Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất mới, đất nông nghiệp cao nhất 290.000 đồng/m2

26-11-2025 - 21:58 PM | Bất động sản

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất mới, đất nông nghiệp cao nhất 290.000 đồng/m2

Theo bảng giá đất mới được áp dụng từ 1/1/2026, giá đất nông nghiệp là 290.000 đồng/m2. Trong khi đó, giá đất phi nông nghiệp nhiều khu vực tăng trên 20% so với bảng giá đất năm 2025.

Tại kỳ họp thứ 28 được tổ chức chiều 26/11, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/12026 trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết, Bảng giá đất được chia thành 17 khu vực thay vì các quận, huyện như trước đây. Bảng giá đất được chia thành đất phi nông nghiệp , giá đất nông nghiệp và giá đất chưa sử dụng.

Đất phi nông nghiệp được chia thành 4 vị trí. Trong đó, các tiêu chí xác định vị trí đất gồm: Vị trí 1 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường (phố), ngõ; Vị trí 2 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi từ 3,5m trở lên; Vị trí 3 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất từ 2m đến dưới 3,5m; Vị trí 4 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất dưới 2m.

Theo bảng giá đất mới, đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng từ 2-26% so với hiện tại. Trong đó, khu vực nội đô tăng trung bình khoảng 2%, còn khu vực ngoại thành, vùng đang phát triển nóng tăng từ 15- 26%; Giá đất nông nghiệp cao nhất là 290.000 đồng/m2, giữ nguyên so với hiện tại.

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất mới, đất nông nghiệp cao nhất 290.000 đồng/m2- Ảnh 1.

Giá đất nông nghiệp cao nhất là 290.000 đồng/m2, không tăng so với hiện tại

Trình bày báo cáo Thẩm tra, ông Trần Khánh Hưng, Phó Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND TP. Hà Nội đề nghị UBND thành phố rà soát các loại đất nông nghiệp tại các địa bàn phường, xã để quy định tại bảng giá đất phù hợp thực tế loại đất hiện có.

Ngoài ra, UBND thành phố cần làm rõ tác động của bảng giá đất mới ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của thành phố; tác động đối với công tác GPMB tại một số dự án, lợi ích giữa nhà nước - người dân - nhà đầu tư khi áp dụng bảng giá đất mới.

Theo báo cáo giải trình của UBND thành phố, việc phân chia khu vực trong bảng giá đất được thực hiện dựa trên các nguyên tắc về mức độ phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, đặc điểm tuyến đường và khả năng sinh lợi của từng khu vực nhằm phản ánh sát giá thị trường.

UBND thành phố cho rằng hiện nay chưa có đầy đủ thông tin chi tiết về từng loại đất nông nghiệp trên từng địa bàn phường, xã nên việc xác định cụ thể cho từng khu vực có thể dẫn đến sai lệch hoặc không thống nhất.

Bên cạnh đó, các quy định về ranh giới loại đất nông nghiệp có thể thay đổi theo từng giai đoạn, gây biến động và khó khăn trong việc cập nhật bảng giá. Vì vậy, bảng giá đất không nêu rõ từng loại đất nông nghiệp theo từng phường, xã mà quy định theo nhóm và khu vực chung để bảo đảm tính ổn định, dễ áp dụng.

UBND thành phố cho rằng việc xây dựng bảng giá đất mới đảm bảo nguyên tắc thị trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giảm bớt sự chênh lệch giữa giá đất quy định tại bảng giá đất và giá đất giao dịch góp phần đồng bộ cơ chế, chính sách, minh bạch thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, mức tăng không quá lớn giúp đảm bảo hài hòa, cân đối thu, chi ngân sách; không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất, phát triển kinh tế của các tổ chức, cá nhân.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn T&T của Bầu Hiển sắp làm khu đô thị 1,2 tỷ USD tại địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển sắp làm khu đô thị 1,2 tỷ USD tại địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Nổi bật

Nóng: Việt Nam sắp có hai sân bay mới, một tại nơi được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, một nằm ở địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Nóng: Việt Nam sắp có hai sân bay mới, một tại nơi được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, một nằm ở địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Nổi bật

TS Nguyễn Văn Đính: “Da Nang Downtown sẽ là “cú hích” cho bất động sản Đà Nẵng bùng nổ”

TS Nguyễn Văn Đính: “Da Nang Downtown sẽ là “cú hích” cho bất động sản Đà Nẵng bùng nổ”

17:30 , 26/11/2025
Thanh tra chỉ loạt sai phạm tại dự án hạ tầng Khu đô thị mới phố Phúc Trì

Thanh tra chỉ loạt sai phạm tại dự án hạ tầng Khu đô thị mới phố Phúc Trì

16:43 , 26/11/2025
Công an ở TPHCM khuyến cáo vấn đề cập nhật sổ đỏ lên mạng

Công an ở TPHCM khuyến cáo vấn đề cập nhật sổ đỏ lên mạng

16:40 , 26/11/2025
Thị trường BĐS Hà Nội và TPHCM luôn rượt đuổi nhau

Thị trường BĐS Hà Nội và TPHCM luôn rượt đuổi nhau

16:29 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên