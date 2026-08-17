Siết quản lý nhà 'siêu mỏng, siêu méo' sau GPMB cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên

Theo đó, phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp cải tạo, sửa chữa nhà ở sau GPMB trên địa bàn phường. Đồng thời, rà soát, thống kê toàn bộ các trường hợp nhà, công trình cắt xén đã được đền bù, kiên quyết xử lý việc cải tạo, sửa chữa không đúng quy định theo chỉ đạo của UBND Thành phố.