ha chỉ còn khoảng 700ha, phần thuộc xã Đồng Trúc bị loại bỏ vì nằm trong vành đai xanh, phần còn lại ở xã Ngọc Liệp chỉ có thể phát triển theo hướng xây dựng đô thị sinh thái.

Về phía chủ đầu tư, Posco E&C là công ty xây dựng và kỹ thuật trực thuộc Tập đoàn POSCO – một trong những tập đoàn thép lớn nhất Hàn Quốc thành lập năm 1994.

Bên cạnh sản xuất thép, Posco E&C còn hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng công nghiệp nặng, nhà máy thép, nhà máy điện, môi trường – xử lý nước, giao thông – hạ tầng kỹ thuật, cùng phát triển đô thị và xây dựng dân dụng quy mô lớn.

Tại Việt Nam, Posco E&C đã triển khai nhiều dự án đáng chú ý như: Trung tâm thương Diamond Plaza, nhà máy thép Posilama, Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh, 80km đường cao tốc thuộc dự án Nội Bài - Lào Cai...