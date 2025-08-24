Hà Nội: Chủ đầu tư dồn dập ra hàng trước tháng Ngâu

Chủ đầu tư đồng loạt ra hàng giai đoạn này xuất phát từ sự kết hợp của yếu tố mùa vụ và nền tảng vĩ mô tích cực. (Ảnh: MarketTimes).

Đánh giá này được ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group đưa ra dựa trên quan sát và số liệu thị trường.

Nguồn cung bùng nổ

Theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, trong tháng 7 và 8/2025, thị trường Hà Nội ghi nhận 19 dự án nhà ở được công bố hoặc mở bán, cung cấp khoảng 12.000 căn hộ cao tầng và 6.000 căn thấp tầng (biệt thự, liền kề, shophouse).

Bản đồ một số dự án cao tầng mở mới và dự án hiện hữu trong tháng 7/2025.

Ở phân khúc cao tầng, nguồn cung trải rộng tại nhiều khu vực, từ trung tâm đến các quận, huyện vùng ven. Danh mục các dự án mở bán giai đoạn này khá phong phú: từ chung cư cao tầng như Lumiere Prime Hills, The Prime Starlake đến thấp tầng như Alluvia City, Noble Palace Tây Thăng Long... Bên cạnh hai cực Đông – Tây như các năm trước đây, nguồn cung còn mở rộng sang phía Nam (Hoàng Mai, Thanh Trì) và phía Bắc (Đông Anh) – những khu vực được quy hoạch thành các cực phát triển mới.

Bản đồ một số dự án thấp tầng được mở bán trong tháng 7/2025.

Trong khi nguồn cung cao tầng phân bổ đồng đều, phân khúc thấp tầng lại tập trung chủ yếu ở khu Đông và khu Tây, nơi còn nhiều quỹ đất và dư địa phát triển, nổi bật là Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, đang hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group cho rằng, khu vực nội thành Hà Nội gần như không còn quỹ đất lớn để phát triển thấp tầng, do vậy các chủ đầu tư đang đẩy mạnh nguồn cung tại những khu vực ven đô, nơi hạ tầng đang được nâng cấp mạnh mẽ.

Giá bán đa dạng, thị trường tích cực hơn

Ngoài sự gia tăng về số lượng, giá bán và phân khúc sản phẩm cũng cho thấy sự đa dạng hơn. Căn hộ cao tầng dao động từ 70 - 90 triệu đồng/m² ở phân khúc cao cấp, đến trên 100 triệu đồng/m² ở phân khúc hạng sang, một số dự án thậm chí tiệm cận mốc 200 triệu đồng/m².

Dù mức giá cao, theo báo cáo thị trường BĐS Hà Nội quý 2 của One Mount Group, các dự án mới vẫn đạt tỷ lệ hấp thụ từ 75% trở lên, cho thấy nhu cầu mua nhà vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các dự án nội đô. Đây là cơ sở khẳng định lực cầu bất động sản tiếp tục ổn định, ngay cả khi mặt bằng giá đang neo cao.

Lượng tiêu thụ căn hộ theo dự án, quý 2/2025.

Theo ông Trần Minh Tiến, việc chủ đầu tư đồng loạt ra hàng giai đoạn này xuất phát từ sự kết hợp của yếu tố mùa vụ và nền tảng vĩ mô tích cực.

Xét về mùa vụ, theo thông lệ, trước tháng Ngâu, nhiều khách hàng có xu hướng “xuống tiền sớm” để tránh giai đoạn kiêng kỵ giao dịch. Đây cũng là thời điểm các chủ đầu tư tận dụng để mở bán, giữ nhịp thanh khoản cho thị trường.

Về yếu tố vĩ mô, mặt bằng lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức thấp 6–8%/năm, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư. “Room” tín dụng được nới rộng, giúp tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và khách hàng. Đồng thời, tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, với nhiều dự án hạ tầng lớn như Vành đai 3.5, Vành đai 4, các tuyến metro và các cây cầu mới (Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc) khởi công, qua đó gia tăng giá trị bất động sản tại các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, tâm lý thị trường cải thiện, cũng là một trong những yếu tố giúp thị trường tích cực hơn, khảo sát quý 2/2025 cho thấy 87% khách hàng (thu nhập hộ gia đình từ 25 triệu đồng/tháng trở lên) có nhu cầu mua BĐS trong năm nay, tăng so với cuối 2024 và cùng kỳ 2023.

Ông Trần Minh Tiến nhận định: “Thị trường năm 2025 đang hội tụ đủ ba yếu tố để tiếp đà tăng trưởng: nguồn cung dồi dào, lực cầu ổn định và niềm tin được khôi phục. Việc lựa chọn dự án phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính sẽ giúp người mua tối ưu giá trị đầu tư trong bối cảnh thị trường đang khởi sắc.”

Với diễn biến hiện tại, tháng Ngâu 2025 không còn là “điểm trũng” giao dịch mà trở thành cơ hội để tiếp cận sản phẩm chất lượng, hưởng ưu đãi từ chủ đầu tư. Thị trường sơ cấp Hà Nội đang mở ra một giai đoạn mới, tạo điều kiện cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư nắm bắt cơ hội.