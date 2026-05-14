Hà Nội 'chốt' vị trí 4 trạm sạc xe điện quy mô lớn dọc Vành đai 1
Tổ công tác liên ngành của Hà Nội vừa xác định 4 vị trí xây dựng trạm sạc xe điện kết hợp bãi đỗ xe dọc Vành đai 1. Các dự án dự kiến triển khai trước ngày 1/7/2026 nhằm phục vụ lộ trình phát triển vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm.
14-05-2026
13-05-2026
Vị trí đầu tiên được xác định tại khu vực bãi đỗ xe trên dải phân cách đường Trần Quang Khải (vị trí mũi tên).
Đây hiện là điểm trông giữ ô tô, xe máy được TP Hà Nội cấp phép hoạt động. Với diện tích khoảng 3.000 m² — lớn nhất trong các bãi đỗ dọc Vành đai 1 — khu vực này dự kiến bố trí khoảng 15 trụ sạc, đáp ứng cùng lúc 30 vị trí sạc xe điện.
Vị trí thứ hai nằm trên đường Trần Khát Chân. Theo phương án đề xuất, khu vực này sẽ lắp đặt 30 trụ sạc với khả năng phục vụ cùng lúc 60 xe điện, được đánh giá là trạm sạc có quy mô lớn nhất Hà Nội hiện nay.
Ngoài khu vực sạc điện, dự án còn kết hợp bãi đỗ với sức chứa khoảng 200 ô tô, chưa tính xe máy.
Những ngày qua, các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án tổ chức giao thông và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư.
Vị trí thứ ba nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu, giáp công viên Thống Nhất. Khu vực này dự kiến lắp đặt 6 trụ sạc, phục vụ cùng lúc 12 ô tô điện.
Khu vực này hiện cũng đang được sử dụng làm điểm trông giữ ô tô, xe máy có cấp phép.
Vị trí thứ tư nằm tại khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính, giáp đường Lê Văn Lương. Khu vực này dự kiến xây dựng 6 trụ sạc với 12 vị trí sạc xe điện.
Các vị trí xây dựng trạm sạc kết hợp bãi đỗ xe được đánh giá là phương án linh hoạt khi vừa bố trí khu vực sạc cho xe điện, vừa duy trì diện tích phục vụ xe sử dụng xăng, dầu. Trong đó, trạm tại Trần Khát Chân có quy mô lớn nhất với khả năng phục vụ cùng lúc 60 xe điện, đáp ứng nhu cầu tại khu vực trung tâm và các phương tiện di chuyển từ ngoài Vành đai 1 vào nội đô.
