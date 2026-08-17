Siết quản lý nhà 'siêu mỏng, siêu méo' sau GPMB cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên
UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) đã kiểm tra, thống kê các trường hợp cải tạo, sửa chữa nhà cửa sau giải phóng mặt bằng (GPMB) cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên, nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo" xuất hiện.
Cầu Tứ Liên - một trong 7 cây cầu bắc qua sông Hồng đang tăng tốc thi công. Được biết, đến thời điểm này, phường Hồng Hà đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công, tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại liên quan đến phá dỡ công trình, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật.
Ghi nhận của PV Tiền Phong, sau khi thực hiện GPMB, một số công trình tại đây bị cắt xén đã không còn đủ diện tích để xây dựng, có nguy cơ xuất hiện nhà "siêu mỏng, siêu méo".
Công trường thi công cầu Tứ Liên, đoạn qua trung tâm TP. Hà Nội, nằm trên địa bàn phường Hồng Hà.
Người dân trên phố Nghi Tàm đang khẩn trương cải tạo, sửa sang lại nhà cửa sau khi bị cắt xén một phần mặt bằng để thi công cầu Tứ Liên.
UBND phường Hồng Hà cho biết, đơn vị đã kiểm tra các trường hợp cải tạo, sửa chữa nhà ở sau giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên trên địa bàn phường.
Theo đó, phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp cải tạo, sửa chữa nhà ở sau GPMB trên địa bàn phường. Đồng thời, rà soát, thống kê toàn bộ các trường hợp nhà, công trình cắt xén đã được đền bù, kiên quyết xử lý việc cải tạo, sửa chữa không đúng quy định theo chỉ đạo của UBND Thành phố.
Đối với trường hợp nhà có hình tam giác (góc bên phải ảnh), UBND phường Hồng Hà cho biết, phường đã phối hợp với liên ngành kiểm tra. Kết quả cho thấy, trường hợp trên đủ điều kiện được tồn tại theo quy định.
Thông tin về công tác rà soát, thống kê các trường hợp thửa đất, công trình còn lại sau GPMB Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, UBND phường cho biết, các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại độc lập là 47 trường hợp.
Các công trình còn lại sau GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên không đủ điều kiện để tồn tại độc lập là 32 trường hợp.
UBND phường Hồng Hà cho biết, phường sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phá dỡ các công trình trong phạm vi GPMB đúng chỉ giới, đúng phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đã phê duyệt.
Trong đó đặc biệt quan tâm các trường hợp cắt xén một phần (bao gồm các trường hợp tháo dỡ một phần công trình và tháo dỡ toàn bộ công trình), không để phát sinh các trường hợp nhà "siêu mỏng, siêu méo".
Theo Trần Hoàng
Tiền phong
Theo
Tiền phong
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