Thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu 'chảy' về chủ đầu tư TNR Stars Vĩnh Bảo

Công ty CP May - Diêm Sài Gòn vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước.

Theo đó, doanh nghiệp đã phát hành 10.000 trái phiếu mã MSG32508, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành đạt 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 108 tháng kể từ ngày phát hành.

Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất vào ngày 2/12/2025; dự kiến đáo hạn vào ngày 2/12/2034.

Đây là lô trái phiếu thứ 8 mà May - Diêm Sài Gòn phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay (theo công bố trên HNX).

Gần đây nhất, ngày 21/11/2025, doanh nghiệp này đã phát hành 10.000 trái phiếu mã MSG32507, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành đạt 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 108 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 21/11/2034.

Phối cảnh dự án TNR Stars Vĩnh Bảo.

Về May - Diêm Sài Gòn, doanh nghiệp này tiền thân là nhà máy Diêm Bến Thủy (Vinh) được thành lập từ đầu thế kỷ XX.

Đến năm 1948, công ty này được Nhà nước tiếp quản quốc hữu hóa và chuyển thành Nhà máy Diêm Hòa Bình trực thuộc Tổng Công ty Giấy - Gỗ - Diêm.

Tháng 7/2004, doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hóa, lấy tên là Công ty CP May - Diêm Sài Gòn (SMG), hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Sau nhiều lần điều chỉnh, tại thời điểm tháng 8/2023, May - Diêm Sài Gòn tăng vốn điều lệ từ 4.380 tỷ đồng lên mức 5.059 tỷ đồng.

Hiện bà Nguyễn Chi Mai (SN 1991) làm Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ngoài ra, bà Mai cũng đang đứng tên tại nhiều doanh nghiệp trong mảng bất động sản như: Công ty CP Bất động sản New Star Hòa Bình, Công ty TNHH Bất động sản Long Vân, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Quỳnh Lưu.

May - Diêm Sài Gòn được biết đến là chủ đầu tư hàng loạt dự án bất động sản đình đám như: Dự án Khu Cao Ốc Hòa Bình (tên thương mại The Goldview) tại TP.HCM, Dự án phát triển khu dân cư Vĩnh Bảo (TNR Stars Vĩnh Bảo) tại Hải Phòng, Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt (diện tích Tháp Nam) tại Hải Phòng; D án Khu dân cư Nam Cổ Đam tại Thanh Hóa,...

Theo tài liệu của PV, tháng 2/2025, May - Diêm Sài Gòn đã mang Quyền tài sản phát sinh thuộc phần diện tích 10,701.78 m2 sàn trung tâm thương mại tại Khu cao ốc Hòa Bình đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Trước đó, tháng 12/2024, doanh nghiệp dùng 752 lô đất thuộc Dự án Khu nhà ở Đô thị Thanh Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn (cũ), tỉnh Phú Thọ thế chấp tại MSB.

MSB cũng là đối tác tín dụng quen thuộc của May - Diêm Sài Gòn khi nhiều lần nhận thế chấp dự án do doanh nghiệp này đầu tư.