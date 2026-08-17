Hà Nội còn khoảng 2,2 triệu thửa đất chưa được “làm sạch” dữ liệu

Theo Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, thành phố hiện có hơn 4,9 triệu thửa đất trên bản đồ. Sau gần 45 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu, đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 2,7 triệu thửa; trong đó gần 1,8 triệu thửa hoàn thành dữ liệu theo tiêu chí đúng - đủ - sạch - sống. Hà Nội hiện đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố về kết quả triển khai.

Tính từ nay đến ngày 25/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phấn đấu hoàn thành biên tập bản đồ địa chính, tạo lập cơ sở dữ liệu cho khoảng 3 triệu thửa đất, tiếp tục xây dựng dữ liệu cho khoảng 1,8 triệu thửa, chủ yếu là đất nông nghiệp; đồng thời hoàn thành liên kết dữ liệu không gian đối với 2,3 triệu thửa đất.

Theo ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, để đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai hiện đại, chính xác thì việc tăng cường rà soát, hoàn thiện hạ tầng và phần mềm; đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai là hết sức cần thiết. Tính đến nay, Sở đã đầu tư, nâng cấp hạ tầng, phục vụ thực hiện kế hoạch và mang lại những hiệu quả bước đầu. Trong đó, phần mềm hệ thống thông tin đất đai liên tục được nâng cấp sử dụng vận hành. Hệ thống đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng đối với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đang vận hành tại thành phố theo quy định và được thường xuyên backup định kỳ và vận hành.

Trong quá trình thực hiện Chiến dịch "45 ngày", các đơn vị nghiệp vụ cũng thường xuyên rà soát, đánh giá an ninh, an toàn hệ thống, xây dựng phương án ứng phó sự cố, kiểm tra việc sử dụng thiết bị, phần mềm bảo mật. Đến nay, chưa có ghi nhận về sự cố nghiêm trọng về lộ, lọt dữ liệu, những thiếu sót nhỏ đã được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng thường xuyên phối hợp với Công an Thành phố để tổ chức triển khai xác minh thông tin chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hai đơn vị đã tổ chức nhiều đợt làm sạch dữ liệu với kết quả là 2.460.969 thửa đất, căn hộ chung cư có thông tin chủ sử dụng được đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, liên Sở, ngành: Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Thuế Thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn về triển khai trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác minh nghĩa vụ tài chính trên cơ sở khai thác cơ dữ liệu đất đai.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng cho biết đã đồng bộ dữ liệu về Trung ương khi nâng cấp phần mềm Vilis2.0 (do Trung tâm Dữ liệu và thông tin đất đai - Cục Quản lý đất đai), để phục vụ đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Hiện nay, Sở đang tiếp tục nâng cấp để phục vụ đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.

Ông Nguyễn Minh Tấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, trên cơ sở khai thác các thửa đất đã "đúng - đủ - sạch - sống", Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tham mưu UBND Thành phố triển khai cắt giảm thành phần hồ sơ, quy trình thủ tục, bước đầu "điện tử hóa" một số thủ tục hành chính toàn trình.

Bên cạnh đó, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng cho biết, Sở đã hoàn thành dự thảo quy trình nội bộ triển khai thực hiện thủ tục hành chính toàn trình về giao dịch bảo đảm gồm 2 thủ tục là: Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, dự kiến sẽ tiết kiệm các loại chi phí khoảng 650 tỷ/ năm.